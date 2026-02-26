Czy dawny pałac André Citroëna zachowa swój charakter, czy też zostanie on przekształcony w obiekt komercyjny? Plany nowych właścicieli historycznej posiadłości na razie pozostają tajemnicą.

Pałac André Citroëna: Enklawa luksusu w sercu Paryża

Tak zwany pałac André Citroëna przy Rue Octave-Feuillet pod numerem 31 wybudowano w epoce, którą Francuzi nazywają années folles. To był okres dynamicznego wzrostu gospodarczego w Europie i za oceanem, kiedy tacy przemysłowcy jak Citroën błyskawicznie powiększali swoje majątki, a prowadzone przez nich firmy dynamicznie się rozwijały.

André Citroën z żoną Giorginą w 1923 roku. Foto: Kürschner, Domena publiczna, Wikimedia Commons

André Citroën mieszkał w posiadłości przy Rue Octave-Feuillet w latach 1919-1935, o czym informuje tabliczka przy wejściu do budynku. Wnętrza pałacu mieszczą szereg luksusowych pokojów i sal, w których Citroën przyjmował gości i organizował wystawne rauty. Prywatny ogród, którego powierzchnia wynosi niemal tyle samo, co pałac, mieści zabytkową fontannę – obiekt, który należy do rzadkości w tej części Paryża.

Nieruchomości są jednym z kluczowych filarów fortuny rodziny Arnaultów. Francuzi nabyli w ostatnim czasie szereg prestiżowych obiektów, zarówno w samym Paryżu, jak i w innych miejscach we Francji.

Jednym z najbardziej okazałych obiektów jest posiadłość przy Rue de Grenelle w Paryżu, którą Arnaultowie odkupili od znanej francuskiej rodziny Seydoux. Jak zauważają eksperci śledzący transakcje z udziałem przedstawicieli koncernu LVMH, rodzina celuje w najbardziej ekskluzywne adresy w 7. i 16. dzielnicy Paryża.