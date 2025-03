Foto: Tom Kurek

Ważnym założeniem projektu było maksymalne wykorzystanie naturalnego światła. Duże przeszklenia doświetlają dom i otwierają go na otaczającą go zieleń. Dzięki przeszkleniom udało się też uzyskać efekt gry światłocienia, przez co atmosfera pomieszczeń zmienia się w zależności od pory dnia.

Do otoczenia domu nawiązują również faktury i barwy we wnętrzach, a także naturalne, szlachetne materiały: dębowe forniry, lite drewno i naturalny kamień. Beton i szkło nadają pomieszczeniom nowoczesności i podkreślają jego przestrzenność.

Ciekawym rozwiązaniem, które wzmacnia rolę światła w willi, są ukryte w różnych miejscach listwy LED i punktowe reflektory. Ich rolą jest przede wszystkim podkreślenie struktury materiałów, z których zbudowano meble i inne elementy aranżacyjne.