„Uczynić autostrady znów pięknymi”. Nowy urząd ma poprawić wygląd dróg w USA

W październiku 2025 r. amerykański Departament Transportu powołał do życia nowy urząd – Radę ds. Upiększania Infrastruktury Transportowej. Instytucja ma odpowiadać za to, by amerykańska infrastruktura drogowa była ładniejsza. Administracja prezydenta Donalda Trumpa ogłosiła, kto stanie na czele rady, która ma po raz pierwszy zebrać się już na początku lutego.

W sierpniu ubiegłego roku Donald Trump wydał dekret pod tytułem „Uczynić architekturę federalną znów piękną”, którego celem było promowanie neoklasycyzmu jako oficjalnego stylu rządowych budynków. Siostrzaną inicjatywą tego ambitnego planu było stworzenie dwa miesiące później Rady ds. Upiększania Infrastruktury Transportowej, działającej z ramienia Departamentu Transportu.

Wiemy już, kto stanie na czele nowego urzędu. Kilka dni temu sekretarz transportu Sean Duffy ogłosił, że pierwszym w historii USA sekretarzem ds. upiększania amerykańskiej infrastruktury drogowej będzie Justin Shubow, prezes konserwatywnej amerykańskiej organizacji non profit National Civic Art Society i były przewodniczący Komisji ds. Sztuk Pięknych Stanów Zjednoczonych.

Shubow będzie doradzał Duffy’emu w kwestii podniesienia estetycznych walorów autostrad, mostów, stacji kolejowych czy węzłów komunikacyjnych. „Piękno w projektowaniu nie może być kwestią drugorzędną, którą się odrzuca jako rzekomy luksus lub anachronizm w imię czystego funkcjonalizmu” – napisał w oficjalnym komunikacie Shubow.