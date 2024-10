Sukcesja w polskich firmach. Ekspertka: Problemem jest „syndrom założyciela”

AL: Prof. Alicja Hadryś, która od lat zajmuje się tematem sukcesji kobiet w Instytucie Biznesu Rodzinnego, podkreśla, że obecność kobiet w zarządach powoduje, iż firmy budują lepsze relacje z interesariuszami, co w dużym stopniu wpływa na ich reputację. Ma to szczególne znaczenie w czasach niepewności i zależności od otoczenia. Lepsze relacje przekładają się na większe możliwości i większą elastyczność w działaniu. Widzę, że kobiety lubią być bardziej przygotowane. W Instytucie prowadzimy autorski program managerski, dla dorosłych dzieci z firm rodzinnych. Co roku biorą w nim udział sukcesorzy potencjalnie zainteresowani zarządzaniem firmą. Z roku na rok wśród kandydatów przybywa sukcesorek, które później, dobrze przygotowane, przejmują od rodziców zarządzanie rodzinnymi biznesami.

Co pomaga kobietom w prowadzeniu firm?

AL: Kobiety częściej kładą większy nacisk na empatię oraz budowanie relacji z pracownikami i partnerami biznesowymi. Często preferują zarządzanie oparte na współpracy i otwartości na opinie zespołu, co sprzyja budowaniu harmonii w rodzinie i w firmie. Mężczyźni z kolei częściej wykazują bardziej bezpośredni, konkurencyjny styl przywództwa i dlatego, gdy kobiety przejmują zarządzanie po rodzicach – silnych autorytetach - łatwiej budują otwierającą się na partycypację kulturę organizacyjną! Stanowi to ogromną wartość dla zwiększania zwinności organizacji.

Często słyszę od ojców planujących sukcesję, że synowie są silniejsi, bardziej odporni na kryzysy branżowe, na emocjonalność związaną z odpowiedzialnością za prowadzenie firmy i nie będą mieli „przerwy na rodzenie dzieci”.

Z oczywistościami nie dyskutuję, pokazuję je jednak w innym świetle, kobiety zarządzające firmami rodzinnymi mogą silniej koncentrować się na zachowaniu równowagi między życiem rodzinnym a zawodowym, bo to one częściej dążą do rozwiązywania konfliktów międzypokoleniowych i utrzymania harmonii w rodzinie. To one dbają o to, by po srogiej kłótni w firmie jednak zrobić rodzinnego grilla, razem wyjechać na weekend czy wspólnie pójść na kolację. To niezwykle ważne elementy, bo pracować w firmie rodzinnej naprawdę nie jest prosto. I docenienie wagi elementów emocjonalnych może mieć dla przyszłości biznesu kardynalne znaczenie. Nieudana sukcesja w 90% ma swoje podłoże w emocjach targających rodzinę. A tu kobiety wnoszą nieocenioną wartość i utrzymują harmonię w rodzinie nawet w tych najbardziej emocjonujących momentach.

Statystyki pokazują, że stosunkowo mały procent dzieci twórców biznesów rodzinnych, chce przejmować to, co stworzyli rodzice. Z czego wynika ta niechęć?