O kulisach zmian opowiedział autor koncepcji, nowojorski architekt Thomas Phifer w rozmowie z dziennikiem „The Architect’s Newspaper”. Szczegóły opisuje portal Property Design.

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Zmiana w centrum Warszawy. Nowa siedziba TR Warszawa bez czarnej elewacji

Proces projektowania nowej siedziby teatru TR Warszawa trwał od 12 lat i jest efektem współpracy nowojorskiego biura Thomas Phifer and Partners, firmy Buro Happold oraz polskiej pracowni APA Wojciechowski. Obiekt miał pierwotnie stanowić ciemny kontrast dla sąsiedniej białej bryły Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

Nowojorski architekt przekazał dziennikowi „The Architect’s Newspaper”, że o zmianę projektu poprosił projektantów prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski. Zależało mu na bardziej zrównoważonej i niskoemisyjnej wizji budynku, wpisującej się w koncepcję „zazieleniania miasta”.

– Przyszedł do mnie i powiedział: „Tworzymy nowy głos w sprawach ochrony środowiska. Chcemy, aby nasze budynki były zrównoważone i niskoemisyjne”. Poprosił mnie więc o ponowne przyjrzenie się elewacji, aby uczynić ją lekką, w przeciwieństwie do pierwotnie zaprojektowanej stalowej elewacji, która byłaby bardzo ciężkim budynkiem – powiedział architekt w rozmowie z dziennikiem.

Nowy projekt siedziby TR Warszawa Foto: Thomas Phifer and Partners / materiały prasowe

„Fasada lekka jak piórko”

Najnowszy, realizowany obecnie projekt budynku został znacząco zmodyfikowany zarówno pod kątem wyglądu, jak i profilu ekologicznego. Zamiast ciężkiej, monolitycznej konstrukcji ze stali, elewację utworzy wielowarstwowa struktura składająca się z pionowych prętów odbijających światło oraz tła z polerowanej stali nierdzewnej.

– Nowa fasada jest lekka jak piórko. Ideą budynku stało się pochłanianie i odbicie światła Warszawy. Elewacja będzie niezwykle miękka, pojawią się na niej odbicia drzew oraz nieba – podkreśla Thomas Phifer.

Korekty objęły również wnętrze teatru. Całkowicie zaktualizowano wyposażenie sceniczne i sprzęt techniczny. Przewidziano m.in. ogromne drzwi prowadzące do głównej sali widowiskowej, które umożliwią otwarcie przestrzeni na Plac Centralny i prezentację koncertów lub spektakli.

Pierwotny projekt siedziby TR Warszawa Foto: Thomas Phifer and Partners / materiały prasowe

Finał budowy w 2029 r.

Jak podaje portal Property Design, zmiany mogą wynikać również z potrzeby oszczędności. Pierwotnie miasto planowało przeznaczyć na inwestycję 281,4 mln zł, jednak w przetargu z 2023 r. jedyna ważna oferta – złożona przez Mostostal Warszawa – opiewała na 788 mln zł. Aby nie blokować inwestycji, zadanie podzielono na etapy. Według szacunków portalu Architektura Murator, pozwoliło to zaoszczędzić około 53 mln zł.

Jesienią 2024 r. przeprowadzono prace przygotowawcze do budowy, a latem 2025 r. rozpoczął się główny etap realizowany przez firmę WARBUD SA. Obejmuje on m.in. wykonanie części podziemnej. Budowa nowej siedziby TR Warszawa ma się zakończyć w 2029 r.