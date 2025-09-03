Reklama

Giorgio Armani ogłasza zasady sukcesji w imperium mody. Kto przejmie władzę?

Włoski projektant i biznesmen Giorgio Armani kieruje swoją firmą od 50 lat. Wciąż jednak nie wiadomo, kto w przyszłości miałby objąć stery w koncernie. 91-letni Armani zdradził w rozmowie z „Financial Times”, jak będzie przebiegać sukcesja w jego imperium mody.

Publikacja: 03.09.2025 13:24

Giorgio Armani podczas tygodnia mody w Paryżu w styczniu 2025 roku.

Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

Izabela Popko

Giorgio Armani, który 11 lipca świętował swoje 91. urodziny, wciąż jest aktywny zawodowo i dzierży pełnię władzy w swoim modowym imperium. Legenda świata mody doskonale zdaje sobie sprawę, że nieuchronnie zbliża się moment przekazania władzy w przedsiębiorstwie. Kto przejmie stery po Giorgio Armanim? Włoski projektant ujawnił swoje plany w rozmowie z dziennikiem „Financial Times”.

Sukcesja w imperium Giorgio Armaniego

Giorgio Armani założył swoją markę równo 50 lat temu. Sędziwy projektant mody i biznesmen w jednej osobie jest zarówno dyrektorem kreatywnym swojego domu mody, jak i prezesem firmy, do której należy nie tylko kilka marek odzieżowych sygnowanych nazwiskiem Armaniego, ale również linie kosmetyków, przedmiotów do domu i słodyczy, a także sieci hoteli czy restauracji.

Armani konsekwentnie trzyma się modelu biznesowego, którego trzonem jest utrzymanie niezależności całego przedsiębiorstwa w branży zdominowanem przez kilku potentatów takich jak Kering czy LVMH. Włoch wielokrotnie odmawiał sprzedaży choćby niewielkiej części akcji swojej firmy Armani Group SpA i do dziś pozostaje jej głównym akcjonariuszem – poza nim, 0,01 procenta akcji posiada Giorgio Armani Foundation.

Na sukces Włocha złożyła się między innymi konsekwencja w utrzymaniu charakterystycznego, pełnego wyrafinowanej elegancji, minimalistycznego stylu Armaniego. Włoch odwołuje się w swoich projektach do własnej wizji mody, idąc jednocześnie z duchem czasu. 

Takie podejście do procesu twórczego i zarządzania firmą przynosi wymierne efekty. W ubiegłym roku firma Armaniego zanotowała przychód na poziomie 2,3 miliarda euro.

Od pewnego czasu w mediach pojawiają się niepokojące informacje na temat stanu zdrowia sędziwego projektanta. Ze względu na chorobę Armani nie pojawił się na trzech pokazach swojego domu mody w czerwcu i w lipcu – w całej jego dotychczasowej karierze coś takiego nie zdarzyło się ani razu.

To na nowo wywołało dyskusję na temat tego, jak będzie wyglądać „przekazanie władzy” w firmie Armaniego. „Moje plany na sukcesję opierają się na stopniowym przekazywaniu obowiązków, które dotąd cedowałem najbliższym osobom z mojego otoczenia. Takim jak Leo Dell’Orco, członkowie mojej rodziny i cały zespół” – powiedział Armani. „Chciałbym, aby sukcesja przebiegła w sposób organiczny i bez pośpiechu” – dodał projektant.

Kto przejmie władzę w imperium Giorgio Armaniego?

Pantaleo Dell'Orco, którego Giorgio Armani nazywa „Leo”, stoi na czele działu męskiego w jego domu mody, od lat jest też prawą ręką projektanta. Dell'Orco jest bliskim współpracownikiem Armaniego od ponad 40 lat, choć przez cały ten czas trzymał się na uboczu. To jednak właśnie on – zamiast Armaniego – kłaniał się publiczności pod koniec dwóch tegorocznych pokazów męskich kolekcji w Mediolanie, na których projektant był wielkim nieobecnym.

Jak na razie Giorgio Armani wraz ze swoim zespołem przygotowuje się do uroczystych obchodów 50-lecia jego marki. Odbędą się w trakcie tygodnia mody w Mediolanie pod koniec września.

Częścią obchodów będzie między innymi wystawa dorobku Armaniego w Pinakotece Brera, w której na co dzień można oglądać między innymi dzieła Canaletta, Caravaggia i Rafaela. Jak podkreślił projektant, ma pod kontrolą każdy aspekt obchodów, zupełnie tak jak to dzieje się od pół wieku w jego firmie.

Źródło: Financial Times

