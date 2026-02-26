Reklama

„Pałac Citroëna” w Paryżu sprzedany. Nowa zdobycz najbogatszego Europejczyka

Francuski miliarder Bernard Arnault w tajemnicy przejął jedną z najbardziej okazałych posiadłości w Paryżu. Prezes koncernu LVMH jest teraz właścicielem dawnej rezydencji André Citroëna, twórcy potęgi koncernu motoryzacyjnego noszącego jego nazwisko.

Publikacja: 26.02.2026 11:34

„Pałac” w prestiżowej 16. dzielnicy Paryża wybudował dla siebie francuski inżynier i przedsiębiorca

„Pałac” w prestiżowej 16. dzielnicy Paryża wybudował dla siebie francuski inżynier i przedsiębiorca André Citroën, wizjoner świata motoryzacji.

Foto: Polymagou, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Izabela Popko

Bernard Arnault, kontrolujący koncern LVMH, potentata na rynku dóbr luksusowych, kontynuuje powiększanie swojego portfolio ekskluzywnych nieruchomości. Najbogatszy Europejczyk wszedł w posiadanie historycznej paryskiej rezydencji – dawnego pałacu André Citroëna, założyciela francuskiego koncernu samochodowego. Dotychczasową właścicielką posiadłości była saudyjska księżniczka.

Paryż: Pałac André Citroëna sprzedany. Nabywcą Bernard Arnault

Pałac przy Rue Octave-Feuillet 31 w prestiżowej 16. dzielnicy Paryża to jedna z najciekawszych nieruchomości w stolicy Francji. Posiadłość o powierzchni ponad 1500 metrów kwadratowych, do której przynależy niemal równie rozległy ogród, ponad sto lat temu wybudował francuski inżynier i przedsiębiorca André Citroën, wizjoner świata motoryzacji.

Czytaj więcej

Posiadłość ma bezpośredni dostęp do plaży nad Bałtykiem.
Apartamenty & domy
„Perła Bałtyku”: Rezydencja godna miliardera nad brzegiem morza

Według informacji francuskich mediów, przede wszystkim serwisu śledczego Glitz.paris, który jako pierwszy opisał tę sprawę, nabywcą dawnej paryskiej posiadłości Citroëna jest Bernard Arnault, przedsiębiorca kontrolujący giganta branży luksusowej, koncern LVMH. Francuz miał kupić wspomniany obiekt od saudyjskiej księżniczki, Areeb Al-Saud. Francuskie media, które dopiero teraz poinformowały o tym fakcie, podają, że do transakcji doszło pod koniec 2025 roku. Operację przeprowadzono dyskretnie, za pośrednictwem holdingu Europimmo, kontrolowanego przez rodzinę Arnaultów. Transakcja opiewać miała na kwotę 44 milionów euro.

Bernard Arnault.

Bernard Arnault.

Foto: Bloomberg

Reklama
Reklama

Czy dawny pałac André Citroëna zachowa swój charakter, czy też zostanie on przekształcony w obiekt komercyjny? Plany nowych właścicieli historycznej posiadłości na razie pozostają tajemnicą.

Pałac André Citroëna: Enklawa luksusu w sercu Paryża

Tak zwany pałac André Citroëna przy Rue Octave-Feuillet pod numerem 31 wybudowano w epoce, którą Francuzi nazywają années folles. To był okres dynamicznego wzrostu gospodarczego w Europie i za oceanem, kiedy tacy przemysłowcy jak Citroën błyskawicznie powiększali swoje majątki, a prowadzone przez nich firmy dynamicznie się rozwijały.

André Citroën z żoną Giorginą w 1923 roku.

André Citroën z żoną Giorginą w 1923 roku.

Foto: Kürschner, Domena publiczna, Wikimedia Commons

André Citroën mieszkał w posiadłości przy Rue Octave-Feuillet w latach 1919-1935, o czym informuje tabliczka przy wejściu do budynku. Wnętrza pałacu mieszczą szereg luksusowych pokojów i sal, w których Citroën przyjmował gości i organizował wystawne rauty. Prywatny ogród, którego powierzchnia wynosi niemal tyle samo, co pałac, mieści zabytkową fontannę – obiekt, który należy do rzadkości w tej części Paryża.

Nieruchomości są jednym z kluczowych filarów fortuny rodziny Arnaultów. Francuzi nabyli w ostatnim czasie szereg prestiżowych obiektów, zarówno w samym Paryżu, jak i w innych miejscach we Francji.

Jednym z najbardziej okazałych obiektów jest posiadłość przy Rue de Grenelle w Paryżu, którą Arnaultowie odkupili od znanej francuskiej rodziny Seydoux. Jak zauważają eksperci śledzący transakcje z udziałem przedstawicieli koncernu LVMH, rodzina celuje w najbardziej ekskluzywne adresy w 7. i 16. dzielnicy Paryża.

Reklama
Reklama

Rodzina Arnaultów, poprzez powiązane z nimi firmy, nabyła w ostatnich latach wiele nieruchomości we Francji. Obserwatorzy zauważają, że w portfolio Arnaultów znajdują się między innymi wille w Saint-Tropez, hotele w Èze i Cannes, a także winiarnie w departamentach Var i Alpy Nadmorskie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Limone sul Garda - jedno z najbardziej znanych miasteczek nad jeziorem Garda.
Apartamenty & domy
Polski deweloper buduje we Włoszech. Luksusowe apartamenty nad Jeziorem Garda
Centralny magazyn OMODA & JAECOO w Duchnicach rośnie wraz z rekordową sprzedażą w Polsce
Materiał Promocyjny
Rekordy sprzedaży i większy magazyn w Duchnicach
Słynny dom mody stawia na deweloperkę. Nowe projekty na całym świecie
Apartamenty & domy
Słynny dom mody stawia na deweloperkę. Nowe projekty na całym świecie
TM Tower będzie miał miał 230 metrów wysokości.
Apartamenty & domy
Powstaje najwyższy apartamentowiec w UE. Odbierze tytuł budynkowi z Polski
Posiadłość ma bezpośredni dostęp do plaży nad Bałtykiem.
Apartamenty & domy
„Perła Bałtyku”: Rezydencja godna miliardera nad brzegiem morza
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Materiał Promocyjny
Dove Self-Esteem: Wsparcie dla nastolatków
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama