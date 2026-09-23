Dom o powierzchni zaledwie 14,7 mkw. mieści salon, aneks kuchenny, łazienkę i ukrytą pod dachem sypialnię
Jak opisuje portal Dobrze Mieszkaj, z działki można podziwiać las, winorośle i zachód słońca nad austriackimi Alpami. Za projekt odpowiadają Martin i Viktor Mikovčák oraz studia Ark-Shelter i Archekta.
Choć może się to wydawać niemożliwe, w domu o powierzchni użytkowej 14,7 mkw. zmieściły się salon, aneks kuchenny, łazienka i miejsce do spania. Budynek ma też opuszczane tarasy. Po ich rozłożeniu po dwóch stronach domu ukazują się przesuwne przeszklenia od podłogi do sufitu. Aby osłonić się od słońca, zamontowano zintegrowane rolety przeciwsłoneczne.
Salon z aneksem kuchennym
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W środku domu znajdują się niewielki aneks kuchenny i łazienka z prysznicem. Kolejnym nietypowym rozwiązaniem jest betonowa umywalka, którą umieszczono w ramie okiennej, z widokiem na las. Na szczególną uwagę zasługuje jednak łóżko. Aby nie zajmowało cennej przestrzeni, architekci ukryli je pod dachem. Chcąc je rozłożyć, wystarczy pociągnąć za przewód lampy zwisający z poddasza. W ten sposób uruchamia się mechanizm odsłaniający miejsce do spania, do którego prowadzi wysuwana z zabudowy drabinka. Na dachu znajduje się również świetlik, który w ciągu dnia doświetla wnętrza, a w nocy pozwala obserwować gwiazdy.
Miejsce do spania znajduje się na poddaszu
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Jak pisze portal Dobrze Mieszkaj, budynek został zaprojektowany jako całoroczny dom off-grid. Oznacza to, że jest niezależny od zewnętrznej sieci energetycznej. Udało się to osiągnąć dzięki zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych i magazynu energii. W razie potrzeby jest też awaryjne źródło zasilane gazem.
Domek wyposażono w panele fotowoltaiczne
Pod podniesioną podłogą umieszczono zbiornik na wodę oraz oddzielny zbiornik na ścieki. Architekci pomyśleli również o rozwiązaniach, które pozwalają utrzymać w domu komfortowe warunki. Aby ograniczyć przegrzewanie, zainstalowano osłony przeciwsłoneczne oraz specjalny system kontrolowanej wentylacji. Latem pobiera on chłodniejsze powietrze spod północnej części podłogi. Ciepłe jest natomiast kierowane do urządzenia z odzyskiem ciepła znajdującego się pod świetlikiem. Podczas zimowych miesięcy system działa w przeciwnym kierunku, a jego pracę regulują czujniki dwutlenku węgla i wilgotności.
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