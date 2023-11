Wśród obiektów polecanych w Krakowie znalazły się między innymi Mercure Fabryczna, Ester, Warszauer, Indigo, Bachleda Luxury MGallery, Stary, Sheraton Grand, Copernicus, Bonerowski, Pod Różą, Puro Stare Miasto, Puro Kazimierz oraz Queen Boutique.

Na liście rekomendowanych przez przewodnik Michelin warszawskich hoteli znalazły się zaś między innymi Intercontinental, Radisson Collection, Sofitel Victoria, Nobu, Westin, Mamaison Le Regina, Bristol Luxury Collection, H15, Puro Centrum, Hotel Warszawa, a także hotel Indigo Nowy Świat.

O „Klucze Michelin” konkurować będzie także obiekt znajdujący się w Łodzi – Puro Łódź Centrum – a także w Gdańsku – Puro Gdańsk Stare Miasto, we Wrocławiu – Puro Wrocław Stare Miasto oraz w Poznaniu – Puro Ponzań Stare Miasto. W ostatnim z miast zarekomendowano także City Solei, Liberte 33 oraz Ilonn Boutique Limanowskiego. Jedna z rekomendacji trafiła również do Galery 69 – butikowego hotelu w Dorotowie na Warmii.

Czym są klucze Michelin – nowe wyróżnienie w przewodniku?

Klucz Michelin to nowe wyróżnienie twórców słynnego na całym świecie przewodnika. Mają być one obiektywnym i wiarygodnym znakiem dla miłośników podróży. Podobnie jak przy gwiazdkach Michelin – w przypadku których wyróżnia się restauracje – klucze bedą prestiżową nagrodą dla hoteli na całym świecie. Jak podkreślają twórcy rankingu, jego celem jest wskazywanie obiektów, które wyróżniają się lokalizacją, architekturą i wystrojem wnętrz, ale i atmosferą, obsługą oraz stosunkiem jakości do ceny. A także oczywiście obsługą na najwyższym poziomie.

„W odpowiedzi na hiperstandaryzację bazy noclegowej (projekt, wystrój wnętrz, detale w pokojach itd.), pragniemy wzbudzić emocje klientów, kierując ich do obiektów wyróżniających się we wszystkich obszarach: architekturze, rzemiośle, przywiązaniu do szczegółu oraz podkreślaniu własnej osobowości” – czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie przewodnika Michelin.