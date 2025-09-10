Aktualizacja: 10.09.2025 11:42 Publikacja: 10.09.2025 08:09
Od 2023 roku marka On jest sponsorem Igi Świątek.
Foto: Michael Nagle/Bloomberg
Szwajcarska marka odzieży sportowej On znalazła się w sporze z szwajcarskim urzędem patentowym oraz organizacją strzegącą symboli szwajcarskości. Sprawę może rozstrzygnąć Sąd Federalny, a stawką jest symbol Szwajcarii.
W branży odzieżowej czy obuwniczej produkcja bardzo często odbywa się w kraju innym niż ten, z którego pochodzi dana marka. Tak jest też w przypadku szwajcarskiej marki On. Fabryki, w których produkowane są buty czy ubrania On, znajdują się między innymi w Wietnamie, Indonezji i Chinach.
Pomimo tego, że wyroby On nie powstają w Szwajcarii, firma umieszcza na swoich produktach, a także w reklamach symbol krzyża znajdujący się na fladze tego kraju. Z tego powodu wobec On w Szwajcarii podnoszą się głosy krytyki.
Czytaj więcej
Trwa zła passa chińskiego koncernu Lanvin Group. Mniejsze lub większe spadki sprzedaży zanotowały...
Właśnie z tego powodu doszło do konfliktu, w którym po jednej stronie stanęła marka On, a po drugiej – Szwajcarski Federalny Instytut ds. Własności Intelektualnej oraz stowarzyszenie Swissness Enforcement, które zajmuje się dokumentowaniem i zwalczaniem nieuprawionego używania „emblematów szwajcarskości” – takich jak między innymi wspomniany krzyż ze szwajcarskiej flagi.
Złamania zasad dotyczących zachowania owej szwajcarskości zdaniem stowarzyszenia Swissness Enforcement dopuściła się marka On. Jak podają szwajcarskie media, szwajcarski urząd patentowy zwrócił się w tej sprawie do chińskich władz, choć przedstawiciele tej instytucji temu zaprzeczają, twierdząc, że Chińczycy prowadzą w tej sprawie własne dochodzenie.
Przedstawiciele On nazwali skargę Swissness Enforcement „farsą”, dodając, że symbol szwajcarskiego krzyża używany jest tylko w powiązaniu z frazą „szwajcarska inżynieria”, co odnosi się do faktu, że proces projektowania produktów On odbywa się w całości w Szwajcarii.
„Prawo nie zabrania używania symbolu szwajcarskiego krzyża w tym kontekście pod warunkiem, że odnosi się to do konkretnych działań, a nie całego produktu” – podkreślają przedstawiciele On cytowani przez szwajcarskie media.
Zdaniem przedstawicieli On spór nie powinien wypływać poza Szwajcarię i powinien zostać rozstrzygnięty przez szwajcarski sąd. Zauważają, że przy aktualnej sytuacji geopolitycznej rozstrzyganie takiego konfliktu w Chinach – czy ogólnie za granicą – osłabiłoby wizerunek Szwajcarii i w rezultacie miałoby negatywny wpływ na zagraniczną działalność innych marek z tego kraju.
Obydwie strony sporu doszły do porozumienia, że sprawę mógłby rozstrzygnąć szwajcarski Sąd Federalny. Na razie nie wiadomo jednak, czy ta instytucja zechce zabrać w tej sprawie głos.
Firma On powstała w 2010 roku z inicjatywy byłego szwajcarskiego triathlonisty Oliviera Bernharda. Pierwszym produktem, który zapewnił Szwajcarom sukces finansowy i umożliwił ekspansję, były buty Cloudracer z innowacyjną technologią amortyzacji. Produkty On budziły pierwotnie zainteresowanie przede wszystkim miłośników triathlonu, ale szybko stały się też popularne wśród biegaczy, co przełożyło się na szybki rozwój. W 2024 roku przychód firmy sięgnął ponad 2 miliardów euro. To wciąż wielokrotnie mniej niż przychód Adidasa (23 miliardy euro), ale w ciągu kilkunastu lat marka On stała się poważnym graczem na rynku sportowym.
Od 2019 roku inwestorem On jest Roger Federer, od 2023 roku szwajcarska marka sponsoruje polską tenisistkę Igę Świątek.
