Frekwencja na wystawie pod tytułem „Louvre Couture. Objets d'art, objets de mode” świadczy o ogromnym zainteresowaniu historią mody – zarówno tej współczesnej, jak i tej sprzed wieków. Wystawę, która otworzyła się 4 marca tego roku i zamknęła w ubiegłą niedzielę, przyciągnęła ponad milion zwiedzających. Wynik ten zbliżył ją do rekordu wystawy prac Leonarda da Vinci z przełomu lat 2019-2020.

„Louvre Couture. Objets d'art, objets de mode” to tytuł wystawy w paryskim Luwrze, która rozpoczęła się 24 stycznia i zakończyła 24 sierpnia 2025 roku. Była to pierwsza w historii tej instytucji wystawa, którą w całości poświęcono modzie.

Bezprecedensowa wystawa zajęła powierzchnię liczącą prawie dziewięć tysięcy metrów kwadratowych. Zwiedzający mogli obejrzeć cenne historyczne stroje, akcesoria i inne misternie wykonane przedmioty znajdujące się w zasobach paryskiego muzeum, a także projekty czołowych projektantów i domów mody z całego świata.

Najstarsze eksponaty pochodziły z czasów bizantyjskich. Autorzy wystawy chcieli ukazać wielowiekowy dialog między ubraniami i wybitnymi dziełami sztuki dekoracyjnej a najbardziej ikonicznymi współczesnymi projektami mody, które powstały na przestrzeni ostatnich sześciu dekad.