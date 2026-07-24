XVIII-wieczny Palácio Condes da Ribeira Grande w Lizbonie poddano drobiazgowej rewitalizacji. Zachowano i odbudowano większość oryginalnych elementów architektonicznych, a także freski, sztukaterie, drewniane panele, kamienne podłogi i inne dekoracje.
Palácio Condes da Ribeira Grande w Lizbonie to adres, którego nie omija żaden odwiedzający portugalską stolicę miłośnik sztuki współczesnej. Za przekształcenie podupadającego XVIII-wiecznego zabytku na prywatne muzeum połączonego z luksusowym hotelem odpowiada właściciel kompleksu, portugalski przedsiębiorca i kolekcjoner sztuki Armando Martins.
Niecałe 30 lat temu XVIII-wieczny Palácio Condes da Ribeira Grande, znajdujący się w dawnej przemysłowej dzielnicy Lizbony Alcântara, popadał w ruinę. W dawnej rezydencji księcia Ribeira Grande na początku XX wieku działała szkoła publiczna, potem na wiele dekad pałac pozostawiono samemu sobie.
Od popadnięcia w ruinę zabytek uratował portugalski przedsiębiorca budowlany Armando Martins, który kupił obiekt w 2007 r. za pośrednictwem swojej firmy Fibeira Group, działającej w branży nieruchomości i hoteli. Martins, który kolekcjonuje sztukę współczesną., kupił niszczejący zabytek z intencją przekształcenia go na prywatne muzeum i hotel.
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W kolekcji Martinsa znajduje się ponad 600 dzieł takich czołowych portugalskich i międzynarodowych artystów jak Marina Abramović, Olafur Eliasson czy Amadeo Souza-Cardozo. Oprócz tego Portugalczyk zgromadził ponad 5 tysięcy książek.
Pałac z dawną kaplicą pałacową.
Pawilon mieszczący wystawy czasowe.
Portugalski milioner nie chciał trzymać kolekcji w magazynach czy w swojej prywatnej rezydencji. Był przekonany, że dzieła sztuki i literatury powinny być udostępniane szerokiej publiczności. Muzeum Museu de Arte Contemporânea Armando Martins oraz hotel Macam zostały otwarte wiosną ubiegłego roku.
Część hotelowa.
Nadszarpniętemu zębem czasu pałacowi w Lizbonie zafundowano pieczołowitą rewitalizację, która – ze względu na kryzys z 2008 r. i wojnę w Ukrainie – przeciągnęła się na dwie dekady. W ramach rewitalizacji, za którą odpowiadają architekci z portugalskiej pracowni Metro Urbe, zachowano i odbudowano większość oryginalnych elementów architektonicznych, a także freski, sztukaterie, drewniane panele, kamienne podłogi i inne dekoracje.
Wnętrza hotelu.
Dawną pałacową bibliotekę przekształcono na główną przestrzeń wspólną dla gości hotelowych. Perłą w koronie jest natomiast dawna kaplica z barokową kopułą, którą zdobią bogate freski. Wnętrza pałacu w dyskretny sposób wyposażono jednocześnie w nowoczesne elementy – tak, aby dostosować cały kompleks do nowych funkcji.
Jeden z pokojów hotelowych.
Pałacowe wnętrza.
Większość przestrzeni hotelowych mieści się w nowej dobudówce, która łączy się z pałacem poprzez oszklone atrium. Na dachu nowego budynku, z którego rozciąga się widok na rzekę Tag i dzielnicę Alcântara, znajduje się basen.
Fragment pałacowej biblioteki z częścią zbiorów właściciela obiektu.
Hotel mieści łącznie 64 pokoje i apartamenty, które ulokowano zarówno w nowej przybudówce, jak i w XVIII-wiecznym pałacu. Podobnie jak w całej przestrzeni hotelu, w każdym pokoju znajdują się dzieła sztuki z kolekcji Armando Martinsa. Wystrój każdego pokoju jest inny. Dzieła sztuki znajdują się również na zewnątrz: na tarasach i w ogrodach otaczających cały kompleks.
Pałac w okresie remontu.
Przestrzeń wystawiennicza muzeum Macam zajmuje łącznie dwa tysiące metrów kwadratowych i składa się z 15 modułów tematycznych. Oprócz tego w pałacu działa restauracja, kawiarnia, bar i sala audytoryjna.
Armando Martins we wnętrzach pałacu podczas remontu.
Macam jest częścią prężnie rozwijającej się artystycznej dzielnicy Lizbony. Po sąsiedzku znajdują się takie instytucje jak między innymi muzeum sztuki, architektury i techniki MAAT i muzeum sztuki współczesnej MAC-CCB. Spacerem można z kolei dotrzeć do słynnej, pełnej wspaniałych zabytków dzielnicy Belém.
Pałac i muzeum, a w tle Lizbona, rzeka Tag i słynny most 25 kwietnia.
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