Szwajcarska marka odzieży sportowej On znalazła się w sporze z szwajcarskim urzędem patentowym oraz organizacją strzegącą symboli szwajcarskości. Sprawę może rozstrzygnąć Sąd Federalny, a stawką jest symbol Szwajcarii.

Marka On kontra obrońcy szwajcarskości

W branży odzieżowej czy obuwniczej produkcja bardzo często odbywa się w kraju innym niż ten, z którego pochodzi dana marka. Tak jest też w przypadku szwajcarskiej marki On. Fabryki, w których produkowane są buty czy ubrania On, znajdują się między innymi w Wietnamie, Indonezji i Chinach.

Pomimo tego, że wyroby On nie powstają w Szwajcarii, firma umieszcza na swoich produktach, a także w reklamach symbol krzyża znajdujący się na fladze tego kraju. Z tego powodu wobec On w Szwajcarii podnoszą się głosy krytyki.

Właśnie z tego powodu doszło do konfliktu, w którym po jednej stronie stanęła marka On, a po drugiej – Szwajcarski Federalny Instytut ds. Własności Intelektualnej oraz stowarzyszenie Swissness Enforcement, które zajmuje się dokumentowaniem i zwalczaniem nieuprawionego używania „emblematów szwajcarskości” – takich jak między innymi wspomniany krzyż ze szwajcarskiej flagi.