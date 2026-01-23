„Dom 35.35 na Skarpie”, z którego rozciąga się rozległy widok na Wisłę, ogłoszono w ubiegłym roku najpiękniejszym domem w Polsce. Projekt warszawskiej pracowni 77 Studio Architektury ma na koncie kolejne, tym razem międzynarodowe wyróżnienie. Redakcja znanego portalu ArchDaily umieściła luksusową willę w gronie najlepszych projektów architektonicznych 2025 roku.

„Dom nad Wisłą: jeden z najlepszych projektów 2025 roku

W 2025 roku informowaliśmy, że projekt podwarszawskiego „Domu 35.35 na Skarpie” projektu architektów z biura 77 Studio Architektury zdobył Nagrodę Roku Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Niezwykle malowniczo zlokalizowana posiadłość zyskuje coraz większe uznanie również w gronie ekspertów z zagranicy.

W ramach dorocznego podsumowania redaktorzy cenionego w branży portalu ArchDaily opublikowali właśnie listę stu najlepszych projektów architektonicznych na świecie. W zestawieniu znalazły się obiekty o rozmaitym przeznaczeniu, od domy prywatne, apartamentowce i bloków mieszkalne po budynki użyteczności publicznej i duże kompleksy urbanistyczne.

Redakcja ArchDaily wyłoniła najlepszą setkę projektów na podstawie własnych typów, a także popularności poszczególnych realizacji wśród czytelników portalu. „Dom 35.35 na Skarpie” znalazł się w znakomitym gronie, obok projektów takich renomowanych biur architektonicznych jak Bjarke Ingels Group, Zaha Hadid Architects czy Nikken Sekkei.