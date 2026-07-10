Nazwy restauracji, Grybova Hata, nie trzeba tłumaczyć. Nie jest ona też na wyrost – grzyby stanowiły punkt wyjścia dla projektantów tworzących wnętrza lokalu w 2025 r.. Restauracja w górskiej miejscowości Bukowel, doczekała się wyróżnień za design. Pora na kolejne.

Bukowel: Ukraiński kurort narciarski w Karpatach

Ukraińskie Karpaty to stosunkowo mało znany w Polsce region narciarski w Karpatach. Od lat chętnie jeździmy na Słowację czy do Czech. Przed agresją rosyjską, ukraińskie Karpaty odwiedzaliśmy stosunkowo rzadko. Tymczasem to region, który ma duży potencjał i rozwija się, nawet mimo działań wojennych w tym kraju.

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Przykładem może być restauracja Grybova Hata serwująca dania tradycyjnej kuchni karpackiej. Wyjątkową czyni ją nie tylko oferta kulinarna, ale i projekt wnętrz autorstwa architektów i architektek z kijowskiej pracowni YOD Group. „Projekt, który reinterpretuje lokalną gościnność poprzez współczesne, minimalistyczne wnętrza zainspirowane światem grzybów” – napisało jury w uzasadnieniu nagrody dla pracowni z Kijowa.

Foto: Andriy Bezuglov

Wnętrza Grybovej Haty to organiczne formy, trochę przypominające domki na planecie Tatooine, które pamiętają miłośnicy „Gwiezdnych wojen”, a trochę surrealistyczny świat bajek. W restauracji królują organiczne formy, obłości, tynk strukturalny i trawertyn pozyskiwany w kamieniołomach ukraińskich Karpat.

Foto: Andriy Bezuglov

Lokalne są też meble, produkowane przez karpackich rzemieślników, a część wyposażenia wnętrz powstała z materiałów pochodzących z recyklingu. Najbardziej zaskakujące są jednak tkaniny wykorzystane przez projektantów – to materiał, który stworzono dzięki wykorzystaniu grzybów. Na włóknach kokosowych i konopnych zaszczepiono zarodniki grzybów. W ten sposób powstały unikatowe kurtyny dzielące przestrzeń Grybovej Haty. To nie koniec, bo grzyby w postaci błyskoporka podkorowego pojawiają się też we wnętrzach restauracji.

Foto: Andriy Bezuglov

Wykorzystanie materiałów naturalnych i lokalnych „wzmacnia silne związki tego miejsca z regionem, w którym ono powstało, a także podkreśla znaczenie rzemiosła i ekologicznej odpowiedzialności” – napisało w uzasadnieniu jury nagrody Mix Awards przyznawanej przez wydawcę brytyjskiego magazynu Mix Interiors poświęconego architekturze wnętrz lokali komercyjnych na świecie.

  

Foto: Andriy Bezuglov

Przestrzeń restauracji została podzielona na trzy strefy: serową, mięsną i alkoholową. W pierwszej można liczyć na specjały kuchni karpackiej, drugą zdominowały mięso i wędliny. Trzecia to miejsce dobre do spróbowania lokalnych karpackich destylatów na bazie ziół.

To nie jest pierwsze wyróżnienie dla Grybovej Haty. Pod koniec roku redakcja czołowego serwisu Dezeen, poświęconego architekturze i designowi, wyłoniła 10 najlepiej zaprojektowanych nowych restauracji na świecie. Wśród obiektów czołowych projektantów Dezeen docenił właśnie projekt wnętrz restauracji w ukraińskich Karpatach, stworzony przez YOD Group.