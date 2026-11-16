Stacja paliw w Kołbaskowie znajduje się na węźle Szczecin – Zachód
Za projektem stacji stał niemiecki architekt Friedrich Tamms. Obiekty zostały zaprojektowane w stylu streamline, który stanowił jedną z odmian modernizmu. Budynki powstawały na planie trójkąta, dzięki czemu było je łatwiej dopasować do układu węzłów autostradowych. Ich kształty nawiązywały do aerodynamicznych i opływowych form, które miały podkreślać szybkość ruchu autostradowego i dynamizm. Choć projekt krytykowano za to, że wprowadzone w nim rozwiązania są zbyt podobne do amerykańskich, finalnie został zrealizowany w ramach budowy autostrad III Rzeszy – pisze Wirtualna Polska.
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Stacje paliw typu Fürstenwalde powstały również w Polsce i trzy z nich nadal funkcjonują. Dwie znajdują się w pobliżu węzła Bielany Wrocławskie po obu stronach autostrady A4 pod Wrocławiem. Obecnie działają pod szyldem Orlenu. W 2012 r. wpisano je do rejestru zabytków, a mimo montażu nowych wiat i oznakowania zachowały trójkątny układ, charakterystyczne dachy oraz modernistyczną bryłę.
Trzeci obiekt znajduje się w Kołbaskowie pod Szczecinem, przy autostradzie A6. Również działa jako Orlen i w tym roku został wpisany do rejestru zabytków woj. zachodniopomorskiego, dzięki czemu jest chroniony przed rozbiórką. Wszystkie trzy stacje zostały zbudowane w 1937 r. Obiekt znajdujący się w Kołbaskowie powstał przy jednej z pierwszych autostrad z lat 30. XX w., czyli tzw. „Berlince” łączącej Berlin ze Stettin-Süd.
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Pierwsza stacja według projektu Tammsa powstała w miejscowości Fürstenwalde/Spree w Brandenburgii i stąd wzięła się nazwa stylu. Zbudowano ją na węźle Fürstenwalde-West autostrady A12. Stacja obsługiwała podróżnych do grudnia 1995 r., a następnie została uznana za zabytek.
Obecnie budynek jest nieużytkowany. Ze względów bezpieczeństwa nie zapewniono do niego dojazdu, dlatego można go oglądać wyłącznie z autostrady. To jedyny zachowany w Niemczech obiekt tego typu, który nie utracił pierwotnej bryły wskutek przebudowy.
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