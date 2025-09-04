Nazwa „Armani” natychmiast przywodzi na myśl eleganckie i zarazem nowoczesne kreacje – przede wszystkim męskie garnitury, ale nie tylko. Włoski projektant Giorgio Armani był autorem wielu ikonicznych projektów, które na stałe zapisały się w historii mody. „Król mody” – tak o nim mówiono i tak od lat traktowano Giorgio Armaniego. Jak mało kto, zmienił oblicze współczesnej mody.

Giorgio Armani nie żyje. Był ojcem nowoczesnej elegancji

Informację o śmierci projektanta przekazał dom mody Giorgio Armani. „Z głębokim smutkiem Grupa Armani ogłasza odejście swojego twórcy, założyciela i niestrudzonej siły napędowej: Giorgio Armaniego” – brzmi opublikowane oświadczenie.

„Pan Armani, jak zawsze nazywali go z szacunkiem i podziwem pracownicy i współpracownicy, odszedł w spokoju, otoczony bliskimi. Niestrudzenie pracował do ostatnich dni, poświęcając się firmie, jej kolekcjom oraz różnorodnym i stale zmieniającym się projektom, zarówno istniejącym, jak i będącym w trakcie realizacji”.

W ostatnich tygodniach Armani nie pokazywał się publicznie z powodu choroby.