Apartamentowce Roberta Makłowicza w Chorwacji. To projekt znanej pracowni

Polska pracownia architektoniczna BXB Studio przygotowała projekt luksusowych apartamentowców dla Roberta Makłowicza. Miałyby stanąć w niewielkim dalmackim miasteczku na południu Chorwacji.

Publikacja: 27.08.2025 05:59

Główną inspiracją dla architektów był śródziemnomorski charakter miejscowości.

Główną inspiracją dla architektów był śródziemnomorski charakter miejscowości.

Foto: BXB Studio

Izabela Popko

Widok na Adriatyk, zapach śródziemnomorskiej roślinności, a do tego luksusowe wnętrza. Na takie idylliczne warunki będą mogli liczyć przyszli mieszkańcy dwóch apartamentowców, które miałyby powstać w niewielkim chorwackim miasteczku na zlecenie Roberta Makłowicza. Za projekt kameralnego kompleksu odpowiada pracownia BXB Studio.

Apartamentowce Roberta Makłowicza. Projekt w Chorwacji

Znajdujące się na półwyspie Pelješac w południowej Chorwacji miasteczko Orebić ma wszystko, o czym marzy każdy miłośnik śródziemnomorskich klimatów: wspaniałe widoki na wybrzeże Adriatyku czy kameralną atmosferę pełną historii. W tym miejscu, na zboczu wzgórza w obrębie miasteczka powstaje kompleks dwóch luksusowych apartamentowców, których właścicielem jest Robert Makłowicz.

Popularny dziennikarz, krytyk kulinarny, autor książek i podróżnik tworzy miejsce dla podobnych sobie miłośników dobrego jedzenia, kultury i historii. Nie od dziś wiadomo, że ze wszystkich krajów basenu Morza Śródziemnego Makłowicz w szczególności ukochał Chorwację, nic więc dziwnego, że właśnie tutaj powstaje należąca do niego enklawa.

Architektura
Architektura
Słynna warszawska willa na sprzedaż. Zaprojektował ją czołowy polski architekt

Projekt kompleksu przygotowało BXB Studio, ceniona polska pracownia architektoniczna. Główną inspiracją dla architektów pod kierownictwem założyciela studia, Bogusława Barnasia, był śródziemnomorski charakter miejscowości. Projekt miał być jednocześnie prosty, a zarazem płynnie wpisywać się w nadmorski krajobraz i miejską tkankę Orebicia.

Foto: BXB Studio

Pomiędzy dwoma niewysokimi budynkami znajduje się ścieżka ze schodkami, której wygląd nawiązuje do tradycyjnych lokalnych uliczek, jakich wiele w chorwackich miastach – takich jak Orebić. Ścieżka stopniowo się wznosi, prowadząc do wejść obydwu apartamentowców. Wychodząc z budynków, mieszkańcy widzą morze, do którego schodzi ścieżka.

W projekcie użyto zarówno tradycyjnego budulca lokalnego pochodzenia jak i tych nowoczesnych Obok naturalnego kamienia wykorzystano również drewno, z kolei beton stanowi bazę konstrukcyjną obydwu budynków.

Apartamentowce w Chorwacji: Projekt BXB Studio dla Roberta Makłowicza

Aby zapewnić mieszkańcom apartamentowców prywatność i zachować kameralny charakter okolicy, elewacje od tej strony architekci wyposażyli w niewielkie okienka z wnękami i balkonami, ograniczyli też liczbę ozdób do minimum. Wieczorem zapala się subtelne oświetlenie, które przywołuje klimat uliczek chorwackich miast.

Foto: BXB Studio

Ze wszystkich innych stron elewacje są zgoła inne: posiadają duże przeszklenia, tarasy i loggie. Wszystko to gwarantuje dobre doświetlenie wnętrz apartamentów i jak najszersze widoki na otaczający krajobraz. A jest co oglądać: z nowych apartamentowców Roberta Makłowicza rozciąga się panoramiczny widok na całą okolicę, co jest bardzo rzadkie w budownictwie tego typu.

Na dachu jednego z apartamentowców znajduje się basen typu infinity. Dach drugiego budynku wieńczy niewielki ogród z lokalną roślinnością.

Projekty wnętrz apartamentowców pozwalają na elastyczne dopasowywanie układu ścian do bieżących potrzeb. Każde piętro może zajmować jeden apartament, który można podzielić na dwa mniejsze.

