Niedaleko wsi Bezdany, około pół godziny jazdy samochodem z Wilna w kierunku północno-wschodnim, w otoczeniu drzew od niedawna działa kameralne centrum wellness Sanctum. Wszechobecne drewno, prostota i specyficzna architektura tego miejsca mają sprzyjać wyciszeniu oraz regeneracji ciała i umysłu.

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Ośrodek Sanctum w Bezdanach: powrót do bliskości z naturą

W czasach, kiedy cisza i przestrzeń stają się coraz bardziej luksusowymi zasobami, w urokliwych zakątkach świata powstają wysokiej klasy ośrodki spa i wellness. Swoim gościom oferują one oderwanie się od zgiełku codziennego dnia i odzyskanie równowagi psychicznej.

Jednym z takich obiektów jest luksusowy ośrodek Sanctum w Bezdanach na Litwie. Architekci z cenionej litewskiej pracowni Arches zaprojektowali kompleks zgodnie z zasadami neuroarchitektury, której celem jest wyciszenie zmysłów, wspieranie koncentracji, a także stymulowanie kreatywnego, innowacyjnego myślenia.

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Cały kompleks wybudowano z drewna: sosnowych belek i drewna klejonego krzyżowo (CLT). Wszechobecność tego naturalnego materiału jest jednym z kluczowych elementów mających sprzyjać wyciszeniu i regeneracji.

Projekt biura Arches ma już na koncie pewne międzynarodowe sukcesy. W tym roku zwyciężył w kategorii „Design for Wellbeing” w konkursie A+Awards 2026, którego organizatorem jest branżowy portal Architizer. Teraz Sanctum walczy o tytuł najpiękniejszego spa na świecie w kategorii „Obiekty rekreacyjne i wellness” w ramach konkursu Dezeen Awards 2026.

Sanctum składa się z rozległego budynku głównego oraz siedmiu osobnych, dwupoziomowych domków gościnnych, które mogą pomieścić od dwóch do trzech osób. Charakterystycznym elementem, który powtarza się w całym kompleksie, są wysokie dwuspadowe dachy, nawiązujące do tradycyjnej litewskiej architektury.

W kompleksie znajdują się sale do praktyki jogi, medytacji i seminaryjne, jest też sauna i gabinet masażu. Obiekt przyjmuje jedynie osoby dorosłe, bez zwierząt.

Litwa: Ośrodek Sanctum w Bezdanach na shortliście Dezeen Awards

Budynek główny ośrodka składa się z centralnej przestrzeni z dużymi przeszkleniami, przez które widać drzewa. W razie potrzeby można to miejsce podzielić na dwie mniejsze sale przy pomocy panelu akustycznego.

Z holu głównego można bezpośrednio przejść do wewnętrznego, porośniętego trawą dziedzińca, który częściowo przykrywa kasetonowa konstrukcja z drewna i szkła. Odbywają się tu sesje gimnastyki, jogi i inne zajęcia.

Wewnątrz budynków składających się na cały kompleks drewno jest delikatnie pobielone, z kolei na zewnątrz belki utrwalono przy pomocy ekologicznej skandynawskiej technologii Kebony. Dzięki temu z czasem, pod wpływem warunków atmosferycznych, fasady budynków pokryją się naturalną patyną, a jednocześnie nie będą wymagać dodatkowej konserwacji. Drewno w projekcie Sanctum uzupełniają elementy z miedzi, wypolerowanego betonu, szkła i aluminium, z którego wykonano okna.

Wszystkie budynki wyposażono w duże przeszklenia i ażurowe instalacje z drewna tworzące dynamiczną grę światła i cienia, które zmieniają się wraz z upływem dnia. Po zachodzie słońca włącza się ciepłe oświetlenie, które – jak określają to sami architekci – tworzy efekt „wielkiej latarni pośrodku lasu”.