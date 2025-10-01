Reklama

Transakcja dekady na rynku dóbr luksusowych. Bruksela daje zielone światło

Dom mody Versace zmieni właściciela. Włoski koncern Prada Group, do którego należą już marki Prada, Miu Miu czy Church's, dostał od Komisji Europejskiej zielone światło na kupno słynnej marki.

Publikacja: 01.10.2025 14:45

Miuccia Prada rozbudowuje firmę, którą założył jej dziadek, Mario Prada.

Miuccia Prada rozbudowuje firmę, którą założył jej dziadek, Mario Prada.

Foto: PIERO CRUCIATTI / AFP

Izabela Popko

Zapowiadane od miesięcy przejęcie włoskiego domu mody Versace przez koncern Prada Group dojdzie do skutku. Włoskie przedsiębiorstwo, na którego czele stoją projektantka Miuccia Prada i jej mąż Patrizio Bertelli, otrzymało pozwolenie Komisji Europejskiej na przeprowadzenie transakcji, do której ma dojść jeszcze w tym roku. Powstaje w ten sposób kolejny gigant na rynku dóbr luksusowych.

Dom mody Versace w rękach Prada Group

Włoski koncern Prada Group, który w swoim portfolio ma marki Prada i Miu Miu, a także Church’s, Car Shoe, Marchesi 1824 i Luna Rossa, już wkrótce powiększy swój stan posiadania. Włosi przejmą kontrolę nad słynnym domem mody Versace, który – pomimo swojej pozycji w świecie mody – od dłuższego czasu jest w tarapatach. 

Prada już wiele miesięcy temu uzgodniła zakup Versace z dotychczasowym właścicielem, amerykańską firmą Capri Holdings. W kwietniu ogłoszono, że kwota transakcji będzie opiewać na 1,25 miliarda euro.

Finalizacja transakcji wymagała akceptacji ze strony Komisji Europejskiej. Należało ustalić, czy zakup Versace przez większego rywala nie nie narusza unijnych zasad konkurencyjności.

Przedstawiciele KE ogłosili, że transakcja nie budzi ich wątpliwości. W reakcji na decyzję Komisji Europejskiej przedstawiciele Prada Group wyrazili nadzieję, że finalizacja zakupu marki Versace nastąpi do końca tego roku.

Prada Group buduje imperium. Co dalej z marką Versace?

Versace przeżywa właśnie przełomowy okres. W marcu tego roku, tuż przed ogłoszeniem sprzedaży włoskiego domu mody, ze stanowiska dyrektorki kreatywnej zrezygnowała Donatella Versace, która w 1997 r. przejęła po swoim tragicznie zmarłym bracie Giannim Versace, twórcy marki.

Od 1 kwietnia nowym dyrektorem kreatywnym Versace jest 42-letni włoski projektant Dario Vitale. W ubiegłym tygodniu zaprezentował on swoją pierwszą kolekcję, która zebrała wiele pozytywnych recenzji. Wcześniej Vitale pracował jako dyrektor ds. projektów i wizerunku marki Miu Miu, która, ze względu na znakomite wyniki finansowe, od pewnego czasu jest perłą w koronie Prada Group.

Prada Group znajduje się na fali wznoszącej, opierając się negatywnym trendom, które dotkliwie odczuwa wielu rywali koncernu. W 2024 r.. jego przychody wzrosły o 15 proc.. i osiągnęły kwotę 5,4 miliarda euro.

Dla kontrastu, w ostatnich kwartałach Versace notowało dwucyfrowe spadki sprzedaży, co negatywnie odbijało się na kondycji właściciela marki. Mimo to zarząd Prada Group widzi ogromny potencjał w przejęciu marki Versace.

Wyrazista, barokowa stylistyka Versace stanowi całkowite przeciwieństwo minimalistycznej estetyki Prady, co zdaniem kierownictwa koncernu wyjdzie na plus. „Wielu może myśleć, że Versace jest bardzo dalekie od estetyki marek z naszego portfolio, ale ja wierzę, że właśnie to będzie stanowić o sile naszej grupy, bo nie ma tu wspólnych zbiorów zarówno pod względem stylu kreacji, jak i grupy docelowej” – powiedział jeszcze w kwietniu Lorenzo Bertelli, dyrektor ds. marketingu Prada Group, należący do rodziny właścicieli koncernu.

„Z tego powodu przejęcie Versace jest niezwykle ważne w kontekście dotarcia do nowych klientów” – dodał Bertelli. Eksperci przewidują, że z Versace w swoim portfolio Prada Group ma szansę wygenerować obroty na poziomie ponad sześciu miliardów euro, co wzmocni pozycję koncernu w branży wyrobów z górnej półki.

Źródło: rp.pl

Dom mody Versace w rękach Prada Group

