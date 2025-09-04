Reklama

Aquapark w Szczecinie jednym z najpiękniejszych na świecie. Nagroda za projekt

Aquapark „Fabryka Wody” ma na koncie kolejną międzynarodową nagrodę. Projekt architektów z biura TKHolding Truszczyński & Kobierzewski zdobył złotą statuetkę w ramach konkursu International Architecture & Design Awards 2025.

Publikacja: 04.09.2025 14:03

Inspiracją dla formy obiektu były meandrujące wody pobliskiej Odry.

Inspiracją dla formy obiektu były meandrujące wody pobliskiej Odry.

Foto: TK Holding Truszczyński & Kobierzewski

Izabela Popko

Projektanci aquaparku „Fabryka Wody” w Szczecinie mają już na koncie nagrody za ten projekt, ale mogą świętować kolejne wyróżnienie dla swojego projektu. Co przypadło do gustu jury konkursu International Architecture & Design Awards 2025?

Nagroda dla aquaparku „Fabryka Wody” w Szczecinie

International Architecture & Design Awards to konkurs, którego organizatorem jest Architecture & Design Community. Międzynarodowe jury nagradza platynowymi i złotymi statuetkami projekty w kilkunastu różnych kategoriach, doceniając innowacyjne podejście do przestrzeni i funkcjonalności.

W tegorocznej edycji konkursu nie zabrakło polskiego akcentu. W kategorii „Budynki sportowe, rekreacyjne i wellness” pracownia architektoniczna TKHolding Truszczyński & Kobierzewski z Rudy Śląskiej zdobyła złoto za projekt aquaparku „Fabryka Wody” w Szczecinie.

Rozległy kompleks zastąpił znajdujące się dawniej w tym miejscu kąpielisko „Gontynka”, które zamknięto w 2000 roku. Całość pomyślano nie tylko jako obiekt sportowy, ale także jako miejsce spotkań i edukacji na temat roli wody w życiu ludzi.

Płynnie wtapiający się w otoczenie kompleks składa się z 18 obiektów o różnym przeznaczeniu. Inspiracją dla formy obiektu były meandrujące wody pobliskiej Odry. W budowie kompleksu wykorzystano między innymi prefabrykowane moduły, elementy z druku 3D, a także przyjazne środowisku materiały.

Oryginalna forma budynku autorstwa biura TKHolding Truszczyński & Kobierzewski wynika też z kluczowego założenia całego projektu, jakim była energooszczędność. Bryłę zaprojektowano tak, aby zapewniała maksymalną ekspozycję na światło i integrację wielu różnych systemów fotowoltaicznych.

Szczecin: Aquapark z prestiżową nagrodą za projekt

Z wyjątkiem wewnętrznych basenów, strefy spa i płatnych atrakcji wstęp na teren „Fabryki Wody” jest darmowy. Ogólnodostępna strefa zewnętrzna zmienia swój charakter w zależności od pory roku: latem amfiteatr funkcjonuje jako miejsce spotkań i imprez, zimą zamienia się w lodowisko.

W „Fabryce Wody” znajduje się 17 basenów wewnętrznych i zewnętrznych, różnego rodzaju sauny, ścianka wspinaczkowa, kręgielnia, squash, siłownia i spa. W obiekcie nie zabrakło też kina, placu zabaw, escape roomu, parku fontann i lokali gastronomicznych.

Ważną częścią kompleksu jest centrum nauki o powierzchni 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. Organizuje się tu różnego rodzaju wydarzenia, których celem jest szerzenie wiedzy z różnych dziedzin nauk, również tych humanistycznych.

Odwiedzający „Fabryki Wody” mogą również wejść na dach obiektu. Znajduje się tu kawiarnia i punkt widokowy, z którego rozpościera się widok na Odrę i kaskadę wodną.

Złoto na International Architecture & Design Awards już kolejne ważne międzynarodowe wyróżnienie na koncie szczecińskiego aquaparku. Pierwszym sukcesem była nagroda w ramach International Architecture Award 2023. W ubiegłym roku z kolei projekt dostał się do finału konkursu World Architecture Festival 2024. Aquapark doceniono również w ramach konkursu The Plan 2025.

Źródło: rp.pl

