Monumentalny „Wielki krąg”, który od kwietnia stanowi centrum wydarzeń w ramach Expo 2025 w Osace, jest największym drewnianym obiektem na świecie i opus magnum japońskiego architekta Sou Fujimoto. Jednak wystawy światowe z założenia są tymczasowe, dlatego już teraz, nieco ponad miesiąc przed zakończeniem Expo w Osace, pojawiają się pytania o dalsze losy słynnego „Wielkiego Kręgu”.

„Wielki Krąg” na Expo 2025 w Osace. Największa drewniana konstrukcja na świecie

Wystawa Expo 2025 w Osace, którą jak dotąd odwiedziło ponad 15 milionów zwiedzających z całego świata, powoli dobiega końca. Jeszcze do października można zwiedzać tereny wystawowe, które otacza ogromny „Wielki krąg”. Drewniana konstrukcja obiega teren o powierzchni ponad 61 tysięcy metrów kwadratowych, na którym znajdują się pawilony 160 krajów i kilkudziesięciu organizacji z całego świata.

Budowla o obwodzie ponad dwóch kilometrów i średnicy 700 metrów powstała na sztucznej wyspie Yumeshima. Wcześniej było tu wysypisko śmieci.

Autorami „Wielkiego Kręgu” są architekci z tokijskiej pracowni Sou Fujimoto Architects, której założycielem jest ceniony japoński architekt, Sou Fujimoto. Zaprojektował on między innymi słynny Serpentine Pavilion w Londynie, muzeum „Dom Muzyki” w Budapeszcie, ośrodek turystyczny w winnicy domu szampańskiego Ruinart w Reims czy jedną z toalet publicznych w Tokio, która „zagrała” w filmie „Perfect Days” Wima Wendersa.