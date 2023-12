Nie ma zaskoczenia, że chodzi o najzamożniejsze grono gości, z których wielu rekrutuje się spośród klientów Choparda. Cena noclegu dla jednej osoby zaczyna się od 1300 euro.

Hotel „1 Place Vendôme” w Paryżu: „cichy luksus” wśród hoteli

Chopard otworzył swój pierwszy hotel bez wsparcia celebrytów czy influencerów. Strona hotelu jest minimalistyczna, sprawia wręcz wrażenie nieco niedopracowanej. Na oficjalnym koncie na Instagramie widać zaledwie kilka postów, z których najstarszy ma zaledwie tydzień.

Co ciekawe, na fasadzie budynku brak choćby małej plakietki z nazwą hotelu – trochę tak, jakby ci, którzy mają wiedzieć, że on się tu znajduje, już dawno to wiedzą. Wydaje się, że trudno o lepszą emanację „cichego luksusu”.

Hotel mieści pięć pokojów dziesięć apartamentów o powierzchni od 30 do 130 metrów kwadratowych. Wnioskując po zdjęciach, które trafiły do mediów oraz na strony hotelu, wnętrza „1 Place Vendôme” nie hołdują jednak minimalizmowi w duchu „quiet luxury” – urządzono je po królewsku, w nawiązaniu do historii kamienicy przy Place Vendôme 1.

Wnętrza hotelu zaprojektował Pierre-Yves Rochon, specjalizujący się w aranżacjach luksusowych restauracji, hoteli i posiadłości. Ściany i podłogi pokojów i innych przestrzeni „1 Place Vendôme” zdobią wzorzyste tapety i dywany, stoją w nich złocone meble w stylu vintage, a łazienki wyłożono marmurem.

Obiekt zawiera również strefę spa, a także cztery przestrzenie wspólne. Cichy relaks z drinkiem w ręku umożliwia klub „biblioteczny”, z kolei na posiłek w blasku kominka zaprasza kameralny bar. Nie zabrakło również „ogrodu zimowego” ze szklanym dachem oraz palarni cygar w sekretnym pokoju, skrywającym się za sztuczną biblioteczką.