W szwajcarskim mieście Altdorf powstanie nowa sala koncertowa o nietypowej, organicznej formie. Słynny japoński architekt i laureat Nagrody Pritzkera Shigeru Ban, któremu powierzono zaprojektowanie wnętrza sali, postawił na mocny kontrast między zabytkową fasadą XIX-wiecznego budynku a futurystycznymi, opływowymi formami nowego audytorium.

Reklama Reklama

Nowoczesna sala koncertowa w dawnej zbrojowni

Na całym świecie powstaje coraz więcej ultranowoczesnych sal koncertowych. Przestrzenie, które mieszczą się zarówno w zabytkowych budynkach, jak i tych zupełnie nowych, łączą najnowsze technologie sprzyjające doskonałej akustyce z nierzadko futurystycznym wystrojem.

Już niebawem taka właśnie sala znajdzie się w odrestaurowanym, XIX-wiecznym budynku dawnej zbrojowni w mieście Altdorf w kantonie Uri w sercu szwajcarskich Alp. Za projekt odpowiada światowej sławy japoński architekt Shigeru Ban, jeden z pionierów zrównoważonej architektury, który chętnie sięga po lokalne, naturalne, a często również nieoczywiste materiały.

Do najsłynniejszych projektów Bana należą między innymi Centrum Pompidou w Metz we Francji, „tekturowa” katedra w Christchurch w Nowej Zelandii czy Centrum Światowego Dziedzictwa Góry Fudżi w prefekturze Shizuoka w Japonii. W 2014 r. za całokształt swojej twórczości Japończyk otrzymał Nagrodę Pritzkera – najbardziej prestiżowe wyróżnienie w branży architektonicznej.

Foto: Shigeru Ban Architects

Jeżeli chodzi o sale koncertowe, Shigeru Ban ma na koncie między innymi projekt audytorium w L’Aquili we Włoszech. To w Altdorfie będzie kolejne. Projektując wnętrze sali, architekt wykorzystał naturalny materiał: cała przestrzeń sali będzie zbudowana w 100 proc. z drewna, którego struktura będzie sprzyjać akustyce, zaś ciepły kolor ma wpłynąć na ogólne doświadczenie słuchaczy.

Za inicjatywę zaadaptowania wnętrza dawnej zbrojowni na salę koncertową odpowiada lokalna organizacja Zauberklang, działająca na rzecz przyciągnięcia światowej klasy artystów do alpejskiego kantonu. Przyszłe audytorium, które ma zmieścić od 200 do 250 słuchaczy, będzie z jednej strony kameralne, a z drugiej – na tyle pojemne, aby przyjąć spore grupy przyjezdnych.

Wybór drewna jako głównego budulca wnętrza audytorium był nieprzypadkowy z jeszcze jednego powodu. Shigeru Ban wykorzystał je, ponieważ stanowi ono kluczowy materiał budowlany w tradycyjnych alpejskich budynkach.

Historyczna fasada dawnej zbrojowni, która figuruje na liście zabytków, zostanie w pełni zachowana. Dla kontrastu, wnętrze sali koncertowej będzie pełne nowoczesnych, opływowych form.

Oprócz funkcji czysto performatywnej wnętrze audytorium będzie też działać jako centrum edukacyjne. We współpracy z Peabody Institute, działającym z ramienia Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore, organizacja Zauberklang będzie przyjmowała w dawnej zbrojowni studentów konserwatoriów z całego świata, aby poszerzali w Altdorfie wiedzę i szlifowali swoje talenty.

Jak na razie data ukończenia prac budowlanych pozostaje tajemnicą. Wiadomo jednak, że projekt pochłonie 45 milionów franków szwajcarskich, czyli około 210 milionów złotych.