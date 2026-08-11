Do finału, na tak zwaną krótką listę międzynarodowego konkursu architektonicznego Restaurant & Bar Design Awards 2026, dostały się trzy lokale z Warszawy: Warszawski Tygrys, Barbara oraz kantyna w warszawskiej siedzibie Netflixa. Wystrój każdego z tych miejsc ma swój osobny styl, ale wszystkie na swój sposób nawiązują do najlepszych tradycji polskiej architektury powojennej.

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Restaurant & Bar Design Awards 2026: Na liście trzy lokale z Polski. Wśród nich – stołówka Netflixa

Restaurant & Bar Design Awards to jeden z najbardziej cenionych konkursów. Jury nagradza architekturę i wnętrza przestrzeni gastronomicznych, od tych najbardziej luksusowych po codzienne i niezobowiązujące.

W ramach 18. już edycji konkursu wyłoniono 225 finałowych projektów z 45 krajów na całym globie, które zakwalifikowano do 53 regionalnych i globalnych kategorii. Zwycięzców tegorocznej edycji konkursu poznamy 5 października.

W tym roku do finału dostały się trzy lokale z Polski – wszystkie działające w Warszawie. W kategorii „Budynki historyczne” znalazła się restauracja Warszawski Tygrys, której wnętrza zaprojektowali architekci z warszawskiej pracowni NOKE Architects, odpowiedzialni m.in. za projekt baru Va Bene Cicchetti, który zdobył nagrodę w ramach R&BDA w 2023 r. W kategorii „Obiekt samodzielny” w finale znalazła się restauracja Barbara projektu biura 89 stopni z Warszawy, z kolei w kategorii „Co-working” – kantyna w siedzibie Netflixa autorstwa wrocławskiego studia MIXD.

Warszawskie restauracje walczą o tytuł najpiękniejszych na świecie

Warszawski Tygrys miał bardzo głośne otwarcie. Dość powiedzieć, że zaledwie dwa miesiące od swojego uruchomienia lokal serwujący fuzję kuchni polskiej i azjatyckiej trafił do prestiżowego czerwonego przewodnika Michelin. Lokal ma dwa poziomy: rozległą, niezobowiązującą przestrzeń na parterze oraz bardziej stonowaną część na piętrze.

Warszawski Tygrys znajduje się w kultowym historycznym budynku MDM przy Placu Konstytucji. Ten fakt był kluczowy w projektowaniu wnętrz lokalu, którego wystrój łączy powojenny socmodernizm z nawiązaniami do Azji i muzycznej przeszłości tego miejsca. Zachowanym kamiennym ścianom i odrestaurowanej posadzce towarzyszą płaskorzeźby i inne współczesne dekoracje.

Warto dodać, że Warszawski Tygrys, projektu pracowni Noke Architects, jest też nominowany w innym konkursie, Living Places – Simon Architecture Prize. Nagroda, której kuratorem jest Fundacja Mies van der Rohe, wyróżnia projekty, które przekształcają codzienne przestrzenie w miejsca służące do życia, pracy, nauki, zabawy i dzielenia się. Living Places kładzie nacisk na architekturę jako doświadczenie, rozumiane w kontekście jakości przestrzeni, a także narracji, które tworzą generują.

Restauracja Barbara to „młodsza siostra” działającej po sąsiedzku Bibendy – jednego z najpopularniejszych miejsc na gastronomicznej mapie Warszawy. Otwarta w 2025 r. Barbara także szybko stała się jednym z najmodniejszych miejsc spotkań w stolicy, a już w tym samym roku otrzymała pierwszą nagrodę w Plebiscycie Polskie Wnętrze 2025.

Podobnie jak Warszawski Tygrys, także Barbara składa się z dwóch przestrzeni – baru i wewnętrznej restauracji – przy czym całe miejsce jest znacznie bardziej kameralne. Zachowane oryginalne elementy, używane drewniane meble oraz takie nowe interwencje jak naścienna mozaika przedstawiająca postać Barbary przywołują klimat starej Warszawy.

Kantyna w siedzibie Netflixa w budynku Warsaw Office przy ul. Wroniej także nawiązuje do powojennego polskiego modernizmu – zarówno projektem mebli, jak i wykorzystaniem naturalnych materiałów wykończeniowych. Wzrok przykuwają zwłaszcza abstrakcyjna mozaika inspirowana stylem socmodernistycznym i tkanina na ścianie z warkoczowym splotem.

Architekci z MIXD, którzy zaprojektowali tę przestrzeń, mają już na koncie sukces w ramach konkursu Restaurant & Bar Design Awards. W 2024 r. nagrodę zdobyła wielofunkcyjna przestrzeń eventowa „LookUp” w warszawskim wieżowcu Skyliner.