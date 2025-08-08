Aktualizacja: 08.08.2025 15:25 Publikacja: 08.08.2025 09:35
Donald Trump i James McCrery podczas niedawnego spaceru po dachach budynków tworzących kompleks Białego Domu.
Foto: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg
Donald Trump ogłosił przeprowadzenie najpoważniejszej od ponad siedmiu dekad przebudowy części XIX-wiecznego Białego Domu. Prace będą dotyczyć wschodniego skrzydła budynku, które wybudowano w 1902 roku, a 40 lat później rozbudowano o drugą kondygnację.
W miejscu wschodniego skrzydła Białego Domu ma powstać licząca ponad 8 tysięcy metrów kwadratowych nowa sala balowa. Celem przebudowy jest umożliwienie przyjmowania przez Biały Dom większej liczby gości. Ma ona wzrosnąć z około 200, jak to jest obecnie, do nawet 600.
Donald Trump od początku swojej kadencji pokazuje, że ma zamiar przebudować nie tylko porządek światowy, ale i Biały Dom. W ciągu kilku miesięcy Gabinet Owalny, tradycyjne miejsce spotkań prezydentów USA z przywódcami z całego świata bardzo się zmienił – z każdym tygodniem przybywa w nim ozdób i przedmiotów pokrytych złotą farbą (słabość Trumpa do tego koloru jest znana od dekad). Dlatego nie jest zaskoczeniem, że proponowana przez Trumpa nowa sala balowa również kapie „złotem”. Ciekawe jest natomiast, kto stoi za projektem sali, która wygląda, jak wnętrze XVIII-wiecznego europejskiego pałacu.
W oficjalnym komunikacie na temat planowanej przebudowy Biały Dom zapewnił, że styl nowej dobudówki będzie „niemal identyczny” z resztą neoklasycystycznego budynku. Potwierdzają to wizualizacje projektu, które przedstawiają salę o białych ścianach z kryształowymi żyrandolami, licznymi ornamentami i złoceniami.
Za przebudowę wschodniego skrzydła Białego Domu odpowiada pracownia McCrery Architects z Waszyngtonu, której założycielem jest Amerykanin James McCrery. Architekt zna Donalda Trumpa od lat. Za swojej pierwszej kadencji prezydent zatrudnił go w Komisji ds. Sztuki Stanów Zjednoczonych — federalnej agencji zajmującej się opiniowaniem projektów architektonicznych rządowych budynków w Waszyngtonie.
Donald Trump i James McCrery w Białym Domu.
Foto: Samuel Corum/Sipa/Bloomberg
Administracja Trumpa uzasadniła wybór pracowni Jamesa McCrery’ego tym, że słynie ona z projektowania budynków w tradycyjnym, klasycznym stylu. To fakt — McCrery od lat propaguje takie podejście, ponieważ — jak sam wielokrotnie przyznał w wywiadach — to właśnie ten styl jego zdaniem definiuje „amerykańskość” architektury w jego ojczyźnie.
Z kolei dla administracji Trumpa architektura to kolejne pole bitwy o to, by „uczynić Amerykę znowu wielką”. Pierwszego dnia urzędowania w Białym Domu amerykański prezydent wydał rozporządzenie żądającego projektowania budynków federalnych, które „będą szanować regionalne, tradycyjne i klasyczne dziedzictwo architektoniczne”.
James McCrery ma 60 lat. Ukończył architekturę na Uniwersytecie Stanowym w Ohio. Swoją karierę rozpoczął w nowojorskiej pracowni jednego z czołowych amerykańskich architektów postmodernistycznych, Petera Eisenmana.
Z czasem McCrery uznał, że nowoczesna i awangardowa architektura go nie interesuje — i zwrócił się ku projektowaniu w bardziej tradycyjnym stylu. Jego kolejnym miejscem pracy było biuro architekta Allana Greenberga, specjalizującego się właśnie w tego rodzaju budynkach. Własną pracownię architektoniczną McCrery założył na początku lat 2000.
Amerykanin pracuje na wydziale architektury Amerykańskiego Uniwersytetu Katolickiego (CUA), gdzie wykłada klasyczną architekturę i urbanistykę. McCrery jest również współzałożycielem i członkiem Narodowego Towarzystwa Sztuki Obywatelskiej z siedzibą w Waszyngtonie — organizacji non profit promującej neoklasycyzm w projektowaniu budynków publicznych.
Biuro McCrery’ego ma na koncie szereg projektów ważnych obiektów publicznych. Najbardziej znane to między innymi piedestał pomnika prezydenta Ronalda Reagana na Kapitolu zawierający fragment Muru Berlińskiego, sklep z pamiątkami przy Sądzie Najwyższym w Waszyngtonie.
Specjalnością pracowni McCrery Architects są kościoły. Spod ołówków architektów biura wyszły projekty takich świątyń jak między innymi Katedra Najświętszego Serca Jezusowego w Tennessee, Kościół Matki Boskiej Wspomożycielki Wiernych w Aiken w Karolinie Południowej czy Kościół Matki Boskiej z Gór w Highlands w Karolinie Północnej.
