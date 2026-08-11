Nierzadko słyszymy o przypadkach meteorytów znalezionych na prywatnych posesjach. Część z nich ma dużą wartość, choć nie w każdym przypadku można liczyć na zysk.

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Kosmiczny kruszec cenniejszy od złota. Nawet 21 tys. zł za gram

Jak podkreśla cytowany przez Rynek Zdrowia Stephan Decker, dyrektor muzeum meteorytów w Oberwesel, ceny kosmicznych skał zwykle wahają się od kilku do kilkuset euro, ale mogą osiągać wartość nawet do 5000 euro, czyli ponad 21 tys. zł za jeden gram.

Dla porównania tradycyjny kruszec wypada przy nich blado – cena grama czystego 24-karatowego złota o próbie 999 wynosi nieco ponad 120 euro, a więc około 520 zł. Oznacza to, że najcenniejsze meteoryty mogą przewyższać wartość złota nawet kilkudziesięciokrotnie.

Od czego zależy cena meteorytu? Liczą się pochodzenie, skład i stan okazu

Nie każdy kawałek kosmicznej skały przyniesie jednak fortunę. Jak wskazują eksperci, o wartości decyduje szereg czynników kluczowych dla kolekcjonerów i badaczy. Należą do nich:

Pochodzenie i rzadkość - największym pożądaniem cieszą się okazy pochodzące z Marsa lub Księżyca;

Skład chemiczny - obecność rzadkich minerałów znacząco podnosi cenę okazu;

Stan zachowania, masa i świeżość - im lepiej zachowana jest skorupa obtopieniowa meteorytu i im mniejszy jest stopień ziemskiego zwietrzenia, tym wyższa zyskuje wartość rynkową.

Znalazca nie zawsze jest właścicielem. Liczy się miejsce odkrycia

Wokół znalezisk kosmicznych skał pojawiają się pytania natury prawnej. Jak powiedział w rozmowie z Radiem ZET dr hab. Krzysztof Szopa z Instytutu Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, takie znalezisko legalnie należy do właściciela danego terenu. – Jeśli znaleźliśmy go na naszym terenie albo w miejscu publicznym, to należy do nas. Znaleziony na czyimś terenie powinniśmy oddać właścicielowi. Jeśli chcemy nim handlować, to powinniśmy odprowadzić podatek – wyjaśnił ekspert.

Jak dodaje geolog, w przypadku znalezienia meteorytu warto zrobić zdjęcia i wysłać je do analizy, na przykład na najbliższy uniwersytet lub do Polskiego Towarzystwa Meteorytowego. – W Uniwersytecie Śląskim wykonujemy wszystkie niezbędne analizy, a w zamian za to znalazca zostawia nam fragment do naszej kolekcji w Muzeum Nauk o Ziemi – tłumaczy naukowiec.

Przykładowo w Niemczech przepisy różnią się w zależności od regionu. Zazwyczaj obowiązuje zasada, że meteoryt należy do właściciela terenu, na który spadł. Istnieje jednak haczyk. W przypadku wyjątkowo cennych dla nauki odkryć państwowe instytucje mogą na mocy przepisów przejąć znalezisko na własność, zabezpieczając je do celów badawczych i muzealnych.