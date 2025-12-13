Aktualizacja: 13.12.2025 22:19 Publikacja: 13.12.2025 15:00
Nowe, niesprzedane ubrania, ubrania ze zwrotów - coraz głośniej mówi się o problemie ich niszczenia przez firmy
Wśród firm działających na rynku dóbr luksusowych taka praktyka niszczenia niesprzedanych produktów (przez spalenie, ale też na przykład cięcie) nie jest odosobniona. W raportach organizacji ekologicznych i pozarządowych przewijają się też takie marki jak Louis Vuitton, Gucci, Dior czy Saint Laurent, należące do globalnych koncernów LVMH i Kering. Przykładowo – w 2023 roku LV zgłosił utylizację „unsold goods” o wartości aż 3,2 miliarda euro.
– Mimo coraz ostrzejszych regulacji środowiskowych w UE, w tym zakazu niszczenia niesprzedanych tekstyliów, wciąż istnieje wiele luk: przepisy dotyczą tylko określonych kategorii, wdrażane są etapami, a firmy mogą przenosić proces utylizacji poza Unię. To właśnie ta legislacyjna półpróżnia i globalna struktura produkcji sprawiają, że praktyka nadal bywa stosowana, choć markom coraz trudniej ją ukrywać – mówi w rozmowie z Well.pl Martyna Zastawna, ekspertka do spraw klimatu i mentorka biznesu.
Zastawna przypomina, że firmy mają obowiązek raportowania niesprzedanych produktów. Ograniczono również możliwość ich niszczenia.
„Regulacje (np. francuska ustawa o gospodarce cyrkularnej) i presja opinii publicznej spowodowały deklaracje firm o ograniczeniu destrukcji. (...), ale raporty pokazują, że problem nadwyżek i nie zawsze jawnych praktyk nadal istnieje, a na wysypiska śmieci trafia coraz więcej odpadów tekstylnych, w tym ubrań i dodatków z najwyższej półki” – zauważa Well.pl.
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
