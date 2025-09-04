Reklama

Giorgio Armani nie żyje. Był jednym z najsłynniejszych projektantów świata mody

Giorgio Armani, nestor branży mody, jeden z najbardziej znanych projektantów, zmarł w wieku 91 lat. Zostawił po sobie dorobek liczący ponad pięć dekad, a jego wpływu na świat mody nie sposób przecenić.

Publikacja: 04.09.2025 15:32

Giorgio Armani rozpoczął karierę w świecie mody w 1970 roku.

Giorgio Armani rozpoczął karierę w świecie mody w 1970 roku.

Foto: Bruno Cordioli from Milano, Italy, CC BY 2.0, Wikimedia Commons

Izabela Popko

Nazwa „Armani” natychmiast przywodzi na myśl eleganckie i zarazem nowoczesne kreacje – przede wszystkim męskie garnitury, ale nie tylko. Włoski projektant Giorgio Armani był autorem wielu ikonicznych projektów, które na stałe zapisały się w historii mody. „Król mody” – tak o nim mówiono i tak od lat traktowano Giorgio Armaniego. Jak mało kto, zmienił oblicze współczesnej mody.

Giorgio Armani nie żyje. Był ojcem nowoczesnej elegancji

Informację o śmierci projektanta przekazał dom mody Giorgio Armani. „Z głębokim smutkiem Grupa Armani ogłasza odejście swojego twórcy, założyciela i niestrudzonej siły napędowej: Giorgio Armaniego” – brzmi opublikowane oświadczenie.

„Pan Armani, jak zawsze nazywali go z szacunkiem i podziwem pracownicy i współpracownicy, odszedł w spokoju, otoczony bliskimi. Niestrudzenie pracował do ostatnich dni, poświęcając się firmie, jej kolekcjom oraz różnorodnym i stale zmieniającym się projektom, zarówno istniejącym, jak i będącym w trakcie realizacji”.

W ostatnich tygodniach Armani nie pokazywał się publicznie z powodu choroby.

Czytaj więcej

Giorgio Armani podczas tygodnia mody w Paryżu w styczniu 2025 roku.
Moda
Giorgio Armani ogłasza zasady sukcesji w imperium mody. Kto przejmie władzę?
Reklama
Reklama

„Od miesięcy dochodził do siebie w domu po pobycie w szpitalu, który utrzymywał w tajemnicy do samego końca” – napisał o Armanim włoski dziennik „La Repubblica”, który jako jeden z pierwszych poinformował o odejściu włoskiego projektanta. „Odszedł tak, jak zawsze by sobie tego życzył: pracując. Nie mógł uczestniczyć w pokazach mody męskiej i haute couture, ale do końca śledził próby za pośrednictwem FaceTime, sprawdzał stylizacje i strofował swoich współpracowników za to, że nie usiedli na czas, opóźniając tym samym rozpoczęcie pokazu. Pracował również nad pokazem mody, zaplanowanym na 28 września w Akademii Brera, którym świętowałby swoje 50-lecie. Taki właśnie był: niestrudzony, niepowstrzymany.”

Inny z czołowych włoskich dzienników, „Corriere della Sera”, napisał: „Odszedł Giorgio Armani, niekwestionowany król mody”. 

Giorgio Armani był symbolem nowoczesnego włoskiego stylu oraz elegancji. Z jednej strony powszechnie uznawano go za mistrza minimalistycznego power dressingu dla mężczyzn i kobiet, a z drugiej – zmysłowych, kobiecych kreacji na wieczór. Włoski kreator „wywrócił stolik” w świecie mody, tworząc własne zasady gry. Hołdował minimalizmowi, rezygnując z nadmiernych ozdób, stawiał na doskonale skrojone, a zarazem wygodne fasony.

Na przestrzeni ponad 50 lat Armani zbudował imperium znacznie wykraczające poza sferę mody. Projektant dzierżył też pełnię władzy w swojej firmie – był jej jedynym udziałowcem. Przedsiębiorstwo Giorgio Armani S.p.A. nie znajduje się w rękach żadnego większego koncernu, co należy do rzadkości w branży mody.

Armani zasłynął też jako projektant wspierający modową emancypację kobiet. W latach 70. i 80. projektował damskie żakiety i garniturowe komplety z pełnymi objętości ramionami, przemycające w kobiecym ubiorze męską energię.

Reklama
Reklama

Włoch ma też na koncie długą historię współpracy ze światem filmu, która zaczęła się od „Amerykańskiego żigolaka” z 1980 roku z Richardem Gere. Armani projektował również kostiumy na potrzeby spektakli teatralnych, operowych i tanecznych.

