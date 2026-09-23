Rozwojowi zjawiska „toksycznego multitaskingu” sprzyja powszechność urządzeń wyposażonych w ekranu – w domach i miejscach pracy.
Rosnąca liczba obowiązków sprawia, że coraz częściej robimy jednocześnie więcej niż jedną rzecz. Jeśli udaje nam się ta sztuka, czujemy zadowolenie. Częściej jednak nadmiar spraw powoduje, że czujemy się przytłoczeni, a nasza wydajność w pracy spada.
Eksperci ostrzegają: wykonywanie więcej niż jednej czynności jednocześnie może mieć negatywny wpływ na mózg i cały system nerwowy. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których korzystamy równocześnie ze smartfona i komputera lub jakiegokolwiek innego urządzenia wyposażonego w ekran. Wyjaśniają też zagrożenia wynikające z takiego stylu życia, a także radzą, jak ich uniknąć.
Przygotowywanie dokumentów na komputerze i jednocześnie sprawdzanie co chwila skrzynki mailowej oraz odpisywanie współpracownikom na czacie firmowym. Z kolei w czasie wolnym – oglądanie serialu i jednocześnie granie w grę na telefonie albo przeglądanie platform społecznościowych.
Dlaczego coraz więcej ludzi łapie się na tym, że nie są w stanie oderwać się od takiego gorączkowego multitaskingu? Ponieważ, jak zauważają eksperci, wykonywanie wielu czynności na kilku urządzeniach wyposażonych w ekrany jednocześnie bywa uzależniające.
Sprzyjają temu nowe technologie i media cyfrowe, skutecznie rozpraszające naszą uwagę. Tak powstaje zjawisko „toksycznej” wielozadaniowości, które dotyczy nie tylko sfery pracy, ale również czasu wolnego, w trakcie którego za pośrednictwem mediów cyfrowych i urządzeń elektronicznych angażujemy się w wiele zadań jednocześnie.
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Eksperci ostrzegają, że ta negatywna forma wielozadaniowości szkodzi zdrowiu mózgu. Wśród jej skutków wymieniają m.in. problemy z koncentracją i zaniki pamięci. W połączeniu z obniżeniem nastroju i niższą efektywnością w pracy, które także są skutkami „toksycznej” wielozadaniowości, to wszystko nieuchronnie prowadzi do wypalenia zawodowego.
Dotychczasowe badania udowodniły, że multitasking obciąża i męczy mózg. Nieustannie zmuszamy go nie tylko do przetwarzania zbyt dużej ilości informacji, ale przede wszystkim – do przełączania się między zadaniami, a to kosztuje mózg mnóstwo energii. W rozmowie z amerykańskim dziennikiem „Washington Post”, który zwraca uwagę na to zjawisko, dr Sandi Chapman, neurobiolożka z instytutu badawczego Center for BrainHealth w Dallas w Teksasie podkreśla, że owa „toksyczna” wielozadaniowość stwarza iluzję produktywności i upośledza nasze zdolności poznawcze.
„Wielozadaniowość często uchodzi za oznakę produktywności. Niestety, twój mózg doświadcza tego jako wąskie gardło wydajności. Gdy przełączasz się między zadaniami, twój mózg nie przestawia się natychmiast i zużywa przy tym energię. Pracuje ciężej, osiągając gorsze rezultaty” – mówi dr Chapman.
Rozmówczyni „Washington Post” podkreśla, że punktem wyjścia w zwalczaniu toksycznej wielozadaniowości jest zmiana perspektywy. Radzi, aby traktować swoją uwagę jako cenny, ograniczony zasób, o który należy dbać. „Ta mała zamiana wystarczy, aby natychmiast zauważyć poprawę koncentracji, przypływ energii psychicznej i zwiększenie produktywności” – mówi neurobiolożka.
Jak w praktyce uwolnić się od „toksycznej wielozadaniowości”? Przede wszystkim ograniczając czas spędzany przed ekranem i starając się skupić na jednej czynności, zwłaszcza w pracy. Warto też regularnie zafundować sobie wyjazdy na łono natury i zadbać o chwile lenistwa bez poczucia winy.
Oczywiście „toksyczna” wielozadaniowość nie odnosi się do wszystkich czynności, które wykonuje się jednocześnie. Zupełnie niegroźne są np. rozmowa przez telefon lub słuchanie podkastu w trakcie spaceru, a także wiele innych kombinacji aktywności, które angażują różne obszary mózgu.
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