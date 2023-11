Hotel z Krakowa wśród najpiękniejszych na świecie. Sukces polskich architektów

Projekt rewitalizacji zabytkowej kamienicy nieopodal Wawelu oraz zaadaptowania jej na butikowy hotel autorstwa architektów z pracowni BXB Studio zyskuje międzynarodowe uznanie. Koncepcja wielokrotnie nagradzanego warszawskiego biura architektonicznego zdobyła pierwszą nagrodę w prestiżowym konkursie The Plan Award w kategorii „Hotele”.

Krakowska Kamienica projektu BXB Studio wygrała w konkursie The Plan Award

Renomowany magazyn „The Plan” to jedno z dwóch najważniejszych czasopism architektonicznych we Włoszech, które trafia do dystrybucji również na całym świecie. Autorzy magazynu organizują co roku konkurs The Plan Awards, w którym międzynarodowe grono jurorów wyłania po jednym zwycięzcy w ponad 30 kategoriach.

Jak zawsze, w gronie jury tegorocznej edycji konkursu zasiedli wybitni architekci, krytycy, kuratorzy i profesorowie architektury. Wśród nich znaleźli się między innymi krytycy Michael Webb, Yehuda Safran i Valerio Paolo Mosco, profesor Zhang Xiaochun z Tongji University oraz Raymund Ryan, kurator Heinz Architectural Center.

Wśród 38 zwycięzców znalazł się jeden z najnowszych projektów polskiej pracowni BXB Studio, której założycielem jest uznany architekt, Bogusław Barnaś. Krakowska Kamienica zwyciężyła w kategorii Hotel.