Zohran Mamdani zorganizuje dwie ceremonie swojego zaprzysiężenia na burmistrza Nowego Jorku. Pierwsza, bardziej kameralna, odbędzie się w nietypowej lokalizacji: na opuszczonej stacji metra, jednej z pierwszych, które wybudowano w tym mieście. To wydarzenie poprzedzi oficjalne zaprzysiężenie Mamdaniego.

Nowy Jork: Zaprzysiężenie Zohrana Mamdaniego na opuszczonej stacji metra

Stacja metra City Hall znajduje się tuż obok nowojorskiego ratusza, od którego zresztą wzięła swoją nazwę. Choć nie funkcjonuje od 80 lat i jest dość mocno nadszarpnięta zębem czasu, ponad 120-letnie ściany ozdobione kolorowymi kafelkami, łukowate sufity i żyrandole z epoki przypominają o czasach dynamicznego rozwoju Nowego Jorku.

Zohran Mamdani w Gabinecie Owalnym w towarzystwie prezydenta Donalda Trumpa, listopad 2025. Foto: Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg

Na stację można rzucić okiem tylko przez chwilę, z okien przejeżdżających przez nią wagonów linii numer sześć – lub w ramach wycieczki z przewodnikiem. To właśnie historyczne przestrzenie stacji City Hall Zohran Mamdani wybrał na miejsce niewielkiej, prywatnej ceremonii zaprzysiężenia go na nowego burmistrza Nowego Jorku. Na wydarzeniu ma pojawić się jedynie rodzina Mamdaniego i jego najbliżsi doradcy.