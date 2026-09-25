Z jakiego budulca wznieść siedzibę Lasów Państwowych, jeżeli nie z drewna? Nowa siedziba czeskiej spółki państwowej będzie największym obiektem o konstrukcji drewnianej w tym kraju. Jak dotąd w całości z drewna nie powstała siedziba żadnej instytucji państwowej w Czechach. Nowatorskość technologii wpłynęła na opóźnienie rozpoczęcia budowy. Wedle nowych prognoz obiekt powinie być gotów w ciągu kilku lat.

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Nowa siedziba czeskich Lasów Państwowych. Cała z drewna

Praca w komfortowym, estetycznym biurze, w dodatku w otoczeniu lasu – kto nie marzyłby o takim miejscu pracy? W takich właśnie warunkach, pod miastem Hradec Králové w północnej części Czech będzie pracować zespół Lesy České Republiky – czeskiego odpowiednika naszych Lasów Państwowych.

Początkowo zarząd Lesy ČR, które mają swoją siedzibę na południowych rubieżach Hradec Králové od 1992 r., zastanawiał się, czy nie przenieść się do Pragi – w końcu to właśnie w stolicy Czech znajdują się gmachy wszystkich najważniejszych instytucji państwowych. Ostatecznie zdecydowano, że przeprowadzki nie będzie, ale starą siedzibę spółki zastąpi nowa – i że powstanie w całości z drewna.

Ruszył międzynarodowy konkurs architektoniczny na projekt, którego budżet zaplanowano na pół miliarda koron. W konkursie wzięły udział biura z całej Europy (także z Polski) oraz z USA. W 2017 r. wyłoniono zwycięski projekt o nazwie „Lasy w lesie”, jego autorami byli architekci z czeskiej pracowni Chybik+Kristof.

Foto: Chybik+Kristof/Plomp

Kiedy powstanie, nowa siedziba Lesy ČR będzie pierwszym drewnianym budynkiem należącym do instytucji państwowej. W osiągnięciu tego kamienia milowego stanęły na drodze przeszkody natury formalnej i finansowej, a wreszcie pandemia. W pewnym momencie realizację budowy odłożono na nieokreśloną przyszłość.

Jak jednak informują czeskie media, projekt wskrzeszono. Rozpoczęcie budowy kompleksu o powierzchni 12 tys. m kw. zaplanowano na 2027 r., a jej ukończenie – na koniec tej lub początek następnej dekady.

Czeskie Lasy Państwowe. Budynek projektu pracowni Chybik+Kristof

Budowie nowej siedziby Lesy ČR będzie towarzyszyć reforestacja obszaru na południowych rubieżach Hradec Králové. Kompleks będzie się składał z pięciu dwupiętrowych „ramion”, które będą gwieździście rozchodzić się w kierunku otaczającego je lasu. Wszystkie „ramiona” złączą się w centralnym atrium, gdzie znajdzie się główne wejście do budynku.

Atrium pomieści halę główną, salę konferencyjną, kantynę ze stołówką, szereg mniejszych pomieszczeń do spotkań i bibliotekę. Tu również znajdzie się punkt startowy ścieżki edukacyjnej wiodącej z dachu budynku do atrium i dalej wijącej się wokół budynku.

Między „ramionami” kompleksu znajdą się tereny zielone z miejscami do wypoczynku, spotkań i pracy. Jedynymi elementami z betonu będą konstrukcja piwnicy i trzonu klatki schodowej. W piwnicy znajdzie się parking, centrum wellness i fitness, a także przestrzenie magazynowe.

Wokół budynku posadzone zostaną rośliny reprezentujące różne typy lasów występujących w Czechach. Ich obecność będzie pełnić przede wszystkim funkcję edukacyjną, z myślą o zwiedzających. Ich zróżnicowany wygląd pomoże jednocześnie użytkownikom budynku w zorientowaniu się, w której jego części się znajdują.