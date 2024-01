Czterogwiazdkowy Hotel Alberte znajduje się w zmodernizowanej XIX-wiecznej kamienicy w samym sercu Paryża — w historycznej 7. dzielnicy. Za projekt modernizacji zabytkowego obiektu i zaadaptowania go na luksusowy hotel odpowiadają architekci z wrocławsko-warszawskiej pracowni Tremend.

Hotel Alberte — butikowy hotel w historycznej części Paryża

Pracownia Tremend ma za sobą pracowity 2023 rok. Oprócz ukończenia budowy Dworca Metropolitalnego w Lublinie, uznanego za jeden z najciekawszych nowych obiektów tego typu w Polsce, dobiegła również końca modernizacja historycznej kamienicy w Paryżu. Mieści się w niej butikowy Hotel Alberte.

Wcześniej w kamienicy tej funkcjonował inny hotel o nazwie Prince. Po remoncie zmieniło się wszystko: nazwa oraz wystrój wnętrz, w których architekci z biura Tremend uwydatnili historyczny charakter całego obiektu i nadali mu indywidualny rys. Nie zabrakło w nim również polskich akcentów.

Nazwa „Alberte” to ukłon w stronę prababki rodziny inwestora, która nosiła właśnie to imię. To ona założyła rodzinną firmę, która już od kilku pokoleń zajmuje się produkcją koniaku oraz korków do butelek.