Aktualizacja: 06.09.2025 00:49 Publikacja: 05.09.2025 16:00
„Wielki krąg” w 70 procent powstał z drewna pozyskanego w Japonii, reszta pochodzi z importu.
Foto: PAP/Newscom
Monumentalny „Wielki krąg”, który od kwietnia stanowi centrum wydarzeń w ramach Expo 2025 w Osace, jest największym drewnianym obiektem na świecie i opus magnum japońskiego architekta Sou Fujimoto. Jednak wystawy światowe z założenia są tymczasowe, dlatego już teraz, nieco ponad miesiąc przed zakończeniem Expo w Osace, pojawiają się pytania o dalsze losy słynnego „Wielkiego Kręgu”.
Wystawa Expo 2025 w Osace, którą jak dotąd odwiedziło ponad 15 milionów zwiedzających z całego świata, powoli dobiega końca. Jeszcze do października można zwiedzać tereny wystawowe, które otacza ogromny „Wielki krąg”. Drewniana konstrukcja obiega teren o powierzchni ponad 61 tysięcy metrów kwadratowych, na którym znajdują się pawilony 160 krajów i kilkudziesięciu organizacji z całego świata.
Budowla o obwodzie ponad dwóch kilometrów i średnicy 700 metrów powstała na sztucznej wyspie Yumeshima. Wcześniej było tu wysypisko śmieci.
Autorami „Wielkiego Kręgu” są architekci z tokijskiej pracowni Sou Fujimoto Architects, której założycielem jest ceniony japoński architekt, Sou Fujimoto. Zaprojektował on między innymi słynny Serpentine Pavilion w Londynie, muzeum „Dom Muzyki” w Budapeszcie, ośrodek turystyczny w winnicy domu szampańskiego Ruinart w Reims czy jedną z toalet publicznych w Tokio, która „zagrała” w filmie „Perfect Days” Wima Wendersa.
Foto: PAP/Newscom
Krąg składa się z drewnianych segmentów, które połączono ze sobą przy wykorzystaniu metod łączących nowoczesne technologie z tradycyjnymi. Ciekawostką jest fakt, że przy łączeniu drewnianych modułów nie użyto metalowych śrub czy gwoździ. Zamiast nich zastosowano metalowe wzmocnienia mające chronić obiekt przed skutkami trzęsień ziemi.
Twórcy „Wielkiego kręgu” zachwalają zrównoważony ekologicznie i ekonomicznie charakter całego obiektu. Czy ogromna konstrukcja, a także to, co ma się z nią stać po zakończeniu Expo 2025, faktycznie będzie z korzyścią dla środowiska? Niektórzy eksperci w to wątpią.
„Wielki krąg” pozostanie w swojej aktualnej formie już tylko do 13 października 2025 roku, czyli do końca Expo 2025. Organizatorzy informują, że część konstrukcji nie ulegnie rozbiórce. Elementy, które zostaną usunięte, mają być ponownie wykorzystane do konstrukcji innych budynków lub trafią do recyklingu, między innymi do produkcji paliwa.
Jednak jak zauważa amerykański magazyn „The Architect's Newspaper”, problemów z „Wielkim kręgiem” jest co najmniej kilka. Jednym z nich jest ogromna ilość drewna, której użyto do budowy tej tymczasowej konstrukcji.
Foto: FRANCK ROBICHON/PAP/EPA
Problematyczny jest też główny materiał budowlany, którego użyto do budowy „Wielkiego kręgu”. Są to moduły z drewna klejonego, które składają się z wielu cienkich warstw. Moduły wykorzystane do budowy „Wielkiego kręgu”, są stosunkowo niewielkie, toteż eksperci nie widzą dla nich wielkiego zastosowania.
Co więcej, do ponownego użycia ma trafić jedynie osiem procent materiałów budowlanych, które pozostaną po rozbiórce części kręgu. Aż 80 procent budulca, który tworzy największy projekt w dorobku Sou Fujimoto, zostanie zamienione w wióry.
Eksperci krytykują wreszcie plany przyszłego zagospodarowania obszaru po Expo. Na terenach wystawy ma bowiem powstać między innymi 55-piętrowy wieżowiec, centrum kongresowe, a nawet kasyno. Nie wszystkim podoba się perspektywa stworzenia w tym miejscu enklawy biznesu i hazardu.
Źródło: rp.pl
