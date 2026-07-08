Centrum handlowe w Moscavide na północnych rubieżach Lizbony nigdy się nie otworzyło – jego budowę wstrzymano w 2012 r., kiedy kompleks był prawie gotowy. Przez ponad dekadę obiekt stał opuszczony i niszczał. W końcu pojawił się pomysł na jego wykorzystanie, ale w zupełnie innym celu.

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Drugie życie opuszczonego centrum handlowego pod Lizboną

Na całym świecie coraz większą popularność zyskuje trend, w myśl którego stare, nierzadko nieużywane budynki przechodzą adaptację do nowych funkcji. Tak było w przypadku 3,7-hektarowego kompleksu w Moscavide na północ od Lizbony.

Jeszcze kilkanaście lat temu miało w tym miejscu stanąć centrum handlowe. Plan nie doszedł do skutku i porzucono obiekt, którego budowa znajdowała się już na dość zaawansowanym etapie. Przez wiele lat nie było pomysłu na to, co zrobić z dużym obiektem.

Równocześnie Lizbona zaczęła wyrastać na jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się centrów innowacji w Europie. Niektórzy nazywają ją „europejską Doliną Krzemową”. Stało się jasne, że niedokończony kompleks w Moscavide może nadawać się na nowoczesne centrum nauki i innowacji.

Foto: Saraiva e Associados

Z czteropiętrowego kompleksu korzystają między innymi pracownicy i studenci Uniwersytetu Europejskiego i szkoły biznesu IPAM. Przestrzenie, w których miały działać sklepy i inne punkty usługowe, mieszczą teraz sale wykładowe, laboratoria i biura. Architekturę kampusu zaprojektowano tak, aby ułatwiała bardziej nieformalne spotkania wykładowcom, studentom i innowatorom pracującym na terenie kompleksu.

Za projekt przebudowy centrum handlowego odpowiadają architekci z pracowni KPF z Nowego Jorku i Saraiva+Associado z Lizbony. Aby przystosować kompleks do nowej funkcji, projektanci nadali mu inne oblicze, nie zapominając przy tym o dużej ilości zieleni i proekologicznych technologiach. Za projekt terenu, który otacza kampus, odpowiada portugalska pracownia architektury krajobrazu LJ-Group.

Opuszczone centrum handlowe pod Lizboną. Centrum innowacji w nowej funkcji

Podczas przebudowy centrum handlowego usunięto część elementów konstrukcyjnych budynku i dodano struktury z drewna. Fasadę budynku pokryto śnieżnobiałą terakotą, którą pozyskano z lokalnych źródeł.

Jednym z najbardziej wyrazistych elementów kompleksu jest falujący dach. Na tym najwyższym poziomie znajdują się przestrzenie biurowe z dużymi przeszkleniami. Stąd, a także z porośniętych zielenią dachów, które służą jako dodatkowa przestrzeń do nauki i relaksu, rozciąga się panoramiczny widok na Lizbonę i rzekę Tag.

Dolną część kompleksu tworzy system połączonych ze sobą przestrzeni naukowych i biurowych, które można elastycznie modyfikować. Wnętrza są minimalistyczne, dominuje w nich beton i drewno – to drugie zwłaszcza w takich przestrzeniach jak kawiarnia czy audytorium.

Sercem kampusu jest z kolei duży, zatopiony w zieleni dziedziniec, na który składają się tarasy i skwery. Znajdują się tu liczne miejsca do siedzenia, pergole i przestrzenie dydaktyczne na świeżym powietrzu.

Oriente Green Campus działa w sposób zrównoważony ekologicznie. Kompleks jest pierwszym obiektem w Portugalii, który otrzymał certyfikaty LEED i WELL.

Porośnięte zielenią dachy niwelują efekt wyspy ciepła, regulują temperaturę wewnątrz budynku i wspierają bioróżnorodność. Obiekt wyposażono też w panele fotowoltaiczne, a inteligentne systemy zarządzania wszystkimi instalacjami redukują zużycie wody i energii. Cyrkulacja wody jest zapewnione przez system irygacyjny, a także obsadzenie całego kampusu lokalnymi, niewymagającymi specjalnej pielęgnacji roślinami.