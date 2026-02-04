W Polsce dyskusje na temat walorów architektonicznych budynku warszawskiego Muzeum Sztuki Nowoczesnej (MSN) jeszcze do końca nie ucichły, ale projektant tego budynku zamyka właśnie realizację kolejnego swojego projektu – tym razem w Nowym Jorku.

Wagner Pavillon w Nowym Jorku. Najnowszy projekt pracowni Thomasa Phifera

Wzdłuż południowo-wschodniego wybrzeża Dolnego Manhattanu powstał park i pawilon, z którego można obserwować Statuę Wolności oraz Ellis Island. Ten kompleks to projekt amerykańskiego architekta Thomasa Phifera, którego pracownia odpowiada za wygląd jednego z najbardziej kontrowersyjnych budynków ostatnich lat w naszym kraju – Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

W dzielnicy Battery Park City na Dolnym Manhattanie w Nowym Jorku stanął nowy kompleks – Robert F. Wagner Jr. Park, którego centralnym punktem jest Wagner Pavilion. Betonowy budynek o odcieniu czerwonej cegły zaprojektowała pracownia architekta Phifera we współpracy z inżynierami z firmy AECOM.

Cały kompleks pomyślano jako nową przestrzeń publiczną na południowo-wschodnim wybrzeżu Manhattanu. Kolor pawilonu jest nieprzypadkowy – współgra z okolicznymi historycznymi kamienicami z czerwonej cegły. Wewnątrz pawilonu znajduje się restauracja i przestrzenie edukacyjne, w których mają odbywać się zajęcia na temat bioróżnorodności tego skrawka wyspy.