Ujawniono ostatnią wolę zmarłego niedawno Giorgio Armaniego dotyczącą dalszych losów jego imperium. Spadkobiercy legendarnego projektanta nie utrzymają zbyt długo kontroli nad firmą, którą za życia w całości kontrolował włoski projektant. W testamencie Armani zobowiązuje spadkobierców do sprzedania części akcji. Jako pierwsza o testamencie Armaniego poinformowała agencja Reuters.

Testament Giorgio Armaniego: Co dalej ze słynną marką?

Giorgio Armani zmarł 4 września 2025 roku, pozostawiając po sobie jedną z najbardziej ikonicznych i wpływowych marek modowych. Od lat 70. XX wieku włoski projektant kształtował sposób, w jaki do dziś ubierają się współcześni mężczyźni i kobiety. Wpływ estetyki proponowanej przez Armaniego był widoczny szczególnie w latach 80. i 90.

Teraz marka Armani to już nie tylko włoski dom mody. Nazwiskiem legendarnego Włocha sygnowane są również linie kosmetyków, kolekcje przedmiotów do domu, a także sieć hoteli czy restauracje. Giorgio Armani był też udziałowcem w szeregu firm, należała do niego między innymi włoska drużyna koszykarska Olimpia Mediolan.

Do końca życia Armani kontrolował swoją firmę, którą założył wraz z nieżyjącym już partnerem Sergio Galeottim. Przez lata odrzucał sugestie dotyczące sprzedaży, na skonsolidowanym rynku mody pozostał jednym z bardzo niewielu niezależnych podmiotów.