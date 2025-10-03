Aktualizacja: 03.10.2025 14:16 Publikacja: 03.10.2025 12:14
Obecnie teren budowy zakrywa dekoracja nawiązująca do kufrów oferowanych przez markę Louis Vuitton. Nowojorczycy ochrzcili obiekt mianem „The Trunk” – czyli kufer.
Foto: Yuki Iwamura/Bloomberg
Ujawniono niedawno szczegółowe plany nowego flagowego butiku marki Louis Vuitton na nowojorskim Manhattanie. Przyszły butik – czy może raczej centrum handlowo-rozrywkowo-rekreacyjne – stanie się swoistym mikrokosmosem francuskiej marki. Obiekt będzie miał 25 pięter. Budynek zastąpi wieżowiec, który obecnie stoi na działce, którą zajmie flagowy butik Louis Vuitton.
Od roku budynek na rogu Piątej Alei i 57. ulicy na nowojorskim Manhattanie zasłania dekoracja w kształcie kuferków marki Louis Vuitton. Po zmroku budowę oświetlają rozmaite iluminacje.
Ze względu na swój wygląd do obiektu przylgnęła nazwa „Kufer Louis Vuitton” (ang. Louis Vuitton Trunk) – i pod taką też nazwą można go znaleźć w Mapach Google. Budynek, a właściwie jego osłona, której autorami są architekci z holenderskiej pracowni OMA, szybko stała się popularną atrakcją turystyczną.
Czytaj więcej
W hiszpańskim kurorcie Benidorm stanie najwyższy apartamentowiec w Unii Europejskiej, odbierając...
Obiekt należy do francuskiego koncernu LVMH, właściciela marki Louis Vuitton (oraz ponad 70 innych marek luksusowych). Ozdobna osłona skrywa trwającą rozbiórkę istniejącego tu dotychczas wieżowca, cały proces rozpoczął się we wrześniu 2024 r.. W przyszłości w tym miejscu ma powstać 25-piętrowy obiekt o łącznej wysokości blisko 150 metrów.
Foto: Photo by SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Nie ujawniono ani tego, kto jest autorem projektu, ani jaki jest termin ukończenia budowy wieżowca. Wiadomo jednak, że koncern LVMH konsultował się w tej sprawie z szeregiem renomowanych pracowni architektonicznych.
Znanych jest też już wiele szczegółów na temat wyglądu przyszłego budynku. Wieżowiec otrzyma futurystyczną bryłę z zaokrąglonymi narożnikami od strony wschodniej i zachodniej.
Słowo „butik” nie do końca oddaje charakter wieżowca, który ma stanąć na rogu Piątej Alei. Oprócz przestrzeni sklepowych będą się w nim mieściły rozmaite luksusowe punkty usługowe i rekreacyjne, wszystkie sygnowane marką Louis Vuitton.
Zgodnie z dokumentacją, którą ujawniły amerykańskie media, przestrzenie butiku Louis Vuitton zajmą dziesięć pięter. Na ósmym piętrze ma znaleźć się kawiarnia, do której będzie przynależał taras z widokiem na Central Park.
Cztery piętra mają mieścić przestrzenie wystawiennicze na potrzeby wystaw stałych i tymczasowych. W budynku mają też funkcjonować showroomy marki Louis Vuitton, restauracje i luksusowe centrum spa. Na szczycie wieżowca znajdzie się bar z ogrodem na dachu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ujawniono niedawno szczegółowe plany nowego flagowego butiku marki Louis Vuitton na nowojorskim Manhattanie. Przyszły butik – czy może raczej centrum handlowo-rozrywkowo-rekreacyjne – stanie się swoistym mikrokosmosem francuskiej marki. Obiekt będzie miał 25 pięter. Budynek zastąpi wieżowiec, który obecnie stoi na działce, którą zajmie flagowy butik Louis Vuitton.
Dom mody Versace zmieni właściciela. Włoski koncern Prada Group, do którego należą już marki Prada, Miu Miu czy...
18-letnia Kai Trump, wnuczka Donalda Trumpa, powołała do życia markę odzieżową sygnowaną swoimi inicjałami. Prom...
Imperium Giorgio Armaniego to nie tylko moda. Kolekcje ubrań sygnowane nazwiskiem legendarnego Giorgio Armaniego...
Przed śmiercią Giorgio Armani spisał testament, w którym zawarł dyspozycje dotyczące przyszłości jego firmy. W d...
Szwajcarska marka butów i odzieży sportowej On znalazła się na celowniku obrońców szwajcarskości. Konflikt dotyc...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas