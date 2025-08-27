Widok na Adriatyk, zapach śródziemnomorskiej roślinności, a do tego luksusowe wnętrza. Na takie idylliczne warunki będą mogli liczyć przyszli mieszkańcy dwóch apartamentowców, które miałyby powstać w niewielkim chorwackim miasteczku na zlecenie Roberta Makłowicza. Za projekt kameralnego kompleksu odpowiada pracownia BXB Studio.

Reklama Reklama

Apartamentowce Roberta Makłowicza. Projekt w Chorwacji

Znajdujące się na półwyspie Pelješac w południowej Chorwacji miasteczko Orebić ma wszystko, o czym marzy każdy miłośnik śródziemnomorskich klimatów: wspaniałe widoki na wybrzeże Adriatyku czy kameralną atmosferę pełną historii. W tym miejscu, na zboczu wzgórza w obrębie miasteczka powstaje kompleks dwóch luksusowych apartamentowców, których właścicielem jest Robert Makłowicz.

Popularny dziennikarz, krytyk kulinarny, autor książek i podróżnik tworzy miejsce dla podobnych sobie miłośników dobrego jedzenia, kultury i historii. Nie od dziś wiadomo, że ze wszystkich krajów basenu Morza Śródziemnego Makłowicz w szczególności ukochał Chorwację, nic więc dziwnego, że właśnie tutaj powstaje należąca do niego enklawa.

Projekt kompleksu przygotowało BXB Studio, ceniona polska pracownia architektoniczna. Główną inspiracją dla architektów pod kierownictwem założyciela studia, Bogusława Barnasia, był śródziemnomorski charakter miejscowości. Projekt miał być jednocześnie prosty, a zarazem płynnie wpisywać się w nadmorski krajobraz i miejską tkankę Orebicia.