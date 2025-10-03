Ujawniono niedawno szczegółowe plany nowego flagowego butiku marki Louis Vuitton na nowojorskim Manhattanie. Przyszły butik – czy może raczej centrum handlowo-rozrywkowo-rekreacyjne – stanie się swoistym mikrokosmosem francuskiej marki. Obiekt będzie miał 25 pięter. Budynek zastąpi wieżowiec, który obecnie stoi na działce, którą zajmie flagowy butik Louis Vuitton.

Nowy flagowy butik marki Louis Vuitton w Nowym Jorku. Luksus na 25 piętrach

Od roku budynek na rogu Piątej Alei i 57. ulicy na nowojorskim Manhattanie zasłania dekoracja w kształcie kuferków marki Louis Vuitton. Po zmroku budowę oświetlają rozmaite iluminacje.

Ze względu na swój wygląd do obiektu przylgnęła nazwa „Kufer Louis Vuitton” (ang. Louis Vuitton Trunk) – i pod taką też nazwą można go znaleźć w Mapach Google. Budynek, a właściwie jego osłona, której autorami są architekci z holenderskiej pracowni OMA, szybko stała się popularną atrakcją turystyczną.

Obiekt należy do francuskiego koncernu LVMH, właściciela marki Louis Vuitton (oraz ponad 70 innych marek luksusowych). Ozdobna osłona skrywa trwającą rozbiórkę istniejącego tu dotychczas wieżowca, cały proces rozpoczął się we wrześniu 2024 r.. W przyszłości w tym miejscu ma powstać 25-piętrowy obiekt o łącznej wysokości blisko 150 metrów.