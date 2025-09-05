Reklama

Największa drewniana konstrukcja na świecie do wyburzenia. Kolos wkrótce zniknie

Tegoroczne Expo w Osace powoli zmierza do końca. Co stanie się z ozdobą wystawy, czyli ogromną drewnianą konstrukcją o nazwie „Wielki krąg” projektu japońskiego architekta Sou Fujimoto?

Publikacja: 05.09.2025 16:00

„Wielki krąg” w 70 procent powstał z drewna pozyskanego w Japonii, reszta pochodzi z importu.

„Wielki krąg” w 70 procent powstał z drewna pozyskanego w Japonii, reszta pochodzi z importu.

Foto: PAP/Newscom

Izabela Popko

Monumentalny „Wielki krąg”, który od kwietnia stanowi centrum wydarzeń w ramach Expo 2025 w Osace, jest największym drewnianym obiektem na świecie i opus magnum japońskiego architekta Sou Fujimoto. Jednak wystawy światowe z założenia są tymczasowe, dlatego już teraz, nieco ponad miesiąc przed zakończeniem Expo w Osace, pojawiają się pytania o dalsze losy słynnego „Wielkiego Kręgu”.

„Wielki Krąg” na Expo 2025 w Osace. Największa drewniana konstrukcja na świecie

Wystawa Expo 2025 w Osace, którą jak dotąd odwiedziło ponad 15 milionów zwiedzających z całego świata, powoli dobiega końca. Jeszcze do października można zwiedzać tereny wystawowe, które otacza ogromny „Wielki krąg”. Drewniana konstrukcja obiega teren o powierzchni ponad 61 tysięcy metrów kwadratowych, na którym znajdują się pawilony 160 krajów i kilkudziesięciu organizacji z całego świata.

Budowla o obwodzie ponad dwóch kilometrów i średnicy 700 metrów powstała na sztucznej wyspie Yumeshima. Wcześniej było tu wysypisko śmieci.

Czytaj więcej

Romuald Gutt zaprojektował willę z wykorzystaniem charakterystycznej cegły cementowej, która nadaje
Architektura
Słynna warszawska willa na sprzedaż. Zaprojektował ją czołowy polski architekt

Autorami „Wielkiego Kręgu” są architekci z tokijskiej pracowni Sou Fujimoto Architects, której założycielem jest ceniony japoński architekt, Sou Fujimoto. Zaprojektował on między innymi słynny Serpentine Pavilion w Londynie, muzeum „Dom Muzyki” w Budapeszcie, ośrodek turystyczny w winnicy domu szampańskiego Ruinart w Reims czy jedną z toalet publicznych w Tokio, która „zagrała” w filmie „Perfect Days” Wima Wendersa.

Reklama
Reklama

Foto: PAP/Newscom

Krąg składa się z drewnianych segmentów, które połączono ze sobą przy wykorzystaniu metod łączących nowoczesne technologie z tradycyjnymi. Ciekawostką jest fakt, że przy łączeniu drewnianych modułów nie użyto metalowych śrub czy gwoździ. Zamiast nich zastosowano metalowe wzmocnienia mające chronić obiekt przed skutkami trzęsień ziemi.

Twórcy „Wielkiego kręgu” zachwalają zrównoważony ekologicznie i ekonomicznie charakter całego obiektu. Czy ogromna konstrukcja, a także to, co ma się z nią stać po zakończeniu Expo 2025, faktycznie będzie z korzyścią dla środowiska? Niektórzy eksperci w to wątpią.

Expo 2025 w Osace. Co dalej z „Wielkim kręgiem” Sou Fujimoto?

„Wielki krąg” pozostanie w swojej aktualnej formie już tylko do 13 października 2025 roku, czyli do końca Expo 2025. Organizatorzy informują, że część konstrukcji nie ulegnie rozbiórce. Elementy, które zostaną usunięte, mają być ponownie wykorzystane do konstrukcji innych budynków lub trafią do recyklingu, między innymi do produkcji paliwa.

Jednak jak zauważa amerykański magazyn „The Architect's Newspaper”, problemów z „Wielkim kręgiem” jest co najmniej kilka. Jednym z nich jest ogromna ilość drewna, której użyto do budowy tej tymczasowej konstrukcji.

Foto: FRANCK ROBICHON/PAP/EPA

Reklama
Reklama

Problematyczny jest też główny materiał budowlany, którego użyto do budowy „Wielkiego kręgu”. Są to moduły z drewna klejonego, które składają się z wielu cienkich warstw. Moduły wykorzystane do budowy „Wielkiego kręgu”, są stosunkowo niewielkie, toteż eksperci nie widzą dla nich wielkiego zastosowania.

Co więcej, do ponownego użycia ma trafić jedynie osiem procent materiałów budowlanych, które pozostaną po rozbiórce części kręgu. Aż 80 procent budulca, który tworzy największy projekt w dorobku Sou Fujimoto, zostanie zamienione w wióry. 

Eksperci krytykują wreszcie plany przyszłego zagospodarowania obszaru po Expo. Na terenach wystawy ma bowiem powstać między innymi 55-piętrowy wieżowiec, centrum kongresowe, a nawet kasyno. Nie wszystkim podoba się perspektywa stworzenia w tym miejscu enklawy biznesu i hazardu.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Azja Japonia Osaka Styl Życia Architektura Expo 2025

Monumentalny „Wielki krąg”, który od kwietnia stanowi centrum wydarzeń w ramach Expo 2025 w Osace, jest największym drewnianym obiektem na świecie i opus magnum japońskiego architekta Sou Fujimoto. Jednak wystawy światowe z założenia są tymczasowe, dlatego już teraz, nieco ponad miesiąc przed zakończeniem Expo w Osace, pojawiają się pytania o dalsze losy słynnego „Wielkiego Kręgu”.

„Wielki Krąg” na Expo 2025 w Osace. Największa drewniana konstrukcja na świecie

Pozostało jeszcze 88% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Inspiracją dla formy obiektu były meandrujące wody pobliskiej Odry.
Architektura
Aquapark w Szczecinie jednym z najpiękniejszych na świecie. Nagroda za projekt
Taras widokowy wieżowca Varso Tower będzie otwarty od 9 września.
Architektura
Rusza najwyższy taras widokowy w UE. Nowa atrakcja Warszawy
Willę zaprojektował wybitny krakowski architekt Wojciech Pietrzyk, fasadę pokrywają mozaikami autors
Architektura
Walka o ocalenie polskiej perły modernizmu. Co dalej z willą Książków?
Technologia wielkopłytowa była stosowana szeroko w krajach Europy Środkowej.
Architektura
Niemcy wrócą do bloków z „wielkiej płyty”? Sposób na kryzys mieszkaniowy
Główną inspiracją dla architektów był śródziemnomorski charakter miejscowości.
Architektura
Apartamentowce Roberta Makłowicza w Chorwacji. To projekt znanej pracowni
Reklama
Reklama
e-Wydanie