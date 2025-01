Projektanci w swojej propozycji nawiązują do badań Nikoli Tesli nad polem magnetycznym i bezprzewodowym przesyłem energii elektrycznej. Między innymi dlatego centralna część obiektu, zlokalizowana wokół zabytkowego komina i pełniąca rolę głównego placu i miejsca skupiającego przybywających do muzeum turystów, będzie miała formę nawiązującą go okręgów i elips.

Foto: ZHA

Na pierwszym piętrze znajdą się sale wystawowe, w których prezentowane będą przedmioty związana z życiem i dorobkiem Nikoli Tesli. W budynku umieszczony też zostanie gigantyczny transformator, tzw. cewka Tesli, o mocy 12 milionów woltów, ma być on centralnym obiektem edukacyjnej części muzeum.

Foto: Xuniverse

Cała przestrzeń muzealna będzie miała powierzchnię 13400 metrów kwadratowych.

Metamorfoza starej papierni w Belgradzie. Tu powstanie muzeum Nikoli Tesli

Papiernia w Belgradzie została wybudowana w Belgradzie w 1924 roku przez stołecznego przedsiębiorcę Milana Vapę. Pracowała przez kilka dekad, później jej obiekty wykorzystywane były jako magazyny. Od kilkunastu lat obiekt stał pusty i niszczał. Jest jednak wpisany do rejestru zabytków, dlatego o wyburzeniu nie mogło być mowy.