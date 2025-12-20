Aktualizacja: 20.12.2025 08:56 Publikacja: 20.12.2025 06:00
Wiele osób uważa, że alkohol jest niezbędny do budowania relacji biznesowych
Foto: Adobe Stock
Dawne przyzwyczajenia i przekonania, zgodnie z którymi alkohol jest niezbędny do budowania relacji biznesowych, są dla wielu osób cały czas aktualne. Tymczasem obecność alkoholu w biznesie, jak podkreślają eksperci serwisu PulsHR.pl, nie tylko sprzyja uzależnieniom, lecz także m.in. powoduje wykluczenie osób niepijących i źle wpływa na atmosferę w miejscu pracy.
– Powiedzenie z czasów PRL „kto nie pije, ten konfident” nadal funkcjonuje. Na rynku wciąż mamy menedżerów z pokolenia, które pamięta te czasy, a alkohol cały czas jest obecny w przestrzeni biznesowej. Osoby, które nie piją, bywają postrzegane inaczej – pojawia się podejrzenie, że będą obserwować innych, bo będą jako jedyne trzeźwe w grupie – podkreśla psycholog biznesu Izabela Kielczyk, ekspert ds. rozwoju programów szkoleniowych w NZOZ Centrum Terapii Dialog w rozmowie z serwisem PulsHR.pl.
Czytaj więcej
Senat rozpatruje siedem petycji w sprawie zaostrzenia przepisów antyalkolowych - poinformował por...
Chociaż nadal wiele osób nie wyobraża sobie rozmów biznesowych bez kieliszka w ręku, to jednak coraz częściej, zwłaszcza młodsze pokolenie, odmawia w takich sytuacjach alkoholu.
– Ci starsi dziwią się i zastanawiają się, jak można nie pić. Czasami młodym jest naprawdę trudno. Zdarza się, że odmawiając spożywania alkoholu, czują się wykluczeni i odizolowani – zauważa Piotr Kościelny, prezes fundacji SoberNET.
Eksperci serwisu zwracają uwagę na korzyści wynikające z prowadzenia spotkań biznesowych bez alkoholu. Podkreślają, że trzeźwy umysł pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji i budowaniu bardziej wartościowych relacji biznesowych.
Czytaj więcej: „Kto nie pije, ten konfident”. Alkohol wciąż rządzi biznesem
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Włoska marka odzieżowa Benetton przechodzi głęboką restrukturyzację. Jej efektem jest utworzenie siedmiu nowych...
Już nie tylko restauracje, hotele czy atrakcje turystyczne. Wydawca słynnego przewodnika Michelin chce zdominowa...
Włoski projektant i przedsiębiorca Brunello Cucinelli walczy z kryzysem wizerunkowym, którego tłem są oskarżenia...
Jak będzie wyglądał przyszły flagowy butik marki Louis Vuitton na nowojorskim Manhattanie, który teraz pokrywa o...
Dom mody Versace zmieni właściciela. Włoski koncern Prada Group, do którego należą już marki Prada, Miu Miu czy...
Orlen inwestuje w nowe technologie i stawia na odnawialne źródła energii, ale sukces dekarbonizacji zależy nie tylko od inwestycji grupy – kluczowa będzie zmiana przyzwyczajeń milionów klientów – ocenia Stanisław Barański, dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju i Transformacji Energetycznej Grupy Orlen.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas