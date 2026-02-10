W modernistycznej fabryce Michelina we francuskim Clermont-Ferrand od wielu lat nie są już produkowane opony. Niebawem obiekt, w którym obecnie funkcjonuje muzeum L’Aventure Michelin, przejdzie renowację i rozbudowę. Za projekt odpowiada renomowana japońska pracownia architektoniczna Kengo Kuma & Associates.

L’Aventure Michelin: Muzeum w historycznej fabryce opon

Znajdujące się we francuskim mieście Clermont-Ferrand muzeum L’Aventure Michelin to od lat miejsce warte odwiedzenia przez tych, którzy interesują się historią motoryzacji. Muzeum poświęcone historii słynnej marki otwarto w 2009 roku.

W niedalekiej przyszłości na terenie postindustrialnej dzielnicy Quartier des Pistes, gdzie działa muzeum, ruszy nowa przestrzeń wystawowa i muzealna. Zadanie transformacji istniejącego muzeum powierzono architektom z japońskiej pracowni Kengo Kuma & Associates.

Foto: Kengo Kuma and Associates

Obiekt, w którym obecnie działa muzeum L’Aventure Michelin, zostanie rozebrany, pozostanie po nim jedynie stalowa konstrukcja. Muzeum przeniesie się do stojącego nieopodal hangaru, który wieńczy charakterystyczny dach przypominający zęby piły. Całe przedsięwzięcie stanowi część transformacji dzielnicy Quartier des Pistes, która należy do firmy Michelin.