Dom ukryty w sosnowym lesie. Projekt polskich architektów łączy sprzeczności

Mnóstwo potrzeb licznej rodziny oraz trudna działka pełna drzew – takie wyzwania stanęły przed projektantami z pracowni PL.architekci. Dom Wieloczłonowy to ich odpowiedź na te problemy.

Publikacja: 06.02.2026 17:34

Trzy kuchnie, spa i winiarnia: Dom pod Poznaniem to projekt pracowni PL.architekci.

Foto: Piotr Krajewski

Izabela Popko

Kilka sypialni z prywatnymi łazienkami i garderobami, przestrzeń dla gości, domowe spa, a do tego trzy kuchnie, mnóstwo mebli i pamiątek oraz piwniczka winna. To i jeszcze więcej musiało zmieścić się w domu, którego zaprojektowanie powierzono pracowni PL.architekci. Aby pogodzić wymagania inwestorów z trudnym typem działki, architekci zaprojektowali Dom Wieloczłonowy – rozłożystą posiadłość pod Poznaniem.

Dom Wieloczłonowy projektu PL.architekci: rodzinna kryjówka pod Poznaniem

Zespół projektantów z poznańskiego biura PL.architekci otrzymał zlecenie zaprojektowania domu dla pięcioosobowej rodziny, która marzyła o swoim przyczółku pod Poznaniem. Zadanie nie było łatwe: duży dom musiał wpasować się w teren działki, którą gęsto porastają wysokie sosny. Kolejnym wyzwaniem było odpowiednie doświetlenie wnętrz domu ukrytego wśród drzew.

Duże potrzeby mieli również domownicy. Podobnie jak rodzice, każde z dzieci potrzebowało własnej sypialni z garderobą oraz małą prywatną łazienką. Nie mogło też zabraknąć miejsca dla gabinetu, domowego spa, winiarni oraz… aż trzech kuchni.

Aby wpisać dom w topografię działki bez konieczności wycinania drzew, architekci podzielili go na prostokątne moduły. W module głównym umieszczono salon z „reprezentacyjną” kuchnią numer jeden, jadalnią i wewnętrznym patio. W tym samym segmencie znajduje się też garaż. Piętro wyżej znajduje się gabinet.

Foto: Piotr Krajewski

Do głównego modułu niejako „doklejono” pozostałe części domu: druga, „brudna” kuchnia służąca do gotowania i zmywania, część dla rodziców, moduły dla trojga dzieci oraz część mieszczącą strefę fitness z sauną i pokojem dla gości. W piwnicy umieszczono winiarnię i trzecią kuchnię-spiżarnię na kiszonki i inne przetwory.

Foto: Piotr Krajewski

Inwestorzy są kolekcjonerami antyków – mają mnóstwo obrazów i mebli. Architekci poradzili sobie z tym wyzwaniem, projektując przestrzenie, w których wyeksponowano wszystkie te przedmioty tak, aby uniknąć wrażenia przypadkowości.

Dom Wieloczłonowy: Szary beton i szare drewno w otoczeniu zieleni

Nietypowy „członowy” układ całej posiadłości stworzył między poszczególnymi modułami niewielkie dziedzińce. Z jednej strony te przestrzenie otwierają pomieszczenia na zewnątrz (dom ma duże przeszklenia), a z drugiej – dają domownikom poczucie intymności.

Foto: Piotr Krajewski

Minimalistyczną fasadę domu pokrywa specjalnie zaprojektowana szara płytka betonowa, która współgra kolorystycznie z powierzchnią tarasów. Wyłożono ją drewnianymi panelami w takim samym odcieniu.

Foto: Piotr Krajewski

Kolejnym ograniczeniem, które tym razem narzucał miejscowy plan zagospodarowania terenu, była konieczność przykrycia domu spadzistym dachem. Każdy moduł posiada więc asymetryczny, dwuspadowy dach ze świetlikiem. Pozwoliło to rozwiązać problem niedoświetlenia wnętrz z powodu otaczających go drzew, z kolei odpowiednie nachylenie dachów pozwala wpuszczać do środka jak najwięcej światła przez cały dzień.

Foto: Piotr Krajewski

Projekt Domu Wieloczłonowego ma na koncie kilka wyróżnień. W 2023 r. zdobył Nagrodę Architektoniczną Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Dom jednorodzinny”. Kolejny rok przyniósł nominację do Nagrody Roku Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej w kategorii „Dom jednorodzinny”. Dom Wieloczłonowy pojawił się też na wystawie „V4 Domy jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej”.

Foto: Piotr Krajewski

