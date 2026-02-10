Reklama

Modernistyczne muzeum Michelina do remontu. Słynny architekt szykuje metamorfozę

Kengo Kuma, japoński architekt, laureat nagrody Pritzkera, przedstawił koncepcję przebudowy muzeum L’Aventure Michelin we francuskim Clermont-Ferrand. Dawna fabryka opon z lat 60., ma przejść gruntowny remont, który zmieni jej wygląd.

Publikacja: 10.02.2026 05:00

Projekt pracowni Kengo Kumy zakłada zachowanie oryginalnej konstrukcji dawnej fabryki.

Foto: Kengo Kuma and Associates

Foto: Kengo Kuma and Associates

Izabela Popko

W modernistycznej fabryce Michelina we francuskim Clermont-Ferrand od wielu lat nie są już produkowane opony. Niebawem obiekt, w którym obecnie funkcjonuje muzeum L’Aventure Michelin, przejdzie renowację i rozbudowę. Za projekt odpowiada renomowana japońska pracownia architektoniczna Kengo Kuma & Associates.

L’Aventure Michelin: Muzeum w historycznej fabryce opon

Znajdujące się we francuskim mieście Clermont-Ferrand muzeum L’Aventure Michelin to od lat miejsce warte odwiedzenia przez tych, którzy interesują się historią motoryzacji. Muzeum poświęcone historii słynnej marki otwarto w 2009 roku.

W niedalekiej przyszłości na terenie postindustrialnej dzielnicy Quartier des Pistes, gdzie działa muzeum, ruszy nowa przestrzeń wystawowa i muzealna. Zadanie transformacji istniejącego muzeum powierzono architektom z japońskiej pracowni Kengo Kuma & Associates.

Foto: Kengo Kuma and Associates

Obiekt, w którym obecnie działa muzeum L’Aventure Michelin, zostanie rozebrany, pozostanie po nim jedynie stalowa konstrukcja. Muzeum przeniesie się do stojącego nieopodal hangaru, który wieńczy charakterystyczny dach przypominający zęby piły. Całe przedsięwzięcie stanowi część transformacji dzielnicy Quartier des Pistes, która należy do firmy Michelin.

Początki imperium Michelin były skromne: firma zaczynała jako producent gumowych piłek. Potem przyszła pora na produkcję opon, w międzyczasie koncern zaczął wydawać mapy i wreszcie przewodniki po najlepszych restauracjach i hotelach na całym świecie.

Jak podkreślają architekci z Kengo Kuma & Associates: „sercem filozofii firmy pozostaje rzemiosło i innowacyjność”. Skłoniło to projektantów do zaaranżowania nowego muzeum „na ludzką skalę” i przy użyciu ekologicznych materiałów budowlanych, pochodzących z lokalnych źródeł.

Muzeum w dawnej fabryce Michelin: Projekt pracowni Kengo Kuma & Associates

Interwencja w zewnętrzną część historycznego hangaru ma zostać ograniczona do minimum. Rytmiczna struktura zębatego dachu zostanie zachowana i przedłużona od strony południowej o metalowe zadaszenie osłaniające zewnętrzny korytarz, który będzie prowadził do wejść do muzeum.

Muzeum poświęcone historii Michelina otwarto w 2009 roku w budynkach historycznej fabryki tej marki.

Foto: MICHELIN 2020 - Françoise LANOE

Foto: MICHELIN 2020 - Françoise LANOE

Fasada zyska odsłoniętą drewnianą ramę, którą uzupełni wykończenie z betonu. Przestrzenie muzeum L’Aventure Michelin będą się mieścić w dużej, otwartej hali hangaru. Ogromne przeszklenia i świetliki wprowadzą do wnętrza mnóstwo naturalnego światła, dzięki czemu nie będzie potrzeby włączania lamp przez większość dnia.

Foto: Kengo Kuma and Associates

We wnętrzu będą dominować elementy wykończeniowe z drewna, z kolei podłogi i ściany będą szare. Centralnym punktem muzeum będzie okrągła obudowa, mieszcząca główną przestrzeń wystawową. W pozostałych częściach hangaru znajdzie się sklep, przestrzenie do organizacji różnego rodzaju wydarzeń, biura i kawiarnia.

Na terenie muzeum nie zabraknie też rzeźby Bibendum, czyli słynnego „ludzika Michelin”. Sześciometrowa rzeźba stanie we wschodniej części kompleksu.

