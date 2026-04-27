Po ponad dwóch turbulentnych latach naznaczonych pandemią i wojną dobry sen staje się luksusem. Tym, czego szukamy na urlopie – niezależnie od kierunku wycieczki – jest cisza i spokój, i to dosłownie. Prowadząc intensywny i nieustabilizowany tryb życia, chcemy przywrócić mu zdrowy rytm, wynajmując komfortowy pokój, w którym mamy szansę w końcu się wyspać.

Wypaleni jadą na urlop. Hotele dla niewyspanych

Narastające problemy dnia codziennego, wszechobecne podwyżki cen, nienormowany lub hybrydowy czas pracy czy ciągle zmieniające się warunki nauki dzieci – to tylko kilka zjawisk, które skutecznie spędzają sen z powiek bardzo wielu osobom. Jednocześnie spora część z nich we własnym domu nie ma warunków do tego, aby poświęcić na sen odpowiednią liczbę godzin, i aby ten sen był dobrej jakości.

Z tego powodu bezsenność stała się prawdziwą plagą, nie tylko wśród zapracowanych mieszkańców wielkich miast. Chaos i nieprzewidywalność wdarły się do życia mnóstwa ludzi na całym świecie. Efekt? Bezsenność i inne deprywacje snu, a do tego trudności ze wstawaniem i wielokrotne włączanie drzemki w telefonie każdego ranka. Stąd już prosta droga do depresji i innych chorób psychicznych.

Rozmaite zaburzenia snu, a zwłaszcza bezsenność, stały się chorobami cywilizacyjnymi, a sen stał się prawdziwym luksusem. Jak sobie z tym wszystkim radzimy? Biorąc co najmniej kilkudniowy urlop, w trakcie którego być może trochę pozwiedzamy, ale nade wszystko – solidnie się wyśpimy. Wszystko po to, aby od nowa wypracować w sobie zdrowe nawyki związane ze snem, a także zregenerować ciało i umysł.

Branża turystyczna błyskawicznie zareagowała na tę bardzo podstawową potrzebę. Od paru lat powstają hotele, a nawet całe ośrodki wypoczynkowe, których działalność skupia się na wspieraniu zdrowego snu gości, czy może raczej – kuracjuszy.

Przykłady? W samym centrum Londynu od 2020 roku funkcjonuje Zedwell – hotel bez okien, znajdujący się w piwnicy zabytkowej kamienicy. Daleko mu jednak do tanich obiektów, z którymi kojarzymy niezbyt komfortowe pokoje pozbawione okien. W przytulnych pokojach zmęczeni goście mogą zaznać ciszy i spokoju, i przede wszystkim solidnie się wyspać.

Z kolei w roku 2021 w portugalskiej Coimbrze szwedzki producent łóżek Hästens otworzył butikowy hotel, którego działalność skupia się wokół łóżka i doskonałego snu. To tylko dwa z wielu przykładów obiektów, które skupiły swoją działalność na zapewnieniu gościom dobrego snu, a także pomocy w przywróceniu odpowiedniego rytmu dobowego.

Idealny urlop: ciemno, cicho i wygodne łóżko

Takich hoteli-sypialni przybywa w całej Europie i na świecie. Można w nich na przykład dobrać właściwą poduszkę, materac o odpowiedniej twardości, a także kołdrę obciążeniową, a wszystko to spryskać dodatkowo relaksująca mgiełką, która czeka na nocnym stoliku. Standardem jest też napar wspomagający zaśnięcie, podawany tuż przed snem.

Wiele tych hoteli oferuje też rozmaite programy terapeutyczne, skrojone na miarę potrzeb gościa-pacjenta. W tego rodzaju ośrodkach nierzadko pracują wykwalifikowani specjaliści: terapeuci, psycholodzy, a nawet lekarze. Na miejscu można poddać się profesjonalnym badaniom i terapii. Do tego masaże, ćwiczenia relaksacyjne, joga i inne zabiegi wspomagające zdrowy sen.

W dobie rosnącej świadomości tego, jak ważne jest porządne wysypianie się, ludzie nie szczędzą pieniędzy na urlopy w hotelach zorientowanych przede wszystkim na ten aspekt pobytu. Wykwintna hotelowa restauracja czy inne dodatkowe atrakcje schodzą na dalszy plan. Priorytetem jest przytulny, doskonale wytłumiony pokój i wygodne łóżko.

Z badania wykonanego w 2025 roku przez UCE Research i platformę ePsycholodzy.pl na próbie ponad 1 tys. dorosłych Polaków i Polek wynika, że 41,4 proc. badanych nie jest zadowolonych z jakości swojego snu. W ostatnich latach wynik utrzymuje się w przedziale 40–50 proc., co pokazuje ogromną skalę problemu z bezsennością, co wpływa na całą gospodarkę. Koszty złej jakości snu Polaków i Polek dla gospodarki szacuje się na ok. 8 miliardów złotych rocznie.

Z kolei z wcześniejszego badania Stada Health Report wynika, że 29 procent Europejczyków obecnie sypia gorzej niż przed pandemią. W Polsce jest z tym jeszcze gorzej – spadek jakości snu dotyka 34 procent Polaków.

Jak wynika z raportu Stada Health Report blisko połowa Polaków (47 procent) ma problemy ze snem z powodu kłopotów w życiu codziennym. Jak piszą autorzy raportu, kobiety częściej niż mężczyźni mają kłopoty ze snem z powodu problemów w życiu codziennym (38 procent vs. 29 procent).