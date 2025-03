Millennium Bridge w Londynie to jedna z architektonicznych ikon stolicy Wielkiej Brytanii. Pieszy most, który zaprojektowali architekci ze słynnych londyńskich pracowni Foster + Partners i Arup, jest w coraz gorszym stanie technicznym. Niestety, zarządca mostu nie jest w stanie znaleźć firmy, która podjęłaby się remontu ikonicznego obiektu.

Millennium Bridge: most, który stał się symbolem Londynu

Betonowo-stalowy pieszy most Millennium Bridge to jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów tej metropolii. Wybudowano go 25 lat temu według projektu dwóch renomowanych biur architektonicznych: Foster + Partners i Arup z Londynu.

Millennium Bridge to też jeden z najważniejszych obiektów w Londynie, z którego korzystają miliony trustów odwiedzających to miast. Łączy City of London, czyli biznesową dzielnicę metropolii, z południowym brzegiem Tamizy. Dzięki niemu można sprawnie poruszać się między takimi budynkami jak galeria sztuki Tate Modern czy katedra świętego Pawła, które znajdują się po przeciwnych brzegach rzeki.

Choć Millennium Bridge jest stosunkowo „młody” jak na most, to ze względu na intensywne użytkowanie zarówno przez samych Londyńczyków, jak i przyjezdnych, świętujący właśnie swoje ćwierćwiecze obiekt już teraz wymaga pilnego remontu. Jego konstrukcja wymaga wzmocnienia, trzeba naciągnąć liny podtrzymujące przeprawę, należy też odmalować całość.