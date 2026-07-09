Manchester niegdyś był jednym z gospodarczych centrów Anglii podczas rewolucji przemysłowej. To tu biło serce przemysłu tekstylnego na Wyspach. Potem miasto zyskało sławę dzięki piłce nożnej – Manchester United i Manchester City stały się globalnymi markami zarabiającymi miliardy funtów rocznie.

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Co będzie symbolem miasta w przyszłości? Wygląda na to, że jego panorama.

Wieżowce w Europie. Manchester przegoni Warszawę

W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, europejskie miasta nigdy nie paliły się do tego, by stawiać wieżowce. Utrudniała to tradycyjna, gęsta zabudowa oraz restrykcyjne przepisy dotyczące ochrony zabytkowych dzielnic, a do tego rynek nieruchomości przez dekady nie miał aż tak dużego znaczenia dla gospodarki jak w USA. Od lat 90. sytuacja wygląda inaczej i efekt widać choćby w Londynie, który dzisiaj może pochwalić się imponującą liczbą wieżowców, choć do końca XX wieku nie miał ich prawie wcale.

Za kilka lat do Londynu dołączy kolejne angielskie miasto. Manchester wyrasta na miasto wieżowców, już w tej chwili stoi tam kilkanaście wysokich budynków, ale to nic w stosunku do planów i zapowiedzi. Do 2030 r. w Manchesterze ma powstać ok. 200 wysokościowców.

Jak informuje BBC, obecnie Manchester zajmuje siódme miejsce w Europie pod względem liczby wysokich budynków (co najmniej 50 metrów). Plany są imponujące – jeśli zostaną zatwierdzone, w mieście może powstać ok. 200 budynków o wysokości ponad 50 metrów (mniej więcej wysokość warszawskiego Prudentialu), a do tego 10 o wysokości ponad 150 metrów (dawny warszawski Marriott, obecnie Warsaw Presidential Hotel). To oznaczałoby, że na wspomnianej liście Manchester przeskoczyłby między innymi Warszawę i zająłby miejsce czwarte.

Z czego wynika ta duża liczba planowanych wieżowców właśnie w Manchesterze? Jak pisze BBC, cytując Eda Griffitha z firmy budowlanej Barbour ABI, decydujący jest stosunkowo niski koszt gruntów w mieście, w stosunku np. do Londynu. Do tego, jak informuje BBC, Manchester przeżywa napływ fali młodych wykształconych pracowników, co zachęca firmy do otwierania biur w tym mieście. Efektem są kolejne biurowce. „Centrum Manchesteru jest relatywnie małe w stosunku do Londynu, co oznacza, że potrzeba budowania w górę jest większa, a to przyciąga deweloperów wyspecjalizowanych w budowaniu wieżowców” – dodaje cytowany przez BBC Ed Griffith.

Zatwierdzono już między innymi plany budowy najwyższego budynku w Wielkiej Brytanii znajdującego się poza Londynem. 76-piętrowy wieżowiec mający 246 metrów wysokości stanie w centrum Manchesteru. W środku przewidziano kilkaset apartamentów, a także duży hotel.

Obecnie lista miast w Europie z największą liczbą wieżowców przedstawia się następująco:

1. Moskwa

2. Stambuł

3. Londyn

4. Paryż

5. Frankfurt

6. Warszawa

7. Manchester