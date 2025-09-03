Takie podejście do procesu twórczego i zarządzania firmą przynosi wymierne efekty. W ubiegłym roku firma Armaniego zanotowała przychód na poziomie 2,3 miliarda euro.

Od pewnego czasu w mediach pojawiają się niepokojące informacje na temat stanu zdrowia sędziwego projektanta. Ze względu na chorobę Armani nie pojawił się na trzech pokazach swojego domu mody w czerwcu i w lipcu – w całej jego dotychczasowej karierze coś takiego nie zdarzyło się ani razu.

To na nowo wywołało dyskusję na temat tego, jak będzie wyglądać „przekazanie władzy” w firmie Armaniego. „Moje plany na sukcesję opierają się na stopniowym przekazywaniu obowiązków, które dotąd cedowałem najbliższym osobom z mojego otoczenia. Takim jak Leo Dell’Orco, członkowie mojej rodziny i cały zespół” – powiedział Armani. „Chciałbym, aby sukcesja przebiegła w sposób organiczny i bez pośpiechu” – dodał projektant.

Kto przejmie władzę w imperium Giorgio Armaniego?

Pantaleo Dell'Orco, którego Giorgio Armani nazywa „Leo”, stoi na czele działu męskiego w jego domu mody, od lat jest też prawą ręką projektanta. Dell'Orco jest bliskim współpracownikiem Armaniego od ponad 40 lat, choć przez cały ten czas trzymał się na uboczu. To jednak właśnie on – zamiast Armaniego – kłaniał się publiczności pod koniec dwóch tegorocznych pokazów męskich kolekcji w Mediolanie, na których projektant był wielkim nieobecnym.

Jak na razie Giorgio Armani wraz ze swoim zespołem przygotowuje się do uroczystych obchodów 50-lecia jego marki. Odbędą się w trakcie tygodnia mody w Mediolanie pod koniec września.

Częścią obchodów będzie między innymi wystawa dorobku Armaniego w Pinakotece Brera, w której na co dzień można oglądać między innymi dzieła Canaletta, Caravaggia i Rafaela. Jak podkreślił projektant, ma pod kontrolą każdy aspekt obchodów, zupełnie tak jak to dzieje się od pół wieku w jego firmie.