Hotele sieci należącej do Leo Messiego znajdują się w Hiszpanii oraz Andorze.
Wiele słynnych osobistości działających w show-biznesie, a także w sporcie, ma udziały w firmach z branży hotelarskiej albo rozwija swoje własne sieci. Nie inaczej jest w przypadku Lionela Messiego, który od lat rozbudowuje swoje imperium, obejmujące m.in. branżę luksusowych hoteli.
Wielu nieświadomych urlopowiczów odwiedzających należące do sieci MiM Hotels butikowe hotele w Hiszpanii i Andorze nie ma pojęcia, kto jest ich właścicielem. Wszystko staje się jasne, kiedy przyjeżdżają na miejsce: w hotelach wyeksponowano pamiątki związane z piłkarzem Lionelem Messim, który wraz z reprezentacją Argentyny walczy właśnie o najwyższe trofeum w trakcie tegorocznego mundialu.
Działająca w Hiszpanii i Andorze sieć MiM Hotels obejmuje obecnie sześć hoteli: w hiszpańskich miejscowościach Sitges, Baqueira i Sotogrande, na Ibizie i Majorce oraz w Andorze. Jesienią 2025 r. zarządzanie siecią powierzono działającej od lat 50. ubiegłego wieku hiszpańskiej firmie Meliá Hotels International i teraz MiM Hotels stanowi część większej marki – Meliá Collection.
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Strategia biznesowa Leo Messiego w kontekście MiM Hotels koncentruje się na tworzeniu kameralnych, luksusowych hoteli w spokojnych, urokliwych lokalizacjach. Hotele podzielono na obiekty wyłącznie dla dorosłych (np. na Ibizie i Majorce) oraz te dla całej rodziny (w Baqueirze i Andorze). W obiektach w Baqueirze, Andorze i Sotogrande działają restauracje sieci Hincha, której twórcą jest szef kuchni Nandu Jubany, laureat gwiazdki Michelin.
Niezależnie od swojej sportowej działalności Lionel Messi od lat rozbudowuje swoje imperium, obejmujące branżę nieruchomości, medialną, gastronomiczną – i oczywiście sportową. Najważniejsze są nieruchomości, którymi zarządza należąca do piłkarza firma inwestycyjna Edificio Rostower Socimi. Wartość udziałów Messiego w tym sektorze wycenia się na 223 mln euro.
Argentyńczyk ma też udziały w show-biznesie. Od 2023 r., kiedy wstąpił do klubu Inter Miami, podpisał umowy z takimi partnerami jak Apple i Adidas, umożliwiające czerpanie zysków z franczyz. Rok później piłkarz założył 525 Rosario, firmę produkcyjną z branży mediów i rozrywki.
Założony w 2022 r. holding Play Time Sports-Tech HoldCo to z kolei część imperium Messiego, która rozwija się w branży technologicznej. Firma ma siedzibę w San Francisco i skupia się na inwestowaniu w startupy z branży sportu, mediów i nowych technologii.
Gastronomia i winiarstwo to kolejne sektory, w których działa Messi. W lipcu 2025 r. zainwestował w argentyńską sieć restauracji El Club de la Milanesa, która ma pojawić się również w Europie. Współpracuje ponadto z takimi producentami win jak Bodegas Bianchi z Argentyny i Château Constellation ze Szwajcarii, ma też własną linię win – Lionel Messi Collection.
Leo Messi nie byłby sobą, gdyby nie posiadał przynajmniej jednego klubu piłkarskiego. Hiszpański klub UE Cornellà to jego najnowszy nabytek – piłkarz kupił go w kwietniu tego roku.
Te i inne biznesy działają równolegle z lifestyle’ową marką The Messi Store, którą piłkarz założył jeszcze w 2019 r. Pięć lat później Messi sprzedał większość jej udziałów, pozostawiając sobie wpływy na poziomie 12 proc. przychodów ze sprzedaży produktów sygnowanych tą marką.
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