Armani był jednym z pierwszych projektantów mody, których kreacje trafiły na czerwone dywany. W jego projektach Oscara odbierały takie gwiazdy jak Diane Keaton czy Jodie Foster. Bodaj najsłynniejszą wieczorową kreacją Armaniego jest różowa suknia, którą miała na sobie Gwyneth Paltrow w trakcie ceremonii wręczenia Oscarów w 1999 roku.

W 1982 roku Armani znalazł się na okładce magazynu „Time” po raz pierwszy od lat 40. – wówczas trafił na nią Christian Dior. Był też laureatem Orderu Zasługi Republiki Włoskiej oraz francuskiego Orderu Narodowego Legii Honorowej.

Dorobek Giorgio Armaniego liczy ponad pięć dekad

Giorgio Armani urodził się 11 lipca 1934 roku w Piacenzy w niezbyt zamożnej rodzinie. Studiował medycynę na Uniwersytecie w Mediolanie, jednak rzucił studia, aby w 1953 roku wstąpić do armii. Przyszły projektant szukał jednak czegoś innego.

Wkrótce zatrudnił się w luksusowym mediolańskim domu towarowym La Rinascente jako projektant wystaw sklepowych, po czym awansował do działu sprzedaży. Po siedmiu latach postanowił spróbować swoich sił w projektowaniu i rozpoczął praktykę w atelier Nino Cerrutiego, twórcy innego ikonicznego domu mody. W 1964 roku Armani zaprojektował dla Cerrutiego swoją pierwszą kolekcję odzieży męskiej.

Za namową swojego partnera Sergio Galeottiego w 1970 roku Armani został wolnym strzelcem jako projektant i konsultant. Po raz pierwszy zrobiło się o nim głośno, kiedy zaprezentował we Florencji swoją kolekcję sportowych męskich kurtek ze skóry, które zrobiły furorę. Trzy miesiące później powstała kolekcja innowacyjnych damskich kurtek z tkanin, których dotychczas używano do szycia męskich płaszczy.

Reklama
Reklama

24 lipca 1975 roku Armani i Galeotti założyli markę męskiej i damskiej odzieży prêt-à-porter Giorgio Armani S.p.A. W kolejnych dekadach marka rozwinęła się w gigantyczne imperium działające w różnych branżach.

W 1981 roku powstały linie odzieży Emporio Armani i Armani Jeans. W kolejnych latach imperium Armaniego powiększyło się między innymi o linię perfum, ubrań dla dzieci, odzieży sportowej, nieco bardziej przystępne cenowo linie Emporio Armani i Armani Exchange, kolekcje biżuterii i akcesoriów, a także kawiarnie, restauracje i hotele. Marka posiada również własny teatr w Mediolanie.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Polska Lifestyle Moda Warszawa Włochy

Nazwa „Armani” natychmiast przywodzi na myśl eleganckie i zarazem nowoczesne kreacje – przede wszystkim męskie garnitury, ale nie tylko. Włoski projektant Giorgio Armani był autorem wielu ikonicznych projektów, które na stałe zapisały się w historii mody. „Król mody” – tak o nim mówiono i tak od lat traktowano Giorgio Armaniego. Jak mało kto, zmienił oblicze współczesnej mody.

Giorgio Armani nie żyje. Był ojcem nowoczesnej elegancji

Pozostało jeszcze 92% artykułu
Reklama
Hollister to „młodsza siostra” marki Abercrombie & Fitch. Jej klientami są nastolatki i „młodzi doro
Moda
Sukces marki odzieżowej dla „młodych i pięknych”. Najlepsze wyniki w historii
Giorgio Armani podczas tygodnia mody w Paryżu w styczniu 2025 roku.
Moda
Giorgio Armani ogłasza zasady sukcesji w imperium mody. Kto przejmie władzę?
Nowy projekt właściciela Zary to element budowania wizerunku firmy innowacyjnej.
Moda
Właściciel Zary ujawnia swoje tajemnice. Pierwszy taki projekt w świecie mody
Belstaff kojarzy się przede wszystkim z kurtkami motocyklowymi, od dekad cenionych przez motocyklist
Moda
Ikona brytyjskiego stylu sprzedana. Szansa na ratunek po stuleciu istnienia
Wystawa „Louvre Couture. Objets d'art, objets de mode” w paryskim Luwrze to pierwsza w historii tej
Moda
Historyczny sukces wystawy w paryskim Luwrze. Rekordowa frekwencja
Reklama
Reklama
e-Wydanie