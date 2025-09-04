Aktualizacja: 05.09.2025 00:48 Publikacja: 04.09.2025 14:03
Inspiracją dla formy obiektu były meandrujące wody pobliskiej Odry.
Foto: TK Holding Truszczyński & Kobierzewski
Projektanci aquaparku „Fabryka Wody” w Szczecinie mają już na koncie nagrody za ten projekt, ale mogą świętować kolejne wyróżnienie dla swojego projektu. Co przypadło do gustu jury konkursu International Architecture & Design Awards 2025?
International Architecture & Design Awards to konkurs, którego organizatorem jest Architecture & Design Community. Międzynarodowe jury nagradza platynowymi i złotymi statuetkami projekty w kilkunastu różnych kategoriach, doceniając innowacyjne podejście do przestrzeni i funkcjonalności.
W tegorocznej edycji konkursu nie zabrakło polskiego akcentu. W kategorii „Budynki sportowe, rekreacyjne i wellness” pracownia architektoniczna TKHolding Truszczyński & Kobierzewski z Rudy Śląskiej zdobyła złoto za projekt aquaparku „Fabryka Wody” w Szczecinie.
Czytaj więcej
Niezwykła willa ma szansę stać się nową atrakcją turystyczną dla miłośników architektury. Potrzeb...
Rozległy kompleks zastąpił znajdujące się dawniej w tym miejscu kąpielisko „Gontynka”, które zamknięto w 2000 roku. Całość pomyślano nie tylko jako obiekt sportowy, ale także jako miejsce spotkań i edukacji na temat roli wody w życiu ludzi.
Płynnie wtapiający się w otoczenie kompleks składa się z 18 obiektów o różnym przeznaczeniu. Inspiracją dla formy obiektu były meandrujące wody pobliskiej Odry. W budowie kompleksu wykorzystano między innymi prefabrykowane moduły, elementy z druku 3D, a także przyjazne środowisku materiały.
Oryginalna forma budynku autorstwa biura TKHolding Truszczyński & Kobierzewski wynika też z kluczowego założenia całego projektu, jakim była energooszczędność. Bryłę zaprojektowano tak, aby zapewniała maksymalną ekspozycję na światło i integrację wielu różnych systemów fotowoltaicznych.
Z wyjątkiem wewnętrznych basenów, strefy spa i płatnych atrakcji wstęp na teren „Fabryki Wody” jest darmowy. Ogólnodostępna strefa zewnętrzna zmienia swój charakter w zależności od pory roku: latem amfiteatr funkcjonuje jako miejsce spotkań i imprez, zimą zamienia się w lodowisko.
W „Fabryce Wody” znajduje się 17 basenów wewnętrznych i zewnętrznych, różnego rodzaju sauny, ścianka wspinaczkowa, kręgielnia, squash, siłownia i spa. W obiekcie nie zabrakło też kina, placu zabaw, escape roomu, parku fontann i lokali gastronomicznych.
Ważną częścią kompleksu jest centrum nauki o powierzchni 4,5 tysiąca metrów kwadratowych. Organizuje się tu różnego rodzaju wydarzenia, których celem jest szerzenie wiedzy z różnych dziedzin nauk, również tych humanistycznych.
Odwiedzający „Fabryki Wody” mogą również wejść na dach obiektu. Znajduje się tu kawiarnia i punkt widokowy, z którego rozpościera się widok na Odrę i kaskadę wodną.
Złoto na International Architecture & Design Awards już kolejne ważne międzynarodowe wyróżnienie na koncie szczecińskiego aquaparku. Pierwszym sukcesem była nagroda w ramach International Architecture Award 2023. W ubiegłym roku z kolei projekt dostał się do finału konkursu World Architecture Festival 2024. Aquapark doceniono również w ramach konkursu The Plan 2025.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Projektanci aquaparku „Fabryka Wody” w Szczecinie mają już na koncie nagrody za ten projekt, ale mogą świętować kolejne wyróżnienie dla swojego projektu. Co przypadło do gustu jury konkursu International Architecture & Design Awards 2025?
Nadchodzi długo oczekiwane otwarcie tarasu widokowego w warszawskim wieżowcu Varso Tower, najwyższym budynku w U...
Niezwykła willa ma szansę stać się nową atrakcją turystyczną dla miłośników architektury. Potrzeba jedynie przek...
Zdaniem przedstawicieli niemieckiego rządu, budowa bloków z „wielkiej płyty” może ułatwić młodym ludziom zdobyci...
Polska pracownia architektoniczna BXB Studio przygotowała projekt luksusowych apartamentowców dla Roberta Makłow...
Historyczny Tor Kolarski im. Zbysława Zająca zyska nowe oblicze. Autorami projektu modernizacji podupadającego k...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas