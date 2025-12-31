Aktualizacja: 31.12.2025 21:24 Publikacja: 31.12.2025 10:04
Stacja City Hall w Nowym Jorku została zamknięta w 1945 roku.
Zohran Mamdani zorganizuje dwie ceremonie swojego zaprzysiężenia na burmistrza Nowego Jorku. Pierwsza, bardziej kameralna, odbędzie się w nietypowej lokalizacji: na opuszczonej stacji metra, jednej z pierwszych, które wybudowano w tym mieście. To wydarzenie poprzedzi oficjalne zaprzysiężenie Mamdaniego.
Stacja metra City Hall znajduje się tuż obok nowojorskiego ratusza, od którego zresztą wzięła swoją nazwę. Choć nie funkcjonuje od 80 lat i jest dość mocno nadszarpnięta zębem czasu, ponad 120-letnie ściany ozdobione kolorowymi kafelkami, łukowate sufity i żyrandole z epoki przypominają o czasach dynamicznego rozwoju Nowego Jorku.
Na stację można rzucić okiem tylko przez chwilę, z okien przejeżdżających przez nią wagonów linii numer sześć – lub w ramach wycieczki z przewodnikiem. To właśnie historyczne przestrzenie stacji City Hall Zohran Mamdani wybrał na miejsce niewielkiej, prywatnej ceremonii zaprzysiężenia go na nowego burmistrza Nowego Jorku. Na wydarzeniu ma pojawić się jedynie rodzina Mamdaniego i jego najbliżsi doradcy.
„Kiedy stacja City Hall otworzyła się w 1904 roku jako jedna z 28 pierwszych stacji metra, stała się fizycznym pomnikiem miasta, które pragnęło zarówno być piękne, jak i odmieniać życie ludzi pracy” – napisał Mamdani w oficjalnym komunikacie, cytowanym przez „The New York Times”.
„Ambicja ta nie powinna być jedynie reliktem przeszłości ani skrywać się w tunelach pod ratuszem. Będzie ona sensem istnienia administracji, która będzie miała zaszczyt służyć nowojorczykom z budynku znajdującego się powyżej” – dodaje Mamdani.
Kilkanaście godzin później burmistrz elekt weźmie udział w drugiej, oficjalnej ceremonii zaprzysiężenia, która odbędzie się przed gmachem nowojorskiego ratusza. Jak podkreśla administracja Mamdaniego, zorganizowanie ceremonii na zewnątrz, a nie w budynku, ma być ukłonem w stronę klasy pracującej.
Stację City Hall oddano do użytku 27 października 1904 roku jako część rozbudowującej się wówczas pierwszej linii nowojorskiego metra. Budowa stacji trwała ponad cztery lata i pochłonęła 35 milionów dolarów, co dziś odpowiadałoby kwocie około 1,2 miliarda dolarów.
Stacja City Hall od dekad budzi ogromne zainteresowanie mieszkańców miasta oraz turystów.
Autorami projektu stacji było dwóch renomowanych architektów, George Heins i Christopher LaFarge. Ściany i charakterystyczne łukowate sufity pokrywają płytki w odcieniach czerwieni, zieleni i złamanej bieli.
Płytki, które w świetnym stanie zachowały się do dziś, powstały w pracowni architekta Rafaela Guastavino Moreno i jego syna Rafaela Guastavino Esposito. Ich prace można oglądać między innymi w takich ikonicznych obiektach w Nowym Jorku jak Katedra św. Jana, Grand Central Terminal czy Municipal Building.
Ściany stacji zdobią też pamiątkowe tablice z brązu. Ich autorem był artysta Gutzon Borglum, który wyrzeźbił również wizerunki czterech amerykańskich prezydentów na Mount Rushmore.
W odróżnieniu od większości stacji nowojorskiego metra, City Hall była bardzo ozdobna – wybudowano ją po to, aby zachwycała i budziła dumę u nowojorczyków. Była nie tylko piękna – dzięki niej Nowy Jork dołączył do grona takich nowoczesnych metropolii jak Paryż czy Londyn, które posiadały swoje linie metra.
Z czasem stacja straciła na znaczeniu. Pasażerowie zaczęli coraz częściej korzystać z pobliskiej stacji linii ekspresowej, Brooklyn Bridge.
Kiedy zaczęto budować dłuższe wagony metra, kolisty kształt platformy na stacji City Hall przestał odpowiadać nowym standardom. Między zaokrągloną platformą a długimi wagonami nowej generacji tworzyła się niebezpieczna dla pasażerów luka, toteż na początku 1945 r. stację City Hall całkowicie wyłączono z użytkowania.
