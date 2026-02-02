Aktualizacja: 03.02.2026 08:28 Publikacja: 02.02.2026 14:57
Budowa Centrum Nobla w Sztokholmie ma ruszyć w 2027 roku. Oddanie budynku do użytku przewidziano na 2031 rok.
Foto: Onirism/David Chipperfield Architects
Sztokholm od ponad dekady czeka na rozpoczęcie budowy Centrum Nobla. Wygląda na to, że koncepcja architektów z brytyjskiej pracowni Davida Chipperfielda w końcu otrzymała akceptację wszystkich zainteresowanych stron. Realizację poprzedniego projektu – całkowicie innego – zablokował wcześniej szwedzki sąd.
Poznaliśmy ostateczną wersję projektu nowej siedziby Fundacji Nobla w Sztokholmie. Jego autorami są architekci z berlińskiej filii renomowanej brytyjskiej pracowni David Chipperfield Architects, którzy przy projektowaniu gmachu współpracowali ze szwedzkim biurem Sweco Architects.
Instytucja będzie mieścić przestrzenie do organizacji warsztatów, wystaw i innych wydarzeń dotyczących osiągnięć dotychczasowych laureatów Nagrody Nobla. Gmach stanie na wybrzeżu wyspy Södermalm w sztokholmskiej dzielnicy Slussen. Obszar ten przechodzi właśnie rewitalizację według projektu innego prestiżowego biura architektonicznego, Foster + Partners z Londynu.
Powstanie Centrum Nobla w Sztokholmie wiązało się z wieloma problemami. W końcu jednak zaakceptowano projekt – osiem lat po zablokowaniu przez szwedzki sąd budowy gmachu według poprzedniej koncepcji, w której dominującym elementem fasady była blacha.
Foto: Onirism/David Chipperfield Architects
Nowy projekt jest całkowicie inny od pierwotnego. Zamiast blachy, w fasadzie przeważa czerwona cegła, co ma nawiązywać do znajdujących się po sąsiedzku XVII-wiecznych kamienic, tworzących sztokholmską starówkę.
Historia prac nad nowym gmachem Centrum Nobla liczy ponad dekadę. Pracownia David Chipperfield Architects wygrała konkurs na projekt budynku jeszcze w 2014 r.
Rok później, na fali krytyki projektu ze strony mieszkańców Sztokholmu, a nawet króla Szwecji, architekci zmniejszyli skalę budynku. Tak rozpoczęła się dziesięcioletnia saga, w której wielokrotnie zmieniano projekt, a nawet lokalizację przyszłego gmachu.
W 2018 r. pojawiły się kolejne problemy. Szwedzki Sąd ds. Gruntów i Środowiska zablokował prace budowlane, wskazując na zbyt dużą ingerencję projektu w historyczne nabrzeże Sztokholmu. W 2020 r. Fundacja Nobla zdecydowała się zmienić lokalizację swojej przyszłej siedziby. Rozpisano nowy konkurs, najlepszą koncepcję ponownie zaproponowała pracownia David Chipperfield Architects.
Foto: Onirism/David Chipperfield Architects
Głównym budulcem przyszłego Centrum Nobla na wyspie Södermalm ma być drewno. Takie rozwiązanie ma zredukować ciężar całego kompleksu i ograniczyć emisję dwutlenku węgla w trakcie jego budowy.
Kompleks, składający się z ciągnących się wzdłuż wybrzeża struktur, będzie miał duże przeszklenia zapewniające szerokie widoki na miasto i archipelag. Na parterze będzie się znajdować foyer, sklep i restauracja, które będą wychodzić na rozległy taras nad wodą.
Do Centrum Nobla będzie przynależała też ciągnąca się wzdłuż wybrzeża promenada, która połączy kompleks ze znajdującym się po sąsiedzku Muzeum Fotografiska i Muzeum Narodowym.
Budowa Centrum Nobla ma ruszyć w 2027 r. Oddanie budynku do użytku przewidziano na 2031 r.
