Projektanci aquaparku „Fabryka Wody” w Szczecinie mają już na koncie nagrody za ten projekt, ale mogą świętować kolejne wyróżnienie dla swojego projektu. Co przypadło do gustu jury konkursu International Architecture & Design Awards 2025?

Nagroda dla aquaparku „Fabryka Wody” w Szczecinie

International Architecture & Design Awards to konkurs, którego organizatorem jest Architecture & Design Community. Międzynarodowe jury nagradza platynowymi i złotymi statuetkami projekty w kilkunastu różnych kategoriach, doceniając innowacyjne podejście do przestrzeni i funkcjonalności.

W tegorocznej edycji konkursu nie zabrakło polskiego akcentu. W kategorii „Budynki sportowe, rekreacyjne i wellness” pracownia architektoniczna TKHolding Truszczyński & Kobierzewski z Rudy Śląskiej zdobyła złoto za projekt aquaparku „Fabryka Wody” w Szczecinie.

Rozległy kompleks zastąpił znajdujące się dawniej w tym miejscu kąpielisko „Gontynka”, które zamknięto w 2000 roku. Całość pomyślano nie tylko jako obiekt sportowy, ale także jako miejsce spotkań i edukacji na temat roli wody w życiu ludzi.