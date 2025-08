Co na to Starbucks? Amerykański gigant, który od kilku kwartałów notuje spadki sprzedaży na rynku amerykańskim, postanowił dokonać resetu i wrócić do korzeni.

Przedstawiciele Starbucksa zapowiedzieli niedawno, że zamkną około 90 kawiarni w USA obsługujących zamówienia przez aplikację. „Uznaliśmy, że ten format jest zbyt transakcyjny, brakuje mu ciepła i ludzkich relacji, które definiują naszą markę” – stwierdził niedawno prezes Starbucksa Brian Niccol.

Szef Starbucksa zapowiedział też remonty ponad tysiąca kawiarni w Stanach – tak, aby zwiększyć w nich liczbę miejsc do siedzenia. Sieć zmodyfikuje też swoje menu, wprowadzi nowe stroje dla pracowników, a także zatrudni więcej baristów.