Kilka sypialni z prywatnymi łazienkami i garderobami, przestrzeń dla gości, domowe spa, a do tego trzy kuchnie, mnóstwo mebli i pamiątek oraz piwniczka winna. To i jeszcze więcej musiało zmieścić się w domu, którego zaprojektowanie powierzono pracowni PL.architekci. Aby pogodzić wymagania inwestorów z trudnym typem działki, architekci zaprojektowali Dom Wieloczłonowy – rozłożystą posiadłość pod Poznaniem.

Reklama Reklama

Dom Wieloczłonowy projektu PL.architekci: rodzinna kryjówka pod Poznaniem

Zespół projektantów z poznańskiego biura PL.architekci otrzymał zlecenie zaprojektowania domu dla pięcioosobowej rodziny, która marzyła o swoim przyczółku pod Poznaniem. Zadanie nie było łatwe: duży dom musiał wpasować się w teren działki, którą gęsto porastają wysokie sosny. Kolejnym wyzwaniem było odpowiednie doświetlenie wnętrz domu ukrytego wśród drzew.

Duże potrzeby mieli również domownicy. Podobnie jak rodzice, każde z dzieci potrzebowało własnej sypialni z garderobą oraz małą prywatną łazienką. Nie mogło też zabraknąć miejsca dla gabinetu, domowego spa, winiarni oraz… aż trzech kuchni.

Aby wpisać dom w topografię działki bez konieczności wycinania drzew, architekci podzielili go na prostokątne moduły. W module głównym umieszczono salon z „reprezentacyjną” kuchnią numer jeden, jadalnią i wewnętrznym patio. W tym samym segmencie znajduje się też garaż. Piętro wyżej znajduje się gabinet.