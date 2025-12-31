Reklama

Opuszczona stacja metra: Tu zostanie zaprzysiężony nowy burmistrz Nowego Jorku

Zaplanowane na 1 stycznia 2026 roku zaprzysiężenie Zohrana Mamdaniego na burmistrza Nowego Jorku odbędzie się w ponad 120-letniej, opuszczonej stacji nowojorskiego metra. W czasach swojej świetności stacja była perłą architektury tego miasta.

Publikacja: 31.12.2025 10:04

Stacja City Hall w Nowym Jorku została zamknięta w 1945 roku.

Stacja City Hall w Nowym Jorku została zamknięta w 1945 roku.

Foto: Elizabeth K. Joseph, CC BY 2.0, Wikimedia Commons

Izabela Popko

Zohran Mamdani zorganizuje dwie ceremonie swojego zaprzysiężenia na burmistrza Nowego Jorku. Pierwsza, bardziej kameralna, odbędzie się w nietypowej lokalizacji: na opuszczonej stacji metra, jednej z pierwszych, które wybudowano w tym mieście. To wydarzenie poprzedzi oficjalne zaprzysiężenie Mamdaniego.

Nowy Jork: Zaprzysiężenie Zohrana Mamdaniego na opuszczonej stacji metra

Stacja metra City Hall znajduje się tuż obok nowojorskiego ratusza, od którego zresztą wzięła swoją nazwę. Choć nie funkcjonuje od 80 lat i jest dość mocno nadszarpnięta zębem czasu, ponad 120-letnie ściany ozdobione kolorowymi kafelkami, łukowate sufity i żyrandole z epoki przypominają o czasach dynamicznego rozwoju Nowego Jorku.

Zohran Mamdani w Gabinecie Owalnym w towarzystwie prezydenta Donalda Trumpa, listopad 2025.

Zohran Mamdani w Gabinecie Owalnym w towarzystwie prezydenta Donalda Trumpa, listopad 2025.

Foto: Yuri Gripas/Abaca/Bloomberg

Na stację można rzucić okiem tylko przez chwilę, z okien przejeżdżających przez nią wagonów linii numer sześć – lub w ramach wycieczki z przewodnikiem. To właśnie historyczne przestrzenie stacji City Hall Zohran Mamdani wybrał na miejsce niewielkiej, prywatnej ceremonii zaprzysiężenia go na nowego burmistrza Nowego Jorku. Na wydarzeniu ma pojawić się jedynie rodzina Mamdaniego i jego najbliżsi doradcy.

Czytaj więcej

Hotel Puro Warszawa Stare Miasto otwarto na początku 2025 roku.
Hotele
Najładniejsze nowe hotele na świecie. W czołówce obiekt z Polski
Reklama
Reklama

„Kiedy stacja City Hall otworzyła się w 1904 roku jako jedna z 28 pierwszych stacji metra, stała się fizycznym pomnikiem miasta, które pragnęło zarówno być piękne, jak i odmieniać życie ludzi pracy” – napisał Mamdani w oficjalnym komunikacie, cytowanym przez „The New York Times”.

Foto: Rhododendrites, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

„Ambicja ta nie powinna być jedynie reliktem przeszłości ani skrywać się w tunelach pod ratuszem. Będzie ona sensem istnienia administracji, która będzie miała zaszczyt służyć nowojorczykom z budynku znajdującego się powyżej” – dodaje Mamdani.

Czytaj więcej

Neogotycki obiekt w Mokrzeszowie od lat nie może znaleźć nabywcy.
Architektura
Perła Dolnego Śląska znów na sprzedaż. Od lat czeka na właściciela

Kilkanaście godzin później burmistrz elekt weźmie udział w drugiej, oficjalnej ceremonii zaprzysiężenia, która odbędzie się przed gmachem nowojorskiego ratusza. Jak podkreśla administracja Mamdaniego, zorganizowanie ceremonii na zewnątrz, a nie w budynku, ma być ukłonem w stronę klasy pracującej.

City Hall Station. Perła w koronie nowojorskiego metra

Stację City Hall oddano do użytku 27 października 1904 roku jako część rozbudowującej się wówczas pierwszej linii nowojorskiego metra. Budowa stacji trwała ponad cztery lata i pochłonęła 35 milionów dolarów, co dziś odpowiadałoby kwocie około 1,2 miliarda dolarów.

Reklama
Reklama
Stacja City Hall od dekad budzi ogromne zainteresowanie mieszkańców miasta oraz turystów.

Stacja City Hall od dekad budzi ogromne zainteresowanie mieszkańców miasta oraz turystów.

Foto: Rhododendrites, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons

Autorami projektu stacji było dwóch renomowanych architektów, George Heins i Christopher LaFarge. Ściany i charakterystyczne łukowate sufity pokrywają płytki w odcieniach czerwieni, zieleni i złamanej bieli.

Płytki, które w świetnym stanie zachowały się do dziś, powstały w pracowni architekta Rafaela Guastavino Moreno i jego syna Rafaela Guastavino Esposito. Ich prace można oglądać między innymi w takich ikonicznych obiektach w Nowym Jorku jak Katedra św. Jana, Grand Central Terminal czy Municipal Building.

Ściany stacji zdobią też pamiątkowe tablice z brązu. Ich autorem był artysta Gutzon Borglum, który wyrzeźbił również wizerunki czterech amerykańskich prezydentów na Mount Rushmore.

W odróżnieniu od większości stacji nowojorskiego metra, City Hall była bardzo ozdobna – wybudowano ją po to, aby zachwycała i budziła dumę u nowojorczyków. Była nie tylko piękna – dzięki niej Nowy Jork dołączył do grona takich nowoczesnych metropolii jak Paryż czy Londyn, które posiadały swoje linie metra.

Z czasem stacja straciła na znaczeniu. Pasażerowie zaczęli coraz częściej korzystać z pobliskiej stacji linii ekspresowej, Brooklyn Bridge.

Reklama
Reklama

Kiedy zaczęto budować dłuższe wagony metra, kolisty kształt platformy na stacji City Hall przestał odpowiadać nowym standardom. Między zaokrągloną platformą a długimi wagonami nowej generacji tworzyła się niebezpieczna dla pasażerów luka, toteż na początku 1945 r. stację City Hall całkowicie wyłączono z użytkowania.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone Nowy Jork Styl Życia Architektura
Znajdujące się na wysokości 1602 metrów n.p.m. Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne im. Tadeu
Architektura
Obserwatorium na Śnieżce wróci do życia. Co dalej ze słynnymi „spodkami”?
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Barbican Centre to między innymi siedziba London Symphony Orchestra.
Architektura
Barbican Centre do remontu. Metamorfoza ikony architektury brutalistycznej
Pawilon powstał w miejscu poprzedniego, który doszczętnie spłonął.
Architektura
Najładniejsze budynki na świecie: Na liście czeski pawilon przy granicy z Polską
Prace budowlane ruszyły w 2018 roku, ale w 2022 roku, po agresji rosyjskiej na Ukrainę, musiały zost
Architektura
Polski architekt zaprojektował muzeum w Ukrainie. Budowa, którą przerwała wojna
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Materiał Promocyjny
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Co dalej z największą drewnianą konstrukcją na świecie? „Najgorsza decyzja”
Architektura
Co dalej z największą drewnianą konstrukcją na świecie? „Najgorsza decyzja”
Bankowe konsorcjum z Bankiem Pekao doda gazu polskiej energetyce
Materiał Promocyjny
Bankowe konsorcjum z Bankiem Pekao doda gazu polskiej energetyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama