„Pałac” w prestiżowej 16. dzielnicy Paryża wybudował dla siebie francuski inżynier i przedsiębiorca André Citroën, wizjoner świata motoryzacji.
Bernard Arnault, kontrolujący koncern LVMH, potentata na rynku dóbr luksusowych, kontynuuje powiększanie swojego portfolio ekskluzywnych nieruchomości. Najbogatszy Europejczyk wszedł w posiadanie historycznej paryskiej rezydencji – dawnego pałacu André Citroëna, założyciela francuskiego koncernu samochodowego. Dotychczasową właścicielką posiadłości była saudyjska księżniczka.
Pałac przy Rue Octave-Feuillet 31 w prestiżowej 16. dzielnicy Paryża to jedna z najciekawszych nieruchomości w stolicy Francji. Posiadłość o powierzchni ponad 1500 metrów kwadratowych, do której przynależy niemal równie rozległy ogród, ponad sto lat temu wybudował francuski inżynier i przedsiębiorca André Citroën, wizjoner świata motoryzacji.
Czytaj więcej
Tego typu posiadłości zazwyczaj przywodzą na myśl skojarzenia z USA. Okazuje się jednak, że wyras...
Według informacji francuskich mediów, przede wszystkim serwisu śledczego Glitz.paris, który jako pierwszy opisał tę sprawę, nabywcą dawnej paryskiej posiadłości Citroëna jest Bernard Arnault, przedsiębiorca kontrolujący giganta branży luksusowej, koncern LVMH. Francuz miał kupić wspomniany obiekt od saudyjskiej księżniczki, Areeb Al-Saud. Francuskie media, które dopiero teraz poinformowały o tym fakcie, podają, że do transakcji doszło pod koniec 2025 roku. Operację przeprowadzono dyskretnie, za pośrednictwem holdingu Europimmo, kontrolowanego przez rodzinę Arnaultów. Transakcja opiewać miała na kwotę 44 milionów euro.
Bernard Arnault.
Czy dawny pałac André Citroëna zachowa swój charakter, czy też zostanie on przekształcony w obiekt komercyjny? Plany nowych właścicieli historycznej posiadłości na razie pozostają tajemnicą.
Tak zwany pałac André Citroëna przy Rue Octave-Feuillet pod numerem 31 wybudowano w epoce, którą Francuzi nazywają années folles. To był okres dynamicznego wzrostu gospodarczego w Europie i za oceanem, kiedy tacy przemysłowcy jak Citroën błyskawicznie powiększali swoje majątki, a prowadzone przez nich firmy dynamicznie się rozwijały.
André Citroën z żoną Giorginą w 1923 roku.
André Citroën mieszkał w posiadłości przy Rue Octave-Feuillet w latach 1919-1935, o czym informuje tabliczka przy wejściu do budynku. Wnętrza pałacu mieszczą szereg luksusowych pokojów i sal, w których Citroën przyjmował gości i organizował wystawne rauty. Prywatny ogród, którego powierzchnia wynosi niemal tyle samo, co pałac, mieści zabytkową fontannę – obiekt, który należy do rzadkości w tej części Paryża.
Nieruchomości są jednym z kluczowych filarów fortuny rodziny Arnaultów. Francuzi nabyli w ostatnim czasie szereg prestiżowych obiektów, zarówno w samym Paryżu, jak i w innych miejscach we Francji.
Jednym z najbardziej okazałych obiektów jest posiadłość przy Rue de Grenelle w Paryżu, którą Arnaultowie odkupili od znanej francuskiej rodziny Seydoux. Jak zauważają eksperci śledzący transakcje z udziałem przedstawicieli koncernu LVMH, rodzina celuje w najbardziej ekskluzywne adresy w 7. i 16. dzielnicy Paryża.
Rodzina Arnaultów, poprzez powiązane z nimi firmy, nabyła w ostatnich latach wiele nieruchomości we Francji. Obserwatorzy zauważają, że w portfolio Arnaultów znajdują się między innymi wille w Saint-Tropez, hotele w Èze i Cannes, a także winiarnie w departamentach Var i Alpy Nadmorskie.
Jeziora na północy Włoch stały się synonimem luksusu. Nad jednym z nich polska firma Dekpol Deweloper chce zreal...
W centrum Lizbony stanie luksusowy apartamentowiec sygnowany marką Karl Lagerfeld. To kolejna inwestycja w luksu...
W hiszpańskim kurorcie Benidorm stanie najwyższy apartamentowiec w Unii Europejskiej, odbierając ten tytuł obecn...
Tego typu posiadłości zazwyczaj przywodzą na myśl skojarzenia z USA. Okazuje się jednak, że wyrastają także nad...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas