Reklama

Nowe Centrum Noblowskie w Sztokholmie. 10 lat sporów o prestiżowy projekt

W Sztokholmie powstanie nowe Centrum Nobla – nareszcie. Architekci, którzy odpowiadają za jej projekt, opublikowali projekt, który w końcu dostał zielone światło, choć nie brak głosów krytycznych dotyczących projektu.

Publikacja: 02.02.2026 14:57

Budowa Centrum Nobla w Sztokholmie ma ruszyć w 2027 roku. Oddanie budynku do użytku przewidziano na

Budowa Centrum Nobla w Sztokholmie ma ruszyć w 2027 roku. Oddanie budynku do użytku przewidziano na 2031 rok.

Foto: Onirism/David Chipperfield Architects

Izabela Popko

Sztokholm od ponad dekady czeka na rozpoczęcie budowy Centrum Nobla. Wygląda na to, że koncepcja architektów z brytyjskiej pracowni Davida Chipperfielda w końcu otrzymała akceptację wszystkich zainteresowanych stron. Realizację poprzedniego projektu – całkowicie innego – zablokował wcześniej szwedzki sąd.

Nowy gmach Centrum Nobla: cegły zamiast blachy

Poznaliśmy ostateczną wersję projektu nowej siedziby Fundacji Nobla w Sztokholmie. Jego autorami są architekci z berlińskiej filii renomowanej brytyjskiej pracowni David Chipperfield Architects, którzy przy projektowaniu gmachu współpracowali ze szwedzkim biurem Sweco Architects.

Instytucja będzie mieścić przestrzenie do organizacji warsztatów, wystaw i innych wydarzeń dotyczących osiągnięć dotychczasowych laureatów Nagrody Nobla. Gmach stanie na wybrzeżu wyspy Södermalm w sztokholmskiej dzielnicy Slussen. Obszar ten przechodzi właśnie rewitalizację według projektu innego prestiżowego biura architektonicznego, Foster + Partners z Londynu.

Powstanie Centrum Nobla w Sztokholmie wiązało się z wieloma problemami. W końcu jednak zaakceptowano projekt – osiem lat po zablokowaniu przez szwedzki sąd budowy gmachu według poprzedniej koncepcji, w której dominującym elementem fasady była blacha.

Foto: Onirism/David Chipperfield Architects

Reklama
Reklama

Nowy projekt jest całkowicie inny od pierwotnego. Zamiast blachy, w fasadzie przeważa czerwona cegła, co ma nawiązywać do znajdujących się po sąsiedzku XVII-wiecznych kamienic, tworzących sztokholmską starówkę.

Historia Centrum Nobla w Sztokholmie

Historia prac nad nowym gmachem Centrum Nobla liczy ponad dekadę. Pracownia David Chipperfield Architects wygrała konkurs na projekt budynku jeszcze w 2014 r.

Rok później, na fali krytyki projektu ze strony mieszkańców Sztokholmu, a nawet króla Szwecji, architekci zmniejszyli skalę budynku. Tak rozpoczęła się dziesięcioletnia saga, w której wielokrotnie zmieniano projekt, a nawet lokalizację przyszłego gmachu.

W 2018 r. pojawiły się kolejne problemy. Szwedzki Sąd ds. Gruntów i Środowiska zablokował prace budowlane, wskazując na zbyt dużą ingerencję projektu w historyczne nabrzeże Sztokholmu. W 2020 r. Fundacja Nobla zdecydowała się zmienić lokalizację swojej przyszłej siedziby. Rozpisano nowy konkurs, najlepszą koncepcję ponownie zaproponowała pracownia David Chipperfield Architects.

Foto: Onirism/David Chipperfield Architects

Głównym budulcem przyszłego Centrum Nobla na wyspie Södermalm ma być drewno. Takie rozwiązanie ma zredukować ciężar całego kompleksu i ograniczyć emisję dwutlenku węgla w trakcie jego budowy.

Reklama
Reklama

Kompleks, składający się z ciągnących się wzdłuż wybrzeża struktur, będzie miał duże przeszklenia zapewniające szerokie widoki na miasto i archipelag. Na parterze będzie się znajdować foyer, sklep i restauracja, które będą wychodzić na rozległy taras nad wodą.

Do Centrum Nobla będzie przynależała też ciągnąca się wzdłuż wybrzeża promenada, która połączy kompleks ze znajdującym się po sąsiedzku Muzeum Fotografiska i Muzeum Narodowym.

Budowa Centrum Nobla ma ruszyć w 2027 r. Oddanie budynku do użytku przewidziano na 2031 r.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Szwecja Sztokholm Architektura
Villę Oasis zaprojektował w latach 20. ubiegłego stulecia architekt Paul Sinoir dla francuskiego mal
Architektura
Willa Yvesa Saint Laurenta otwarta dla zwiedzających. To słynna „perła Maroka”
W czasach ZSRR hotel Cosmos był jedną z wizytówek Kiszyniowa.
Architektura
Perła sowieckiego modernizmu może przestać istnieć. Luksus z czasów ZSRR
Budynek, o który toczy się spór, oddano do użytku w 1962 roku. To dzieło amerykańskiego architekta f
Architektura
Donald Trump bierze na celownik perłę modernizmu. Projekty czołowych architektów
Podczas 4 Design Days wręczono także nagrody w konkursie Property Design Awards.
Architektura
4 Design Days 2026: Podsumowanie dekady i spojrzenie w przyszłość
The Line miało być futurystycznym miastem, w którym miliony ludzi będą funkcjonować bez konieczności
Architektura
Miasto przyszłości bez ludzi? Ważą się losy futurystycznego projektu na pustyni
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż Rocznika 2025. Hybrydowe SUV-y Forda Puma i Kuga już od 86 900 zł
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama