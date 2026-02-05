„Uczynić autostrady znów pięknymi”. Nowy urząd ma poprawić wygląd dróg w USA

Aktualizacja: 05.02.2026 09:19 Publikacja: 05.02.2026 05:00
Justin Shubow, szef amerykańskiej Rady ds. Upiększania Infrastruktury Transportowej: „Przez dekady zbyt wiele naszych obiektów było bezdusznych i brzydkich”.
Foto: DOMINIC GWINN / MIDDLE EAST IMAGES / MIDDLE EAST IMAGES VIA AFP
W październiku 2025 r. amerykański Departament Transportu powołał do życia nowy urząd – Radę ds. Upiększania Infrastruktury Transportowej. Instytucja ma odpowiadać za to, by amerykańska infrastruktura drogowa była ładniejsza. Administracja prezydenta Donalda Trumpa ogłosiła, kto stanie na czele rady, która ma po raz pierwszy zebrać się już na początku lutego.
W sierpniu ubiegłego roku Donald Trump wydał dekret pod tytułem „Uczynić architekturę federalną znów piękną”, którego celem było promowanie neoklasycyzmu jako oficjalnego stylu rządowych budynków. Siostrzaną inicjatywą tego ambitnego planu było stworzenie dwa miesiące później Rady ds. Upiększania Infrastruktury Transportowej, działającej z ramienia Departamentu Transportu.
Wiemy już, kto stanie na czele nowego urzędu. Kilka dni temu sekretarz transportu Sean Duffy ogłosił, że pierwszym w historii USA sekretarzem ds. upiększania amerykańskiej infrastruktury drogowej będzie Justin Shubow, prezes konserwatywnej amerykańskiej organizacji non profit National Civic Art Society i były przewodniczący Komisji ds. Sztuk Pięknych Stanów Zjednoczonych.
Shubow będzie doradzał Duffy’emu w kwestii podniesienia estetycznych walorów autostrad, mostów, stacji kolejowych czy węzłów komunikacyjnych. „Piękno w projektowaniu nie może być kwestią drugorzędną, którą się odrzuca jako rzekomy luksus lub anachronizm w imię czystego funkcjonalizmu” – napisał w oficjalnym komunikacie Shubow.
„Tymczasem przez dekady zbyt wiele naszych obiektów było bezdusznych i brzydkich” – dodaje. „Harmonia z naturalnym i historycznym krajobrazem jest ważna, podobnie jak rewitalizacja miast. Ludzie chcą mieszkać, pracować i podróżować w ładnych, inspirujących miejscach”.
Rada liczy obecnie siedmiu członków, zasiadają w niej tacy znani amerykańscy architekci i inżynierowie, jak główny architekt z pracowni Beyer Blinder Belle Architects Bradley Cambridge, dyrektor Wydziału ds. Projektowania Departamentu Transportu Teksasu Jason Pike czy Peter Quintanilla, wiceprezes firmy inżynieryjnej Michael Baker International.
Docelowo członków będzie jedenastu, ich kadencja będzie trwać dwa lata z możliwością reelekcji. Rada będzie się spotykać dwa razy do roku, pierwsze zebranie odbędzie się 2 lutego i będzie transmitowane w internecie.
Wiele wskazuje na to, że swoją pracę Shubow zacznie od Waszyngtonu. W rozmowie z branżowym portalem The Architect’s Newspaper powiedział, że ma pierwszy pomysł, aby uczynić ulice stolicy USA piękniejszymi.
„Strukturą, którą bardzo chciałbym upiększyć, jest Most Theodore’a Roosevelta na rzece Potomac w Waszyngtonie. Otwarto go w 1960 r. bez planu na umieszczenie rzeźb w miejscu dużych granitowych bloków na jego czterech przyczółkach” – powiedział Shubow, zapowiadając, że takie rzeźby w przyszłości zastąpią istniejące bloki.
Przewodniczący nowej rady prawdopodobnie będzie mieć też wpływ na wygląd lotnisk. Czy będzie miał swój wkład w budzący wiele kontrowersji plan Trumpa, dotyczący transformacji modernistycznego lotniska Waszyngton-Dulles projektu wybitnego architekta Eero Saarinena?
„Nie jestem fundamentalistą, który wierzy, że cała infrastruktura transportowa musi być klasycyzująca” – stwierdził Shubow. „Uważam, że lotnisko Dulles Eero Saarinena to piękny budynek”.
