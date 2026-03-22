Na wybrzeżu Bałtyku w okolicach łotewskiej wsi Saraiki powstał dom, który zaprojektowano z wykorzystaniem elementów dawnych radzieckich bunkrów wojskowych. Ich przeznaczeniem była ochrona tej części wybrzeża przed „inwazją” wojsk NATO. Dzisiaj jest to luksusowa rezydencja.

Łotwa: Dom nad Bałtykiem w miejscu dawnego bunkra

Historia wsi Saraiki na zachodnim wybrzeżu Łotwy w dużej mierze przypomina dzieje wielu podobnych miejscowości w Polsce okresu PRL-u. Za czasów Związku Radzieckiego kilkusetletnią nadmorską wioskę przekształcono w kołchoz, stacjonowała tu też Armia Czerwona. Codzienność mieszkańców dominowały trudne realia ustroju, w którym przyszło im żyć.

Jednymi z pozostałości po kompleksie wojskowym w Saraikach są cztery bunkry – mocno nadszarpnięte zębem czasu i porośnięte roślinami. Na ich bazie wybudowano letnia rezydencja o nazwie SAR (od nazwy Saraiki), która – jak opisują odpowiadający za jej projekt architekci z biura Open Architecture Design (OAD) – „tworzy alternatywną ścieżkę dla zrównoważonej architektury” oraz „prezentuje współczesną interpretację skomplikowanej lokalnej historii”.

Zdecydowano, że bunkry pozostaną na swoim miejscu i, co więcej, będą elementem rezydencji. Cały kompleks składa się z głównego domu i dwóch niższych obiektów gościnnych, które wybudowano z myślą o potrzebach trzypokoleniowej rodziny.