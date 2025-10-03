Reklama

25 pięter luksusu. Powstaje najbardziej okazały butik Louis Vuitton na świecie

Jak będzie wyglądał przyszły flagowy butik marki Louis Vuitton na nowojorskim Manhattanie, który teraz pokrywa ozdobna fasada w kształcie kufrów francuskiej marki?

Publikacja: 03.10.2025 12:14

Obecnie teren budowy zakrywa dekoracja nawiązująca do kufrów oferowanych przez markę Louis Vuitton.

Obecnie teren budowy zakrywa dekoracja nawiązująca do kufrów oferowanych przez markę Louis Vuitton. Nowojorczycy ochrzcili obiekt mianem „The Trunk” – czyli kufer.

Foto: Yuki Iwamura/Bloomberg

Izabela Popko

Ujawniono niedawno szczegółowe plany nowego flagowego butiku marki Louis Vuitton na nowojorskim Manhattanie. Przyszły butik – czy może raczej centrum handlowo-rozrywkowo-rekreacyjne – stanie się swoistym mikrokosmosem francuskiej marki. Obiekt będzie miał 25 pięter. Budynek zastąpi wieżowiec, który obecnie stoi na działce, którą zajmie flagowy butik Louis Vuitton.

Nowy flagowy butik marki Louis Vuitton w Nowym Jorku. Luksus na 25 piętrach

Od roku budynek na rogu Piątej Alei i 57. ulicy na nowojorskim Manhattanie zasłania dekoracja w kształcie kuferków marki Louis Vuitton. Po zmroku budowę oświetlają rozmaite iluminacje.

Ze względu na swój wygląd do obiektu przylgnęła nazwa „Kufer Louis Vuitton” (ang. Louis Vuitton Trunk) – i pod taką też nazwą można go znaleźć w Mapach Google. Budynek, a właściwie jego osłona, której autorami są architekci z holenderskiej pracowni OMA, szybko stała się popularną atrakcją turystyczną.

Czytaj więcej

TM Tower będzie miał miał 230 metrów wysokości.
Apartamenty & domy
Powstaje najwyższy apartamentowiec w UE. Odbierze tytuł budynkowi z Polski

Obiekt należy do francuskiego koncernu LVMH, właściciela marki Louis Vuitton (oraz ponad 70 innych marek luksusowych). Ozdobna osłona skrywa trwającą rozbiórkę istniejącego tu dotychczas wieżowca, cały proces rozpoczął się we wrześniu 2024 r.. W przyszłości w tym miejscu ma powstać 25-piętrowy obiekt o łącznej wysokości blisko 150 metrów.

Reklama
Reklama

Foto: Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nie ujawniono ani tego, kto jest autorem projektu, ani jaki jest termin ukończenia budowy wieżowca. Wiadomo jednak, że koncern LVMH konsultował się w tej sprawie z szeregiem renomowanych pracowni architektonicznych.

Znanych jest też już wiele szczegółów na temat wyglądu przyszłego budynku. Wieżowiec otrzyma futurystyczną bryłę z zaokrąglonymi narożnikami od strony wschodniej i zachodniej.

Louis Vuitton w Nowym Jorku. Butik, spa i restauracje

Słowo „butik” nie do końca oddaje charakter wieżowca, który ma stanąć na rogu Piątej Alei. Oprócz przestrzeni sklepowych będą się w nim mieściły rozmaite luksusowe punkty usługowe i rekreacyjne, wszystkie sygnowane marką Louis Vuitton.

Zgodnie z dokumentacją, którą ujawniły amerykańskie media, przestrzenie butiku Louis Vuitton zajmą dziesięć pięter. Na ósmym piętrze ma znaleźć się kawiarnia, do której będzie przynależał taras z widokiem na Central Park.

Cztery piętra mają mieścić przestrzenie wystawiennicze na potrzeby wystaw stałych i tymczasowych. W budynku mają też funkcjonować showroomy marki Louis Vuitton, restauracje i luksusowe centrum spa. Na szczycie wieżowca znajdzie się bar z ogrodem na dachu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Nowy Jork Styl Życia Lifestyle Luksus

Ujawniono niedawno szczegółowe plany nowego flagowego butiku marki Louis Vuitton na nowojorskim Manhattanie. Przyszły butik – czy może raczej centrum handlowo-rozrywkowo-rekreacyjne – stanie się swoistym mikrokosmosem francuskiej marki. Obiekt będzie miał 25 pięter. Budynek zastąpi wieżowiec, który obecnie stoi na działce, którą zajmie flagowy butik Louis Vuitton.

Nowy flagowy butik marki Louis Vuitton w Nowym Jorku. Luksus na 25 piętrach

Pozostało jeszcze 85% artykułu
Reklama
Miuccia Prada rozbudowuje firmę, którą założył jej dziadek, Mario Prada.
Biznes
Transakcja dekady na rynku dóbr luksusowych. Bruksela daje zielone światło
Donald Trump i Kai Trump podczas spotkania z dziennikarzami w Białym Domu.
Biznes
Nowe pokolenie Trumpów wchodzi do świata biznesu. Sesja zdjęciowa w Białym Domu
Giorgio Armani znany był z konsekwentnej walki o niezależność swojej firmy, co w branży luksusowej j
Biznes
Na czym zarabia imperium Armaniego? Tylko połowa przychodów to sprzedaż ubrań
Giorgio Armani wskazał trzy koncerny, które mogłyby przejąć jego firmę.
Biznes
Ujawniono testament Giorgio Armaniego. Słynny projektant wszystkich zaskoczył
Od 2023 roku marka On jest sponsorem Igi Świątek.
Biznes
Spór o szwajcarskość. Słynny producent butów kontra obrońcy krzyża
Reklama
Reklama
e-Wydanie