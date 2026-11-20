Niełatwo jest znaleźć wolny termin w kalendarzu Andrzeja Bargiela, jednego z najbardziej znanych skialpinistów na świecie. Jeśli akurat nie jest w Himalajach, to prawdopodobnie znajduje się w Karakorum. Tylko w ostatnich kilku miesiącach zorganizował wyprawę na dwa ośmiotysięczniki, Nanga Parbat i Dhaulagiri.

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Niełatwo jest też uzyskać zgodę na zorganizowanie sesji zdjęciowej w – i na – katowickim Spodku. Ikona polskiego powojennego modernizmu, futurystyczna perła Śląska, która po 55 latach od oddania hali do użytku nadal zachwyca, zwykle pozostaje niedostępna dla fotografów. Czasami jednak zdarzają się wyjątki.

Co powstanie, gdy uda się znaleźć wolny dzień w ciasno zapakowanym kalendarzu Andrzeja Bargiela, a także uzyskać wstęp do katowickiego Spodka? Odpowiedź w najnowszym, jesiennym wydaniu magazynu „Rzeczpospolitej”.

Andrzej Bargiel na dachu Spodka. Nowe wydanie magazynu „Sukces”

To jesienne wydanie magazynu w dużym stopniu poświęcamy mężczyznom. Nie dlatego, że to męski magazyn – od początku naczelnym założeniem było stworzenie formuły, która będzie otwarta dla wszystkich. Ponieważ jednak wiosenne wydanie było „kobiece”, postanowiliśmy zadbać o parytet.

Bohaterem okładki – i całego wydania – jest Andrzej Bargiel, jeden z najbardziej znanych polskich sportowców, światowej sławy skialpinista, pierwszy człowiek w historii, który zjechał na nartach z Mount Everestu bez dodatkowego wspomagania tlenem.

Ten rok ma dla niego słodko-gorzki smak – wiosenna wyprawa na Nanga Parbat zakończyła się sukcesem, jesienna, na Dhaulagiri, została przerwana ze względu na trudne warunki pogodowe stanowiące dla zespołu zagrożenie. To była trudna, ale rozsądna decyzja dojrzałego sportowca, który wie, czym jest ryzyko w górach i jak łatwo przecenić swoje możliwości. „Góry nie wiedzą, że jesteś fachowcem” – powtarza Bargiel. Z Andrzejem rozmawiamy o rozwadze, dojrzałości, brawurze, samotności, rodzinie i marzeniach. Uzupełnieniem jest sesja zdjęciowa, którą Łukasz Bartyzel wykonał dla nas w przestrzeniach – i na dachu – Spodka w Katowicach.

Foto: Łukasz Bartyzel

Rozmowa z Andrzejem otwiera całą sekcję materiałów w tym wydaniu poświęconych mężczyznom. Mamy w niej Marka Roeflera, znanego polskiego przedsiębiorcę i kolekcjonera sztuki, właściciela najsłynniejszego prywatnego muzeum sztuki w Polsce. Jest też opowieść o tym, co łączy czołowych polskich cukierników, projektanta mody udowadniającą siłę recyklingu oraz fotografa, który zbudował swoją pozycję w Paryżu, światowej stolicy mody i branży luksusowej.

Foto: Gremi Media

W tym wydaniu magazynu mamy też dwugłos o współczesnym męskim stylu. Michał Zaczyński, od kilku lat mieszkający na włoskim Południu, opowiada o uniwersalnej sile włoskiego stylu, pociągającego w czasach Marcello Mastroianniego i wciąż atrakcyjnego w erze Damiano Davida, lidera grupy Måneskin. Z kolei Maja Chitro zastanawia się na nad przyczynami globalnej popularności koreańskiego wzorca męskości, wzmacnianej przez sukces takich zjawisk jak k-pop, k-beauty i k-fashion.

Foto: Łukasz Bartyzel

To wydanie to także spora dawka sportu w różnych odsłonach. Podróżujemy do St. Moritz na najsłynniejsze na świecie zawody w polo na śniegu (choć rywalizacja sportowa to tylko jedna z atrakcji w tym szwajcarskim kurorcie). Opisujemy kulisy rozwoju hyroxu, cyklu zawodów , które narodziły się jako pomysł mający naprawić główną wadę „crossfitu”. Efekt? Eksplozja popularności, dzięki czemu pomysł kilku Niemców stał się miliardowym biznesem.

Foto: Gremi Media

Wielkim biznesem są też wyścigi samochodowe. W Polsce nie mamy ani tradycji wyścigowych (nie licząc Roberta Kubicy, ale to wyjątek potwierdzający regułę), ani torów z prawdziwego zdarzenia. Mimo to mamy zespół Inter Europol Competition, który od kilku lat dominuje w wyścigach długodystansowych. Jak to się stało, że Polacy odnieśli w endurance tak duży sukces – i jaki będzie ich kolejny ruch? O tym pisze Piotr Sielicki.

Foto: Gremi Media

To wydanie magazynu jest o mężczyznach, ale nie tylko o nich. Mamy też niezwykłe kobiety, choćby Grażynę Kulczyk, która właśnie wydała autobiografię, a nam opowiada o sztuce, swoim muzeum w Szwajcarii (i o tym, które nie powstało ani w Poznaniu, ani w Warszawie), o okresie transformacji gospodarczej w Polsce i byciu samodzielną kobietą w zdominowanym przeez mężczyzn świecie.

Całość to sto stron stylu życia, mody, architektury, podróży, sportu – i przede wszystkim – niezwykłych historii. Magazyn „Sukces” dostępny jest tylko w prenumeracie z „Rzeczpospolitą”.