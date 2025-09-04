Aktualizacja: 05.09.2025 00:51 Publikacja: 04.09.2025 15:32
Giorgio Armani rozpoczął karierę w świecie mody w 1970 roku.
Foto: Bruno Cordioli from Milano, Italy, CC BY 2.0, Wikimedia Commons
Nazwa „Armani” natychmiast przywodzi na myśl eleganckie i zarazem nowoczesne kreacje – przede wszystkim męskie garnitury, ale nie tylko. Włoski projektant Giorgio Armani był autorem wielu ikonicznych projektów, które na stałe zapisały się w historii mody. „Król mody” – tak o nim mówiono i tak od lat traktowano Giorgio Armaniego. Jak mało kto, zmienił oblicze współczesnej mody.
Informację o śmierci projektanta przekazał dom mody Giorgio Armani. „Z głębokim smutkiem Grupa Armani ogłasza odejście swojego twórcy, założyciela i niestrudzonej siły napędowej: Giorgio Armaniego” – brzmi opublikowane oświadczenie.
„Pan Armani, jak zawsze nazywali go z szacunkiem i podziwem pracownicy i współpracownicy, odszedł w spokoju, otoczony bliskimi. Niestrudzenie pracował do ostatnich dni, poświęcając się firmie, jej kolekcjom oraz różnorodnym i stale zmieniającym się projektom, zarówno istniejącym, jak i będącym w trakcie realizacji”.
W ostatnich tygodniach Armani nie pokazywał się publicznie z powodu choroby.
„Od miesięcy dochodził do siebie w domu po pobycie w szpitalu, który utrzymywał w tajemnicy do samego końca” – napisał o Armanim włoski dziennik „La Repubblica”, który jako jeden z pierwszych poinformował o odejściu włoskiego projektanta. „Odszedł tak, jak zawsze by sobie tego życzył: pracując. Nie mógł uczestniczyć w pokazach mody męskiej i haute couture, ale do końca śledził próby za pośrednictwem FaceTime, sprawdzał stylizacje i strofował swoich współpracowników za to, że nie usiedli na czas, opóźniając tym samym rozpoczęcie pokazu. Pracował również nad pokazem mody, zaplanowanym na 28 września w Akademii Brera, którym świętowałby swoje 50-lecie. Taki właśnie był: niestrudzony, niepowstrzymany.”
Inny z czołowych włoskich dzienników, „Corriere della Sera”, napisał: „Odszedł Giorgio Armani, niekwestionowany król mody”.
Giorgio Armani był symbolem nowoczesnego włoskiego stylu oraz elegancji. Z jednej strony powszechnie uznawano go za mistrza minimalistycznego power dressingu dla mężczyzn i kobiet, a z drugiej – zmysłowych, kobiecych kreacji na wieczór. Włoski kreator „wywrócił stolik” w świecie mody, tworząc własne zasady gry. Hołdował minimalizmowi, rezygnując z nadmiernych ozdób, stawiał na doskonale skrojone, a zarazem wygodne fasony.
Na przestrzeni ponad 50 lat Armani zbudował imperium znacznie wykraczające poza sferę mody. Projektant dzierżył też pełnię władzy w swojej firmie – był jej jedynym udziałowcem. Przedsiębiorstwo Giorgio Armani S.p.A. nie znajduje się w rękach żadnego większego koncernu, co należy do rzadkości w branży mody.
Armani zasłynął też jako projektant wspierający modową emancypację kobiet. W latach 70. i 80. projektował damskie żakiety i garniturowe komplety z pełnymi objętości ramionami, przemycające w kobiecym ubiorze męską energię.
Włoch ma też na koncie długą historię współpracy ze światem filmu, która zaczęła się od „Amerykańskiego żigolaka” z 1980 roku z Richardem Gere. Armani projektował również kostiumy na potrzeby spektakli teatralnych, operowych i tanecznych.
Armani był jednym z pierwszych projektantów mody, których kreacje trafiły na czerwone dywany. W jego projektach Oscara odbierały takie gwiazdy jak Diane Keaton czy Jodie Foster. Bodaj najsłynniejszą wieczorową kreacją Armaniego jest różowa suknia, którą miała na sobie Gwyneth Paltrow w trakcie ceremonii wręczenia Oscarów w 1999 roku.
W 1982 roku Armani znalazł się na okładce magazynu „Time” po raz pierwszy od lat 40. – wówczas trafił na nią Christian Dior. Był też laureatem Orderu Zasługi Republiki Włoskiej oraz francuskiego Orderu Narodowego Legii Honorowej.
Giorgio Armani urodził się 11 lipca 1934 roku w Piacenzy w niezbyt zamożnej rodzinie. Studiował medycynę na Uniwersytecie w Mediolanie, jednak rzucił studia, aby w 1953 roku wstąpić do armii. Przyszły projektant szukał jednak czegoś innego.
Wkrótce zatrudnił się w luksusowym mediolańskim domu towarowym La Rinascente jako projektant wystaw sklepowych, po czym awansował do działu sprzedaży. Po siedmiu latach postanowił spróbować swoich sił w projektowaniu i rozpoczął praktykę w atelier Nino Cerrutiego, twórcy innego ikonicznego domu mody. W 1964 roku Armani zaprojektował dla Cerrutiego swoją pierwszą kolekcję odzieży męskiej.
Za namową swojego partnera Sergio Galeottiego w 1970 roku Armani został wolnym strzelcem jako projektant i konsultant. Po raz pierwszy zrobiło się o nim głośno, kiedy zaprezentował we Florencji swoją kolekcję sportowych męskich kurtek ze skóry, które zrobiły furorę. Trzy miesiące później powstała kolekcja innowacyjnych damskich kurtek z tkanin, których dotychczas używano do szycia męskich płaszczy.
24 lipca 1975 roku Armani i Galeotti założyli markę męskiej i damskiej odzieży prêt-à-porter Giorgio Armani S.p.A. W kolejnych dekadach marka rozwinęła się w gigantyczne imperium działające w różnych branżach.
W 1981 roku powstały linie odzieży Emporio Armani i Armani Jeans. W kolejnych latach imperium Armaniego powiększyło się między innymi o linię perfum, ubrań dla dzieci, odzieży sportowej, nieco bardziej przystępne cenowo linie Emporio Armani i Armani Exchange, kolekcje biżuterii i akcesoriów, a także kawiarnie, restauracje i hotele. Marka posiada również własny teatr w Mediolanie.
