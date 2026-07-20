Materiał powstał we współpracy z marką Mennica Apart

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Ostatnie lata to między innymi hossa na rynku nieruchomości czy gorączka kryptowalut. Jak na tym tle wypada złoto inwestycyjne?

Złoto inwestycyjne pełni nieco inną rolę niż aktywa nastawione wyłącznie na maksymalizację krótkoterminowych zysków. Nieruchomości wytraciły swoją dynamikę wzrostu cen, kryptowaluty natomiast potrafią przynosić bardzo wysokie stopy zwrotu, ale jednocześnie często wiążą się z bardzo dużą zmiennością i tym samym ogromnym ryzykiem. Złoto historycznie postrzegane jest przede wszystkim jako aktywo ochronne – jego zadaniem jest utrzymanie wartości kapitału, szczególnie w okresach wysokiej inflacji, napięć geopolitycznych czy niestabilności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że nie może generować atrakcyjnych zysków. W przeszłości złoto wielokrotnie potwierdzało swoją zdolność do budowania wartości, choć jego najważniejszą funkcją pozostaje stabilizacja portfela inwestycyjnego.

Jak zmienił się polski rynek inwestycji w złoto w ciągu ostatnich lat?

Przeszedł wyraźną transformację. Jeszcze kilka lat temu był postrzegany jako niszowy segment skierowany głównie do osób bardzo zamożnych lub doświadczonych inwestorów. Dziś zainteresowanie jest zdecydowanie szersze i obejmuje zarówno osoby budujące oszczędności, jak i inwestorów szukających dywersyfikacji portfela. Wzrost inflacji, pandemia, napięcia geopolityczne oraz większa dostępność produktów inwestycyjnych – te zjawiska znacząco zwiększyły świadomość klientów.

Mamy niepewne czasy. Jak ta niepewność wpływa na zainteresowanie złotem inwestycyjnym?

W okresach niepewności gospodarczej i geopolitycznej zainteresowanie złotem rośnie. Inwestorzy szukają aktywów, które mogą ograniczać skutki gwałtownych zmian na rynkach finansowych. Przez dekady złoto zyskało pozycję tzw. bezpiecznej przystani, ponieważ jego wartość nie jest bezpośrednio związana z sytuacją konkretnych spółek, sektorów gospodarki czy walut. Bardzo często złoto zyskuje, gdy inne aktywa tracą na wartości. Do tego, co ważne, funkcjonuje poza systemem elektronicznym. Niezależnie od sytuacji, można nim swobodnie dysponować.

Przez dekady złotą biżuterię traktowaliśmy jak inwestycję. Czym różni się od niej złoto inwestycyjne?

Te produkty nie konkurują ze sobą, a uzupełniają się. Złoto w biżuterii zyskuje na wartości wraz ze wzrostem ceny złota, ale jej nadrzędną rolą jest zdobienie osób, które ją noszą. Dzięki temu staje się ona nieodłącznym elementem naszego stylu. Bardzo często wręczamy ją jako prezent, więc może być nośnikiem wspomnień i emocji. Złotych sztabek czy monet nie założymy na siebie, choć – podobnie jak biżuteria – one też mogą być doskonałym prezentem. Pamietajmy jednak, że najważniejszy w przypadku złotych sztabek i monet jest aspekt inwestycyjny. Złoto w takiej postaci zmienia wartość w czasie tak, jak zmienia się jego cena na giełdzie. Jak pokazują statystyki, od 2001 do 2024 r. średniorocznie cena złota rosła o około 10 proc. Taka dynamika zdecydowanie rekompensuje inwestorom inflację, która zjada oszczędności. Ponadto w 2024 i 2025 r. cena złota wzrosła o 100 proc., co oznacza zwrot z inwestycji, jakiego nie dadzą inne aktywa.

Jaką pozycję na polskim rynku zajmuje dzisiaj Mennica.Apart.pl?

Jesteśmy zdecydowanym liderem na rynku sprzedaży złotych sztabek i monet inwestycyjnych. Fundamentem całej grupy jest marka Apart, która dla klientów stała się nie tylko synonimem prestiżu, ale przede wszystkim gwarancją wiarygodności, rzetelności i bezpieczeństwa przeprowadzanych transakcji – zarówno w przypadku zakupu biżuterii czy zegarków, ale też inwestycji w złoto. Ta wiarygodność powoduje, że klienci chętniej podejmują decyzję o zakupie złota.

Sprzedaż złota inwestycyjnego rozwija się w internecie. Jak technologia zmienia ten rynek?

Proces zakupu złota online został maksymalnie uproszczony. Klienci mogą zapoznać się z ofertą produktów, porównać ceny, wybrać odpowiednią formę inwestycji i złożyć zamówienie bez konieczności odwiedzania punktu sprzedaży. Istotnym elementem jest bezpieczeństwo całego procesu – od autentyczności produktów, przez bezpieczne płatności, po odpowiednio zabezpieczoną logistykę, ponieważ każda przesyłka jest ubezpieczona. Chcę też powiedzieć jasno: zakupy złota inwestycyjnego przez Internet stały się bardzo popularne w Polsce dzięki wiarygodności marki Apart.

Jak wybieracie dostawców złota? Pochodzenie i jakość kruszcu – to kluczowe kwestie.

Zasady doboru firm, których produkty oferujemy, są proste – muszą one kierować się wartościami, którymi obowiązują w Grupie Apart. Najważniejsza jest dla nas jakość produktów, najwyższe standardy etyki i obsługi klienta oraz wiarygodność. Dlatego oferujemy produkty od firm posiadających akredytację LBMA. To oznacza, że producenci spełniają najwyższe standardy jakości, a złoto pochodzi z wiarygodnych źródeł.

Co czeka rynek złota inwestycyjnego w Polsce w najbliższych latach?

Możemy spodziewać się dalszego wzrostu świadomości inwestorów oraz zwiększania dostępności produktów inwestycyjnych. Klienci będą oczekiwali jeszcze większej wygody zakupów, a także transparentności i bezpieczeństwa. Rozwój technologii oraz kanałów sprzedaży online będzie odgrywał coraz większą rolę. Dla firm obecnych na polskim rynku oznacza to konieczność łączenia wysokiej jakości obsługi z edukacją klientów i budowaniem długoterminowego zaufania. Nie spoczywamy na laurach i, jak przystało na lidera, będziemy starali się być jeszcze lepsi w tym, co robimy.

Materiał powstał we współpracy z marką Mennica Apart

Tekst nie stanowi porady inwestycyjnej