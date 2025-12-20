Reklama

Alkohol nadal obecny w biznesie? Na te kwestie zwracają uwagę eksperci

W kulturze biznesowej cały czas silnie obecny jest alkohol. Z czego wynika takie podejście oraz do czego może prowadzić? Czy widać jakieś zmiany w tym zakresie? Na te tematy rozmawiał z ekspertami serwis PulsHR.pl.

Publikacja: 20.12.2025 06:00

Wiele osób uważa, że alkohol jest niezbędny do budowania relacji biznesowych

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock

Joanna Kamińska

Dawne przyzwyczajenia i przekonania, zgodnie z którymi alkohol jest niezbędny do budowania relacji biznesowych, są dla wielu osób cały czas aktualne. Tymczasem obecność alkoholu w biznesie, jak podkreślają eksperci serwisu PulsHR.pl, nie tylko sprzyja uzależnieniom, lecz także m.in. powoduje wykluczenie osób niepijących i źle wpływa na atmosferę w miejscu pracy.

Alkohol jest nadal obecny w biznesie: Czy jednak coś się zmienia?

– Powiedzenie z czasów PRL „kto nie pije, ten konfident” nadal funkcjonuje. Na rynku wciąż mamy menedżerów z pokolenia, które pamięta te czasy, a alkohol cały czas jest obecny w przestrzeni biznesowej. Osoby, które nie piją, bywają postrzegane inaczej – pojawia się podejrzenie, że będą obserwować innych, bo będą jako jedyne trzeźwe w grupie – podkreśla psycholog biznesu Izabela Kielczyk, ekspert ds. rozwoju programów szkoleniowych w NZOZ Centrum Terapii Dialog w rozmowie z serwisem PulsHR.pl.

Chociaż nadal wiele osób nie wyobraża sobie rozmów biznesowych bez kieliszka w ręku, to jednak coraz częściej, zwłaszcza młodsze pokolenie, odmawia w takich sytuacjach alkoholu.

– Ci starsi dziwią się i zastanawiają się, jak można nie pić. Czasami młodym jest naprawdę trudno. Zdarza się, że odmawiając spożywania alkoholu, czują się wykluczeni i odizolowani – zauważa Piotr Kościelny, prezes fundacji SoberNET.

Eksperci serwisu zwracają uwagę na korzyści wynikające z prowadzenia spotkań biznesowych bez alkoholu. Podkreślają, że trzeźwy umysł pomaga w podejmowaniu lepszych decyzji i budowaniu bardziej wartościowych relacji biznesowych.

Czytaj więcej: „Kto nie pije, ten konfident”. Alkohol wciąż rządzi biznesem

Źródło: rp.pl

Rynek pracy biznes alkohol
