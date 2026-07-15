Wiele słynnych osobistości działających w show-biznesie, a także w sporcie, ma udziały w firmach z branży hotelarskiej albo rozwija swoje własne sieci. Nie inaczej jest w przypadku Lionela Messiego, który od lat rozbudowuje swoje imperium, obejmujące m.in. branżę luksusowych hoteli.

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MiM Hotels – hotelarski biznes Lionela Messiego

Wielu nieświadomych urlopowiczów odwiedzających należące do sieci MiM Hotels butikowe hotele w Hiszpanii i Andorze nie ma pojęcia, kto jest ich właścicielem. Wszystko staje się jasne, kiedy przyjeżdżają na miejsce: w hotelach wyeksponowano pamiątki związane z piłkarzem Lionelem Messim, który wraz z reprezentacją Argentyny walczy właśnie o najwyższe trofeum w trakcie tegorocznego mundialu.

Działająca w Hiszpanii i Andorze sieć MiM Hotels obejmuje obecnie sześć hoteli: w hiszpańskich miejscowościach Sitges, Baqueira i Sotogrande, na Ibizie i Majorce oraz w Andorze. Jesienią 2025 r. zarządzanie siecią powierzono działającej od lat 50. ubiegłego wieku hiszpańskiej firmie Meliá Hotels International i teraz MiM Hotels stanowi część większej marki – Meliá Collection.

Strategia biznesowa Leo Messiego w kontekście MiM Hotels koncentruje się na tworzeniu kameralnych, luksusowych hoteli w spokojnych, urokliwych lokalizacjach. Hotele podzielono na obiekty wyłącznie dla dorosłych (np. na Ibizie i Majorce) oraz te dla całej rodziny (w Baqueirze i Andorze). W obiektach w Baqueirze, Andorze i Sotogrande działają restauracje sieci Hincha, której twórcą jest szef kuchni Nandu Jubany, laureat gwiazdki Michelin.

Biznesowe imperium Leo Messiego: od sportu po nowe technologie

Niezależnie od swojej sportowej działalności Lionel Messi od lat rozbudowuje swoje imperium, obejmujące branżę nieruchomości, medialną, gastronomiczną – i oczywiście sportową. Najważniejsze są nieruchomości, którymi zarządza należąca do piłkarza firma inwestycyjna Edificio Rostower Socimi. Wartość udziałów Messiego w tym sektorze wycenia się na 223 mln euro.

Argentyńczyk ma też udziały w show-biznesie. Od 2023 r., kiedy wstąpił do klubu Inter Miami, podpisał umowy z takimi partnerami jak Apple i Adidas, umożliwiające czerpanie zysków z franczyz. Rok później piłkarz założył 525 Rosario, firmę produkcyjną z branży mediów i rozrywki.

Założony w 2022 r. holding Play Time Sports-Tech HoldCo to z kolei część imperium Messiego, która rozwija się w branży technologicznej. Firma ma siedzibę w San Francisco i skupia się na inwestowaniu w startupy z branży sportu, mediów i nowych technologii.

Gastronomia i winiarstwo to kolejne sektory, w których działa Messi. W lipcu 2025 r. zainwestował w argentyńską sieć restauracji El Club de la Milanesa, która ma pojawić się również w Europie. Współpracuje ponadto z takimi producentami win jak Bodegas Bianchi z Argentyny i Château Constellation ze Szwajcarii, ma też własną linię win – Lionel Messi Collection.

Leo Messi nie byłby sobą, gdyby nie posiadał przynajmniej jednego klubu piłkarskiego. Hiszpański klub UE Cornellà to jego najnowszy nabytek – piłkarz kupił go w kwietniu tego roku.

Te i inne biznesy działają równolegle z lifestyle’ową marką The Messi Store, którą piłkarz założył jeszcze w 2019 r. Pięć lat później Messi sprzedał większość jej udziałów, pozostawiając sobie wpływy na poziomie 12 proc. przychodów ze sprzedaży produktów sygnowanych tą marką.