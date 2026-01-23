Reklama

Dom nad Wisłą na liście najlepszych budynków na świecie. Wtapia się w otoczenie

Wielokrotnie nagradzany projekt „Domu 35.35 na Skarpie” ma na koncie kolejny sukces. Projekt pracowni 77 Studio Architektury znalazł się na liście najpiękniejszych budynków na naszym globie według redakcji wpływowego portalu architektonicznego.

Publikacja: 23.01.2026 14:34

Dom 35.35 na Skarpie” to projekt warszawskiej pracowni 77 Studio Architektury.

Foto: Piotr Krajewski

Izabela Popko

„Dom 35.35 na Skarpie”, z którego rozciąga się rozległy widok na Wisłę, ogłoszono w ubiegłym roku najpiękniejszym domem w Polsce. Projekt warszawskiej pracowni 77 Studio Architektury ma na koncie kolejne, tym razem międzynarodowe wyróżnienie. Redakcja znanego portalu ArchDaily umieściła luksusową willę w gronie najlepszych projektów architektonicznych 2025 roku.

„Dom nad Wisłą: jeden z najlepszych projektów 2025 roku

W 2025 roku informowaliśmy, że projekt podwarszawskiego „Domu 35.35 na Skarpie” projektu architektów z biura 77 Studio Architektury zdobył Nagrodę Roku Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Niezwykle malowniczo zlokalizowana posiadłość zyskuje coraz większe uznanie również w gronie ekspertów z zagranicy. 

W ramach dorocznego podsumowania redaktorzy cenionego w branży portalu ArchDaily opublikowali właśnie listę stu najlepszych projektów architektonicznych na świecie. W zestawieniu znalazły się obiekty o rozmaitym przeznaczeniu, od domy prywatne, apartamentowce i bloków mieszkalne po budynki użyteczności publicznej i duże kompleksy urbanistyczne.

Czytaj więcej

Nagrodzona stacja w większości znajduje się pod ziemią.
Architektura
Najpiękniejszy nowy dworzec na świecie. Nagroda dla stacji metra w Europie

Redakcja ArchDaily wyłoniła najlepszą setkę projektów na podstawie własnych typów, a także popularności poszczególnych realizacji wśród czytelników portalu. „Dom 35.35 na Skarpie” znalazł się w znakomitym gronie, obok projektów takich renomowanych biur architektonicznych jak Bjarke Ingels Group, Zaha Hadid Architects czy Nikken Sekkei.

Foto: Piotr Krajewski

Jak zauważają autorzy zestawienia, domy, które znalazły się w tegorocznym zestawieniu, zwykle toną w zieleni, płynnie zespalając się i otwierając na naturalne otoczenie. Architektura wielu z nich wskazuje też na renesans modernizmu, także w kwestii wykorzystania takich materiałów jak surowy beton, drewno i naturalny kamień.

„Dom 35.35 na Skarpie” ma wszystkie te cechy. Zadaniem architektów była maksymalna integracja willi z nadwiślańskim krajobrazem, a także stworzenie przestrzeni, która zapewni właścicielowi pełną prywatność i bliskość natury.

Szeroki widok na Wisłę i minimalna ingerencja w krajobraz

Aby umożliwić przyszłym mieszkańcom jak najpełniejsze korzystanie z walorów malowniczej lokalizacji na nadwiślańskiej skarpie, architekci wyposażyli willę w duże przeszklenia i taras o długości 12 metrów. Dzięki temu domownicy z niemal każdego pomieszczenia mają dostęp do panoramicznego widoku na całą okolicę.

Foto: Piotr Krajewski

Willa o powierzchni blisko 450 metrów kwadratowych posiada też trzy niewielkie wewnętrzne patia, które porasta zieleń. Pozwala to na dodatkowe doświetlenie pomieszczeń i wzmocnienie wrażenia integracji z naturą.

Foto: Piotr Krajewski

Posiadłość miała być jednocześnie dyskretna, nie wyróżniać się na tle sąsiadujących z nią domów i nie zakłócać innym widoków na Wisłę. Zdecydowano się więc na wkopanie bryły domu w skarpę i dodatkowo pokrycie jego dachu lokalną, nadwiślańską roślinnością. Zrezygnowano też z otoczenia rezydencji ogrodzeniem – rolę tę pełnią otaczające ją drzewa i krzewy.

W skarpie wycięto też niezbyt szeroki „wąwóz”, którym można dojechać lub dojść do posiadłości. Jego usytuowanie na tyłach domu pozwoliło w maksymalny sposób zachować naturalne ukształtowanie skarpy i porastającą ją roślinność.

Źródło: rp.pl

Styl Życia Architektura Lifestyle
