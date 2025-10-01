Przedstawiciele KE ogłosili, że transakcja nie budzi ich wątpliwości. W reakcji na decyzję Komisji Europejskiej przedstawiciele Prada Group wyrazili nadzieję, że finalizacja zakupu marki Versace nastąpi do końca tego roku.

Prada Group buduje imperium. Co dalej z marką Versace?

Versace przeżywa właśnie przełomowy okres. W marcu tego roku, tuż przed ogłoszeniem sprzedaży włoskiego domu mody, ze stanowiska dyrektorki kreatywnej zrezygnowała Donatella Versace, która w 1997 r. przejęła po swoim tragicznie zmarłym bracie Giannim Versace, twórcy marki.

Od 1 kwietnia nowym dyrektorem kreatywnym Versace jest 42-letni włoski projektant Dario Vitale. W ubiegłym tygodniu zaprezentował on swoją pierwszą kolekcję, która zebrała wiele pozytywnych recenzji. Wcześniej Vitale pracował jako dyrektor ds. projektów i wizerunku marki Miu Miu, która, ze względu na znakomite wyniki finansowe, od pewnego czasu jest perłą w koronie Prada Group.

Prada Group znajduje się na fali wznoszącej, opierając się negatywnym trendom, które dotkliwie odczuwa wielu rywali koncernu. W 2024 r.. jego przychody wzrosły o 15 proc.. i osiągnęły kwotę 5,4 miliarda euro.

Dla kontrastu, w ostatnich kwartałach Versace notowało dwucyfrowe spadki sprzedaży, co negatywnie odbijało się na kondycji właściciela marki. Mimo to zarząd Prada Group widzi ogromny potencjał w przejęciu marki Versace.

Wyrazista, barokowa stylistyka Versace stanowi całkowite przeciwieństwo minimalistycznej estetyki Prady, co zdaniem kierownictwa koncernu wyjdzie na plus. „Wielu może myśleć, że Versace jest bardzo dalekie od estetyki marek z naszego portfolio, ale ja wierzę, że właśnie to będzie stanowić o sile naszej grupy, bo nie ma tu wspólnych zbiorów zarówno pod względem stylu kreacji, jak i grupy docelowej” – powiedział jeszcze w kwietniu Lorenzo Bertelli, dyrektor ds. marketingu Prada Group, należący do rodziny właścicieli koncernu.