Sztokholm od ponad dekady czeka na rozpoczęcie budowy Centrum Nobla. Wygląda na to, że koncepcja architektów z brytyjskiej pracowni Davida Chipperfielda w końcu otrzymała akceptację wszystkich zainteresowanych stron. Realizację poprzedniego projektu – całkowicie innego – zablokował wcześniej szwedzki sąd.

Nowy gmach Centrum Nobla: cegły zamiast blachy

Poznaliśmy ostateczną wersję projektu nowej siedziby Fundacji Nobla w Sztokholmie. Jego autorami są architekci z berlińskiej filii renomowanej brytyjskiej pracowni David Chipperfield Architects, którzy przy projektowaniu gmachu współpracowali ze szwedzkim biurem Sweco Architects.

Instytucja będzie mieścić przestrzenie do organizacji warsztatów, wystaw i innych wydarzeń dotyczących osiągnięć dotychczasowych laureatów Nagrody Nobla. Gmach stanie na wybrzeżu wyspy Södermalm w sztokholmskiej dzielnicy Slussen. Obszar ten przechodzi właśnie rewitalizację według projektu innego prestiżowego biura architektonicznego, Foster + Partners z Londynu.

Powstanie Centrum Nobla w Sztokholmie wiązało się z wieloma problemami. W końcu jednak zaakceptowano projekt – osiem lat po zablokowaniu przez szwedzki sąd budowy gmachu według poprzedniej koncepcji, w której dominującym elementem fasady była blacha.