Aktualizacja: 19.09.2025 13:25 Publikacja: 19.09.2025 10:59
Obwód „Wielkiego kręgu” to ponad 2 kilometry.
Foto: JIJI PRESS/PAP/EPA
Tegoroczna wystawa Expo 2025 w Osace dobiegnie końca za niecały miesiąc, 13 października. Jedną z głównych obaw organizatorów była frekwencja, sprzedaż biletów miała bowiem bezpośrednie przełożenie na to, czy wystawa okaże się finansowym sukcesem czy porażką. Wiadomo już, że długów nie będzie – do tej pory Expo odwiedziło ponad 20 milionów ludzi, a wystawa jeszcze się nie kończy, co oznacza, że władze do niej nie dołożą.
Niespodziewanie drugim wyzwaniem dla organizatorów stały się losy „Wielkiego kręgu”, gigantycznej konstrukcji z drewna, która miała zostać rozebrana po zakończeniu wystawy i w większości przerobiona na wióry. Pojawiły się jednak głosy krytyki w związku z planami zniszczenia „kręgu”. Zdecydowano więc, że pewna część konstrukcji jednak nie ulegnie rozbiórce.
Znajdujący się na sztucznej wyspie Yumeshima w Osace „Wielki krąg”, który od kwietnia stanowi kluczowy obiekt tegorocznej edycji Expo 2025, od początku miał być budynkiem tymczasowym. Konstrukcja, którą wybudowano z dziesięciu tysięcy ton drewna, jest jednak na tyle wyjątkowa, że jej całkowity demontaż po zakończeniu Expo byłby błędem.
„Wielki krąg” to największa na świecie konstrukcja z drewna. Pełni funkcję ogrodzenia terenu wystawy, ale też tarasu widokowego i trasy turystycznej pozwalającej spojrzeć z góry na cały kompleks Expo, a także na zatokę, na której usytuowano sztuczną wyspę Yumeshima. Za projekt obiektu odpowiada japońska pracownia Sou Fujimoto Architects we współpracy z dwoma innymi biurami – Tohata Architects & Engineers z Nagoi i Azusa Sekkei z Tokio.
Czytaj więcej
Gruntowny remont zamku w Dreźnie wszedł w końcową fazę. Zabytek, który został zniszczony w trakci...
Organizatorzy Expo 2025 w porozumieniu z włodarzami Osaki, przedstawicielami lokalnego biznesu oraz innymi zainteresowanymi organizacjami zadecydowali o zachowaniu części monumentalnego obiektu. „Mam nadzieję, że będzie to miejsce, w którym ludzie będą czuć dziedzictwo Expo” – powiedział po spotkaniu cytowany przez dziennik „The Japan Times” burmistrz Osaki Hideyuki Yokoyama.
Foto: KEIZO MORI/PAP/NEWSCOM
Zadecydowano, że zostanie zachowana północno-wschodnia część obiektu o długości około 200 metrów. Po zakończeniu Expo nadal będzie można wejść na jej szczyt – tak jak dotychczas. Ustalono też, że obszar wokół kręgu, o powierzchni 3,3 hektara, zostanie przekształcony na park.
„Wielki krąg” ma wysokość ok. 20 metrów, obwód mierzący ponad dwa kilometry i średnicę o długości 700 metrów. Jego łączna powierzchnia wynosi ponad 61 tysięcy metrów kwadratowych.
Konstrukcję wybudowano z drewnianych segmentów, korzystając między innymi z tradycyjnej japońskiej metody stosowanej podczas wznoszenia świątyń czy sanktuariów. Odwiedzający mogą spacerować po całym obiekcie – od poziomu ulicy aż po promenadę na „dachu” konstrukcji. Rozciąga się z niego szeroki widok na zatokę oraz teren wystawy Expo.
Pierwotnie lokalne władze rozważały przekazanie terenu po Expo prywatnym firmom. W planach było zachowanie części „Wielkiego kręgu” i zagospodarowanie reszty obszaru. Zadecydowano jednak, że władze lokalne przejmą teren i zadanie, ponieważ – jak informują japońskie media – należałoby przeprowadzić odpowiednie badania, między innymi w kwestii stanu obiektu, a to wymaga czasu.
Foto: KEIZO MORI/PAP/NEWSCOM
Oszacowano, że koszty przebudowy i utrzymania tego, co pozostanie po „Wielkim kręgu”, pochłoną pięć i pół miliarda jenów, czyli w przeliczeniu – prawie 23,5 miliona zł. Uzgodniono więc, że kosztami podzielą się władze miasta i prefektury Osaka. Pieniądze na ten cel mają pochodzić ze środków publicznych, a także z ewentualnej nadwyżki, jeżeli bilans finansowy Expo 2025 okaże się dodatni – choć jest już niemal pewne, że nadwyżka będzie.
Jak informują organizatorzy Expo, zdemontowane elementy „Wielkiego kręgu” mają trafić do ponownego wykorzystania. Część z nich stanie się budulcem innych obiektów, pozostałe wykorzysta się do produkcji paliwa.
Dalsze losy reszty drewna, z którego powstał „Wielki krąg” budzą wątpliwości niektórych ekspertów. Jak bowiem zauważa redakcja amerykańskiego magazynu „The Architect's Newspaper”, do ponownego przetworzenia ma trafić jedynie osiem proc. budulca, o czym pisaliśmy jakiś czas temu na łamach „Sukcesu”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Tegoroczna wystawa Expo 2025 w Osace dobiegnie końca za niecały miesiąc, 13 października. Jedną z głównych obaw organizatorów była frekwencja, sprzedaż biletów miała bowiem bezpośrednie przełożenie na to, czy wystawa okaże się finansowym sukcesem czy porażką. Wiadomo już, że długów nie będzie – do tej pory Expo odwiedziło ponad 20 milionów ludzi, a wystawa jeszcze się nie kończy, co oznacza, że władze do niej nie dołożą.
Gruntowny remont zamku w Dreźnie wszedł w końcową fazę. Zabytek, który został zniszczony w trakcie II wojny świa...
Kijów może zyskać nietypową cerkiew. Wyróżnia ją zarówno futurystyczna forma, jak i to, że w razie potrzeby świą...
Miłośnicy XX-wiecznego brutalizmu i twórczości szwajcarskiego architekta Le Corbusiera mogą stać się właściciela...
Uzbecy budują nową architektoniczną ikonę Taszkentu, stolicy kraju. Monumentalne muzeum to projekt słynnego japo...
Ogłoszono listę półfinalistów międzynarodowego konkursu Dezeen Awards 2025. Wśród wyróżnionych projektów znalazł...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas