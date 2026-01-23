Aktualizacja: 23.01.2026 22:15 Publikacja: 23.01.2026 14:34
Dom 35.35 na Skarpie” to projekt warszawskiej pracowni 77 Studio Architektury.
Foto: Piotr Krajewski
„Dom 35.35 na Skarpie”, z którego rozciąga się rozległy widok na Wisłę, ogłoszono w ubiegłym roku najpiękniejszym domem w Polsce. Projekt warszawskiej pracowni 77 Studio Architektury ma na koncie kolejne, tym razem międzynarodowe wyróżnienie. Redakcja znanego portalu ArchDaily umieściła luksusową willę w gronie najlepszych projektów architektonicznych 2025 roku.
W 2025 roku informowaliśmy, że projekt podwarszawskiego „Domu 35.35 na Skarpie” projektu architektów z biura 77 Studio Architektury zdobył Nagrodę Roku Stowarzyszenia Architektów Rzeczypospolitej Polskiej. Niezwykle malowniczo zlokalizowana posiadłość zyskuje coraz większe uznanie również w gronie ekspertów z zagranicy.
W ramach dorocznego podsumowania redaktorzy cenionego w branży portalu ArchDaily opublikowali właśnie listę stu najlepszych projektów architektonicznych na świecie. W zestawieniu znalazły się obiekty o rozmaitym przeznaczeniu, od domy prywatne, apartamentowce i bloków mieszkalne po budynki użyteczności publicznej i duże kompleksy urbanistyczne.
Redakcja ArchDaily wyłoniła najlepszą setkę projektów na podstawie własnych typów, a także popularności poszczególnych realizacji wśród czytelników portalu. „Dom 35.35 na Skarpie” znalazł się w znakomitym gronie, obok projektów takich renomowanych biur architektonicznych jak Bjarke Ingels Group, Zaha Hadid Architects czy Nikken Sekkei.
Foto: Piotr Krajewski
Jak zauważają autorzy zestawienia, domy, które znalazły się w tegorocznym zestawieniu, zwykle toną w zieleni, płynnie zespalając się i otwierając na naturalne otoczenie. Architektura wielu z nich wskazuje też na renesans modernizmu, także w kwestii wykorzystania takich materiałów jak surowy beton, drewno i naturalny kamień.
„Dom 35.35 na Skarpie” ma wszystkie te cechy. Zadaniem architektów była maksymalna integracja willi z nadwiślańskim krajobrazem, a także stworzenie przestrzeni, która zapewni właścicielowi pełną prywatność i bliskość natury.
Aby umożliwić przyszłym mieszkańcom jak najpełniejsze korzystanie z walorów malowniczej lokalizacji na nadwiślańskiej skarpie, architekci wyposażyli willę w duże przeszklenia i taras o długości 12 metrów. Dzięki temu domownicy z niemal każdego pomieszczenia mają dostęp do panoramicznego widoku na całą okolicę.
Foto: Piotr Krajewski
Willa o powierzchni blisko 450 metrów kwadratowych posiada też trzy niewielkie wewnętrzne patia, które porasta zieleń. Pozwala to na dodatkowe doświetlenie pomieszczeń i wzmocnienie wrażenia integracji z naturą.
Foto: Piotr Krajewski
Posiadłość miała być jednocześnie dyskretna, nie wyróżniać się na tle sąsiadujących z nią domów i nie zakłócać innym widoków na Wisłę. Zdecydowano się więc na wkopanie bryły domu w skarpę i dodatkowo pokrycie jego dachu lokalną, nadwiślańską roślinnością. Zrezygnowano też z otoczenia rezydencji ogrodzeniem – rolę tę pełnią otaczające ją drzewa i krzewy.
W skarpie wycięto też niezbyt szeroki „wąwóz”, którym można dojechać lub dojść do posiadłości. Jego usytuowanie na tyłach domu pozwoliło w maksymalny sposób zachować naturalne ukształtowanie skarpy i porastającą ją roślinność.
