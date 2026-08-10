Eksperci od lat obserwują trend, który w ostatnich latach przyspiesza – ludzie coraz chętniej garną się do tego, żeby mieszkać w dużych miastach. Efekt? Mniejsze miejscowości się wyludniają, a metropolie rozrastają się. Są wśród nich jednak takie, które w szczególny sposób przyciągają ludzi, zwłaszcza młodych. Od czego to zależy? To postanowił zbadać serwis internetowy TimeOut we współpracy z firmą Intrepid Travel.

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Ranking: Najlepsze miasta dla pokolenia Z

Istnieje wiele rankingów analizujących jakość życia w miastach. Do najbardziej znanych i prestiżowych należy badanie tygodnika „The Economist” o nazwie Global Liveability Index. W tym roku zwyciężyła w nim Kopenhaga , detronizując bezkonkurencyjny w ostatnich latach pod względem jakości życia Wiedeń.

Takie rankingi mają jednak pewną wadę – analizują sytuację w sposób uśredniony, bez podziału na grupy wiekowe czy płeć. Autorzy badania przygotowanego przez TimeOut i Intrepid Travel postanowili przyjrzeć się temu, jakie miasta za najlepsze do życia uważają najmłodsi ich mieszkańcy, a więc pokolenie Z, definiowane jako osoby urodzone w okresie 1995-2012. To ludzie, którzy w dużym stopniu kształtują współczesne trendy, co przekłada się na to, jak zmienia się styl życia, także w miastach. Zatem miasta przez nich wskazywane jako najlepsze do życia można uznać za najbardziej nowoczesne i podążające za zmieniającym się światem.

W badaniu przygotowanym przez TimeOut i Intrepid Travel wzięły udział tysiące osób poniżej 30. roku życia. Z ich odpowiedzi (w każdym kraju można było wskazać tylko jedno miasto) powstało zestawienie liczące 20 pozycji. Na pierwszej znalazło się Tokio, japońska stolica wzbudza uznanie między innymi ze względu na świetnie zorganizowany transport publiczny, a także dostępność wielu miejsc dla pieszych. Ankietowanym spodobowało się także bogactwo tokijskiej oferty kulturalnej. Uznanie budzi także jakość i bogactwo oferty życia nocnego – od street foodu po światowej klasy bary czy kluby, także karaoke. Warto zwrócić uwagę, że 100 proc. przebadanych wskazało, że czuje się szczęśliwe w Tokio.

Kraków: tu chce mieszkać pokolenie Z

Kolejne miejsca w rankingu zajmują Porto w Portugalii (tu punktowano historię, a także bogactwo oferty kulturalnej i jej dostępność), Melbourne w Australii (szczególnie chwalone za jakość oferty gastronomicznej), Edynburg w Szkocji (tu doceniana jest jakość życia) oraz Szanghaj w Chinach (za otwartość, łatwość poznawania nowych osób). Kolejne miejsca zajmują Nowy Jork, Kopenhaga, Berlin, Walencja, Bangkok, Neapol i Kapsztad.

Na 13. miejscu w rankingu znalazł się Kraków. „Kulturalna stolica Polski i jedno z największych centrów życia studenckiego w Europie, Kraków to fantastyczne miasto dla generacji Z” – piszą autorzy zestawienia. „Stare Miasto, obecne na liście UNESCO, zawsze tętni życiem, studenci mogą liczyć na zniżki w muzeach, kinach czy restauracjach. Liczy się nie tylko kultura, Kraków słynie także z życia nocnego, które jest tanie i nigdy się nie kończy”.

Ankietowani zwracali też uwagę, że Kraków to miasto dobre dla pieszych, a także, że w dawnej stolicy Polski łatwo jest poznawać nowe osoby.

W zestawieniu TimeOut i Intrepid Travel Kraków wyprzedził m.in. Seul, Paryż, Ateny czy wspomniany Wiedeń.