Wystawa „Louvre Couture. Objets d'art, objets de mode” w paryskim Luwrze to pierwsza w historii tej instytucji wystawa, którą w całości poświęcono modzie.
Foto: Musee du Louvre Nicolas Bousser
Frekwencja na wystawie pod tytułem „Louvre Couture. Objets d'art, objets de mode” świadczy o ogromnym zainteresowaniu historią mody – zarówno tej współczesnej, jak i tej sprzed wieków. Wystawę, która otworzyła się 4 marca tego roku i zamknęła w ubiegłą niedzielę, przyciągnęła ponad milion zwiedzających. Wynik ten zbliżył ją do rekordu wystawy prac Leonarda da Vinci z przełomu lat 2019-2020.
„Louvre Couture. Objets d'art, objets de mode” to tytuł wystawy w paryskim Luwrze, która rozpoczęła się 24 stycznia i zakończyła 24 sierpnia 2025 roku. Była to pierwsza w historii tej instytucji wystawa, którą w całości poświęcono modzie.
Bezprecedensowa wystawa zajęła powierzchnię liczącą prawie dziewięć tysięcy metrów kwadratowych. Zwiedzający mogli obejrzeć cenne historyczne stroje, akcesoria i inne misternie wykonane przedmioty znajdujące się w zasobach paryskiego muzeum, a także projekty czołowych projektantów i domów mody z całego świata.
Najstarsze eksponaty pochodziły z czasów bizantyjskich. Autorzy wystawy chcieli ukazać wielowiekowy dialog między ubraniami i wybitnymi dziełami sztuki dekoracyjnej a najbardziej ikonicznymi współczesnymi projektami mody, które powstały na przestrzeni ostatnich sześciu dekad.
Jak widać, taka koncepcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony międzynarodowej publiczności – liczby mówią same za siebie. W swoim poniedziałkowym komunikacie prasowym Luwr poinformował, że wystawę odwiedziło dokładnie 1,059 miliona osób.
To drugi najlepszy wynik w historii muzeum. Wyższą frekwencję na poziomie 1,072 miliona osób zanotowała jedynie wystawa prac Leonarda da Vinci, która trwała od 24 października 2019 roku do 24 lutego 2020 roku.
„Zapraszając nowe pokolenie odwiedzających do przespacerowania się i odkrycia wyjątkowej kolekcji, wystawa »Louvre Couture« przemówiła z taką samą intensywnością zarówno do największych erudytów, jak i zupełnych nowicjuszy” – komentuje sukces wystawy dyrektor Luwru Laurence des Cars.
„Ten ogromny sukces potwierdza zarówno wartość przenikania się dyscyplin i perspektyw, jak i pozycji samego Luwru jako źródła inspiracji dla wszystkich twórców” – dodaje des Cars.
Ekspozycja objęła takie historyczne przedmioty jak biżuteria, ceramika, gobeliny oraz wyroby z kości słoniowej, brązu, srebra i szkła. Nie zabrakło też zbroi i mundurów, a nawet instrumentów naukowych.
W ramach wystawy można było ponadto obejrzeć około stu archiwalnych kreacji, które po raz pierwszy w historii Luwru wypożyczyło 45 słynnych projektantów i domów mody. Wśród nich znalazły się między innymi Chanel, Givenchy, Thom Browne, Alexander McQueen, Karl Lagerfeld, John Galliano, Dior, Balenciaga, Versace, Dolce & Gabbana i Yohji Yamamoto.
Jednym z najbardziej medialnych wydarzeń promujących wystawę była uroczysta kolacja „Le Grand Dîner du Louvre”, w której wzięli udział ludzie mody, celebryci i influencerzy. Francuskie media okrzyknęły wydarzenie „francuską Met Galą”, porównując je do słynnego święta mody, które odbywa się co roku na początku maja w Nowym Jorku.
Podobnie jak Met Gala, również „Le Grand Dîner du Louvre” miał charakter charytatywny. W trakcie wydarzenia zebrano 1,4 miliona euro, cała kwota zasiliła konto Luwru w celu sfinansowania przyszłych przedsięwzięć muzeum.
